Antonio Banderas reabre el Teatro Albéniz de Madrid con el musical 'Company'

Aún huele a barniz, pintura y madera en el Umusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid, un local histórico de nuevo recuperado para la escena después de 17 años con la cancela echada. El remozado escenario acogerá el musical 'Company', que se estrena el 17 de noviembre en Madrid, el "Broadway español", según la expresión Antonio Banderas, director y protagonista del espectáculo. El actor se prepara para enfrentarse ante un público exigente acostumbrado a ver obras de excelente factura. El desafío no le pilla de nuevas: la obra llega a Madrid cuando ya se habían hecho en Málaga 11 funciones. Fiel a su promesa, el actor se presenta sin artificios, trampas ni música grabada. Sabe que el envite es caro, pero el teatro musical o incorpora instrumentistas que actúen en directo o no merece tal nombre. Pese a que el género vive un "momento excitante y esperanzador" gracias una buena cosecha de montajes, el reto entraña algún peligro. Y es que el riesgo de que se abarate la calidad está ahí acechando. Está dispuesto a asumir el gasto oneroso que supone programar una obra de estas características, aunque el aplauso siempre es algo incierto e inaprensible. "El éxito es un bicho muy raro y no se sabe por dónde viene", sentencia.

Encontrar el viento de cara es una empresa tan indescifrable como caprichosa. "A veces me ha pasado que he hecho trabajos con los que pensaba que me iban a crucificar y luego obtuve una ristra de premios y reconocimientos, y al revés", argumenta Banderas, quien hace una defensa encendida del teatro: "Si no existiera, habría que inventarlo".

PROMESAS SIN CUMPLIR

Banderas se había propuesto no protagonizar musicales fuera de Málaga, pero, como él mismo dice, "las estrategias están para romperlas". Ha deshecho su compromiso porque la ocasión lo merecía. No siempre se vuelve a inaugurar un teatro con hondas raíces en la ciudad, un empeño que ha sido posible gracias a la lucha de artistas como la desaparecida Pilar Bardem. "No se abre todos los días un teatro; es un rayo de esperanza, sobre todo teniendo en cuenta que todos los días cierran por desgracia teatros para reconvertirlos en discotecas o centros comerciales. Aquí en Madrid viví una época histórica, la Movida, y este lugar ha supuesto muchos recuerdos para gente como Pedro Almódovar", dice el actor, quien asegura que el cineasta, que ahora se encuentra en Nueva York, irá a ver el musical.

'Company' es una obra conceptual, en el sentido de que disloca el tiempo lineal. Tiene música y letra de Stephen Sondheim, autor de clásicos como 'Into the Woods', 'Follies' o 'Sweeney Todd', así como libreto de George Furth. Esta producción del Teatro del Soho CaixaBank cuenta las andanzas de Bobby, quien visita a sus amigos en un viaje hacia atrás, a los años 70, momento en que afronta sus contradicciones, sus miedos, sus amores y desamores.

El director y productor se congratula del buen momento de que goza el musical, lo que se demuestra en el interés y favor del público, y en una espléndida cantera de intérpretes. "Cuando hice pruebas para elegir el reparto de 'A chorus line', montaje para el que necesitaban 17 miembros, se presentaron 1.800 bailarines. Hace 25 años eso era impensable".

La obra permanecerá en cartel hasta el 14 de febrero. Fuerzas no le faltan a Banderas, ni tampoco disciplina, dice el actor, recuperado del infarto que sufrió hace cinco años. El elenco, formado por 14 actores está integrado por María Adamuz, Albert Bolea, Lorena Calero, Javier Enguix, Laura Enrech, Lydia Fairén, Robert González, Dulcinea Juárez, Silvia Luchetti, Julia Möller, Paco Morales, Marta Ribera, Carlos Seguí, Rai Borrell, Bealia Guerra, Beatriz Mur, Álvaro Puertas y Lourdes Zamalloa. Todos ellos están secundados por una orquesta de 26 músicos.

Al malagueño siempre le ha interesado el género, aunque reconoce que es sacrificado y hay que cuidarse para encarar la temporada. "El único camino es la calidad, como tratemos de hacer 'bypass' para aprovecharnos de la situación. mal vamos". No es el musical, dice el actor, un espectáculo de segunda. Mediante las canciones y el baile se puede alcanzar la misma hondura que con un texto de Shakespeare.