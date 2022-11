Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

MÚSICA

‘Sarasate siempre volvió a Francia’. Civivox Condestable. 12 h. Ciclo ‘Las matinées de Sarasate-‘El legado de Sarasate’. Concierto. Intérpretes: Beatriz Pomés (flauta), Álvaro Iborra (clarinete) y Rubén Ferreira (fagot). La relación de Sarasate con Francia siempre fue muy estrecha: desde que se mudara a París a los siete años para estudiar, y pasando por las veladas de los salones franceses, su protagonismo en la escena musical francesa ha marcado la historia del violín. En esta matinée nos acercaremos al sonido francés que Sarasate trajo a Pamplona.Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Arineketan. Arizkunenea, Elizondo. 18 h. Ciclo ‘Ensueños de Folk/Folk Amestsetan‘. Piano: Iñar Sastre. Txistu: Jagoba Astiazaran Voz: Ainara Ortega. Violín: Xabier Zeberio Chelo: Agate Amilibia. Arineketan es un proyecto conjunto de Iñar Sastre y Jagoba Astiazaran. Con la intención de renovar la tradición, toman como punto de partida la danza tradicional, recopilando canciones basadas en el fandango, el arin-arin, el zortziko y otras melodías tradicionales, las actualizan creando otras nuevas que combinan con composiciones contemporáneas. El punto de partida de esta colaboración es el 250º aniversario del divulgador del folclore guipuzcoano J.I. Iztueta y su libro 'Guipuzcoaco dantza gogoangarrien condaira edo historia'. Las melodías y textos que recopiló les abrió el camino a una suma de creaciones propias basadas en melodías y ritmos vascos, donde desempolvan viejas melodías del folclore guipuzcoano y ofrecen un nuevo material a disposición de los grupos de danza actuales. ¿A partir de ahí? Juego, broma y diversión. La compenetración entre el txistu y el piano, y la fuga. Por cierto, así dejan a disposición de los grupos de danza actuales un nuevo material. Entrada gratuita.

‘Otoño Musical en el Museo Gustavo de Maeztu de Estella. 12 h. Sesión a cargo de la cantante, Terela Gradín y el guitarrista, Luis Giménez. Programa ’Despertando emociones’. Entrada gratuita.

TEATRO

‘Ojos que no ven’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 h. ‘’Una nochebuena, más noche, que buena’. Una producción de Producciones Come y Calla, Entrecajas Producciones Teatrales, Teatro Narea, Teatros del Canal y Comunidad de Madrid. De: Natalia Mateo. Dirección: Carles Alfaro. Cuando una familia celebra unida, permanece unida. Pero hay que seguir ciertas reglas: no se puede hablar de ciertos temas, hay que mirar hacia otro lado cuando algo te duele, esquivar los cuchillos y sonreír, nada de política, no se menciona al tío Andrés ni se pregunta ¿dónde estará?… y, por supuesto, si dudas en una respuesta mira a tu madre que ella sabrá lo que tienes que decir. Y si consigues salir ileso, solo te quedará la resaca, alguna pequeña herida en el alma y mucha ilusión para que llegue la próxima… Entradas: 19 y 13 €.

‘El banco antes estaba allí’. Civivox Iturrama. 20 h. Con Enarak Teatro. XXIV Muestra de Teatro de Aquí. Un banco. En el parque. ¿Cuánto pesa? ¿Está anclado al suelo? ¿Cuánto tiempo lleva allí? Parece inamovible. Una persona. En la vida. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántas experiencias vividas? ¿Cuánta fuerza de voluntad? Difícil cambiar. El banco se mueve, la persona cambia. ¿O el banco se mueve, la persona no cambia? ¿Si el banco se puede cambiar de sitio, la persona puede cambiar de forma de ser? ¿Es mejor, es peor…? ¿Merece la pena? ¿De verdad que es necesario? Una obra de Irene Soler, con cuatro mujeres en escena… y una invitada de excepción. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Goazen 9.0’. Baluarte. 12:30 h.Teatro musical. Euskaltel trae a Baluarte el preestreno de la nueva temporada de Go!azen 9.0, la serie de Euskal Telebista que se ha convertido en un verdadero fenómeno de éxito entre la juventud. En el preestreno, además de poder ver el primer capítulo, el público podrá disfrutar de la presencia de algunos de los actores y actrices de la serie. Con invitación.

‘Itsatsita, Ezohiko Musikala (Pegados El Musical)’. Casa de Cultura de Villava. 19:30 h. Con Demode Produkzioak. Un chico y un chica se conocen en una discoteca y surge la química. Una cosa lleva a la otra, que si sí que si no… y al final es que sí: terminan enrollándose apasionadamente en un baño. ¿A quién no le ha pasado? Sólo que esta historia no acaba como acaban muchas de las historias nocturnas de jóvenes, música y alcohol: nuestros protagonistas se encontrará con un pequeño problema con el que no contaban, los médicos le llaman “penis captivus” y hará que el final de este encuentro apasionado no vaya a ser en un baño sino en la sala de urgencias de un hospital. Allí es donde empieza de verdad nuestra historia. El chico y la chica, que estarán literalmente pegados, se verán condenados a entenderse y a conocerse durante esa larga espera en el box de Urgencias. Una espera que será tensa, emocionante y alocadamente cómica pero sobre todo… ¡Musical! Aurrezko prezioa: 7 €. Lehiatila prezioa: 8 €.

‘Ganart/Irazabi’. Auditorio Berriozar. 19 h. Teatro con Txalo Producciones. La participación es lo más importante. El que nos metió esa frase en la cabeza quiso convencernos de una mentira. La sociedad actual es competitiva, cruel y desconfiada; para casi todo estamos dispuestos a aplastar al que está al lado. Ganar o morir. Pero Félix no se ha sentido ganador en toda su vida. Esta noche, sin embargo, Félix recibe un premio. Nos han enseñado a perder, pero ¿sabemos ganar? Entradas: 5 €.

‘La saga’. Auditorio de Ribaforada. 19 h. Con Txalo. En casa de los Sagasti – familia de la alta burguesía Vasca – la hija, Ane, activista social y feminista, decide cambiarse el primer apellido por el de la Madre. “No abatiremos el patriarcado hasta que no nos apellidemos como la madre que nos ha parido”. Para Anton Sagasti es inconcebible que su hija ya no sea Sagasti, uno de los apellidos con más solera de la comarca. Por ello recurrirá a todo tipo de argucias y chantajes para que Ane se eche atrás. Entradas: anticipada 8 €, taquilla 10 €.

‘Kimera’. Auditorio del Carmen de Sangüesa-Zangoza. 19 h. Espectáculo multidisciplinar que plantea un viaje emocional a través del teatro, el circo y la música. Un muelle de carga. Entre las mercancías, una sorpresa: una migrante, en busca de una vida mejor. Una pieza que nos invita a pensar en los motivos que mueven a las personas a dejarlo todo y a viajar a lugares desconocidos para encontrar un futuro incierto. Entradas: anticipada: 6 €, taquilla 8 €.

‘El Quijote, lo que no contó Miguel’. Casa de Cultura de Murchante. 19 h. Monólogo teatralizado, escrito y dirigido por el murchantino Lucas Eza. En él da vida al propio Quijote, dando su versión de lo que Miguel de Cervantes contó, y sobre todo, de lo que no contó… Entradas: 3 €.

‘Nirebaitaturik’. Casa de Cultura de Leitza. 19 h. Con Lorena Arangoa. Aurrezko prezioa: 7,50 €. Lehiatila prezioa: 8 €.

‘Hoy puede ser mi gran noche’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren (en Mutilva). 19 h. Con Teatro En Vilo. Una fiesta teatral, un monólogo cómico y musical, un ejercicio de autoficción que cuenta la fascinante historia de un cantante de orquesta en la Galicia de los 90 y sus hijas, cuya máxima aspiración es ser como su padre… Entradas: 6 €.

‘Con fajas y a lo loco’. Salón de Actos del CP Francisco Arbeloa e IESO Reyno en Azagra. 19 h. Con Tdiferencia. Dos mujeres cuchichean y ríen en la azotea de un afterhour. Tras las minifaldas de estampado animal, las medias de colores y los tacones insufribles esconden una faja asfixiante. Tras la llegada de una adolescente, algo sucede... se ponen nerviosas... se forma un barullo, se oyen gritos... Pero bueno, ¡¡Mamá!! ¿¿qué hacéis medio disfrazadas en la parte de atrás de la discoteca...??" Así comenzará una de las noches más locas y divertidas de su vida. Hablarán, cantarán, reirán, beberán, llorarán... y poco a poco se irá desmenuzando la historia de estas cuatro mujeres con igual nombre y alguna otra herencia menos inocua. ‘Con fajas y a lo loco’ es una comedia de mujeres, de madres e hijas, de encuentros, desencuentros, igualdades, desigualdades... pero sobre todo mucho humor. Entradas: 6 €.

CON NIÑOS

‘¡Más colores!’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 12 y 18 h. Con Navarcadabra. Magia para bebés. Hasta 4 años y acompañantes.Objetos, formas y colores, aparecen, desaparecen o se transforman cobrando vida. Utilizando la magia en una de sus primeras vivencias teatrales, con la música de los clásicos: Haendel, Haydn, Mendelsshon, Bach, Mozart, Tschaikowski, Fucik, Waltdteufel, Telemann... bebés y acompañantes tendrán una experiencia real, social, personal y acogedor. Entradas: 6 € adultos, 3 € niños hasta 4 años.

‘Ernest & Célestine’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 18 h. Cine Infantil en euskera. Entradas: 3 €.

‘Los músicos de Bremen’. Iortia Kultur Gunea (Altsasu). 17 h. Con Nacho Vilar Producciones. Teatro musical familiar, comedia, coreografías, canciones originales. Un burro, un perro, un gato y un gallo se ven obligados a salir de las granjas donde han vivido siempre, lo hacen con un hatillo de enseres y un futuro incierto. No se conocen pero en la travesía por los campos se van encontrando. Poco a poco descubren que les une el deseo de ser músicos y entre canciones y bailes deciden poner rumbo a Bremen, la ciudad musical por excelencia. Pronto se dan cuenta de que unos ladrones que merodean por la comarca se han especializado en robar sueños. No saben nuestros adorables amigos animales si conseguirán llegar a Bremen, pero una cosa tienen clara: estando juntos lo importante es el camino. Entradas: anticipada: 7 €, taquilla 9 €.

‘The Show Moscón’. Casa de Cultura de Lodosa. 18 h. Con Galitoon. Circo de títeres ambulante de “varietés”, presentado por un moscón gordo y rollizo. Un maravilloso circo, representado por un armario que abre sus puertas para mostrar los diferentes números que se hayan en su interior. Dentro de nuestro armario, podremos disfrutar de verdaderas Divas de la canción, absurdos números musicales, espeluznantes Magos y Mentalistas, increíbles bebés equilibristas, maravillosos números de danza y un sin fin de humor… Entradas: 4 €.

‘Tailoviu’. Casa de Cultura de Viana. 18 h. Con Tdiferencia Producciones. Sobre el amor infantil…

‘Gezur Gehiegi’. Casa de Cultura de Irurtzun. 17:30 h. Con Txoborro. Se hipnotizará a todo el público, un espectador perderá su dinero y aparecerán las sombras de algunos de los animales más peligrosos del planeta. O puede que no. Puede que la hipnosis no sea más que un gran engaño, que nadie pierda su dinero y que las sombras solo sean las de unas manos perfectamente coordinadas. Puede que todo sean mentiras… Entradas: 3 €.

Musical ‘Coco’. Teatro Gaztambide, Tudela. 12:30 y 17 h. Todos los públicos. Entradas: 10 €.

VARIOS

I Encuentro de las Naciones 2022. RefeNA, Avda. Guipúzcoa 2, Pamplona. Evento que tiene el objetivo de integración y sana convivencia. Música, Comida, Talleres, Pláticas, Shows, Artesanías, Diversión, Juegos Infantiles...Invitados Especiales: Sonora Dinamita. Cumbia 100% colombiana. Horario: 10 a 00.00 h. Entradas: 3 €. Niños gratis.

Visita acompañada a la exposición ‘Los días’ de Javier Muro. Museo de Navarra. 12.30 h. A cargo de Ángel Macías. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Día Internacional del Enoturismo 2022: 'Una cata diferente. Vinos en rama, de depósito y barrica’. Bodega Malón de Echaide, Cascante. 11 h. Recorrido por la bodega y cata de 5 vinos en rama, a pie de depósito y barrica. Incluye pincho y copa de regalo. Plazas limitadas. Precio: 15 €. Inscripciones: visitas@malondeechaide.com y Whatsapp 677 11 36 24.

FIESTAS

Murchante-Fiestas del Cristo de la Buena Siembra. 7:30 h Auroras por las calles, a cargo del grupo de Auroros Virgen del Rosario acompañados de la Rondalla Santa Cecilia. 10 h. Reparto de tostadas, en la Plaza de los Fueros, a cargo de la Cofradía de la Tostada de Ajo. 12 h. Eucaristía en honor al Santo Cristo, en la Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción y procesión. 13:30 h. Actuación de los Txistularis de Murchante, en las diferentes zonas de bares. 19 h. Monólogo teatralizado ‘El Quijote, lo que no contó Miguel’, a cargo de Lucas Eza, Casa de Cultura. Precio: 3 €. Entradas en www.murchante.es o en taquilla.´

Fiestas de San Martín-Irurtzun. Dianas. 10:30 a 14.30 h Feria de Artesanía. Plaza (en caso de lluvia en el frontón). 17:30 h ‘Gezur GehiEgi’. Espectáculo de Magia (euskera). “Gezur GehiEgi”. Txoborro mago. Entradas: 3 €. Kultur Etxea.

Falces-Fiestas El Salvador. 10 h Piscinas. Almuerzo Popular. 10:30 h Piscinas. Gymkana De Caballos. 13 h Plaza de Los Fueros. Vuelta al pueblo con la Comparsa de Gigantes y los Gaiteros de Falces. 17 h Piscinas. Bombas Japonesas. 17.30 h Centro Cívico. Espectáculo para familias “Ene Kantak”. 17:30 h Carpa C. Cívico. Concierto con Roberto Urrutia y Amanecer Ranchero.

Urroz Villa-Ferias de San Martín. 9 h Recepción de Feriantes y asignación de puestos.11 a 15 h Tiovivo infantil artesano, acceso gratuito. 11 a 15 h Exhibición hilanderas. Diferentes formas de trabajar la lana.11 a 15 h Exposición ‘Modelos de producción ganadera: vida o destrucción’, en la carpa. 11 a 15 h Exposición ‘45 años C.D. Urroztarra’, en la Sala de Cultura. 11:30 a 15: h Exposición de maquinaria agrícola antigua.11:30 a 14:30 h Txaranga Berriak. 11:30 a 14:30 h Exhibición de ovejas latxa y rasa, en la plaza.15 h Fin de la Jornada de Feria. Y Además: Degustación del famoso turrón de Casa Marcos. Tradicional muestra de ganado por gentileza de la familia Iriarte. Colaboración de CP de Urroz Villa. Demostración de trabajos artesanales. Productos alimenticios artesanales. Productos ecológicos.