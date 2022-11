La paradoja de Schrödinger, eje del debut en la novela de Aránzazu Gordillo

La paradoja de Schrödinger, un experimento mental que este físico ideó en una discusión con Albert Einstein sobre física cuántica, es el eje sobre el que la escritora Aránzazu Gordillo construye su primera novela, 'La gata de Schrödinger'.

En 'La gata de Schrödinger' (Editorial maLuma) Gordillo narra la historia de Quica, una mujer septuagenaria cuya vida se ve alterada por la presencia del gato de sus nuevos vecinos.

La escritora se vale de la figura del gato para traspasar la piel de un personaje insólito y así hurgar en temas tan profundos como la no maternidad, la violencia súbita y la idealización social del concepto familia, en un texto fragmentado en 80 capítulos narrados en primera persona "para que el lector pueda sentir que habita en la propia mente de la protagonista", explica la autora.

Quica tiene 70 años, bebe ginebra, trabaja en una línea telefónica del tarot y vive pendiente de los sonidos que hay al otro lado del muro de su jardín, donde acaba de instalarse una familia cuyo gato deambula entre ambas casas, por lo que la protagonista verá alterada de forma paulatina su vida.

Los nuevos vecinos invadirán la rutina de la protagonista y terminarán por convertirse en una verdadera obsesión para ella; una obsesión que enfrentará a Quica consigo misma y con la casa en la que habita, hasta el punto de que con cada sonido, con cada olor, con cada sombra, la casa adquiere personalidad propia y acaba siendo "un lugar oprimente y confuso".

Según Gordillo, los nuevos vecinos de Quica son "una familia que representa ese idilio social de pandereta con el que hemos cargado durante generaciones" y luego está el gato, que es "la conexión entre lo que hay a un lado y a otro del muro, una realidad compuesta de infinitas realidades, que es en lo que consiste en verdad la vida".

Según Schrödinger, si hay un gato en una caja opaca en cuyo interior hay una ampolla de gas tóxico, mientras permanezca cerrada el estado del gato es vivo y muerto a la vez, y solo al abrir la caja y observar su interior se podrá decir que el gato está vivo o muerto.

El principio formulado por Schrödinger "define exactamente la esencia de esta novela, las múltiples realidades que vivimos o que somos capaces de percibir a diario".

Para la autora, "Quica no sufre tanto por el hecho de no haber tenido hijos como por el rechazo que ella percibe del resto del mundo por ello; siente que no ha sabido ceñirse al camino que de pequeña le habían dicho que debía recorrer".

En la novela, ella llega a decir que "los hijos nunca fueron un propósito, debían ser una consecuencia", y aunque, reconoce, "hay muchas novelas que tratan este tema, no hay tantas que lo enfoquen desde el punto de vista de una mujer de 70 años".

A lo largo de la historia, Quica elabora una perpleja confesión sobre su no maternidad, el vacío, el matrimonio longevo y la violencia súbita.

En un juego de espejos con la conocida teoría del Premio Nobel Erwin Schrödinger; en base a ella no puede existir una única realidad; a lo largo de sus páginas, Gordillo confronta la realidad de la protagonista con las múltiples realidades que perciben aquellos que la rodean, y haciendo un guiño a la controvertida paradoja de Schrödinger, la novela describe el largo adiós de Quica al cuerpo en el que ha habitado y al pasado que no alcanzó a vivir.

Nacida en 1984 en Barcelona, donde reside actualmente, Gordillo se licenció en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y ha ejercido como abogada y asesora legal; en la actualidad compagina el trabajo jurídico con la escritura.

Es autora de relatos que han sido galardonados en diferentes certámenes literarios, entre otros, por Bibliotecas de Barcelona; en 2020 publicó el libro de relatos "Estos peces sin ojos" (Camelot) y ha escrito para diversas revistas literarias de narrativa breve.

Desde 2016, mantiene el blog "Un día de estos", en el que habla de algunas de sus experiencias personales y literarias.