Nacho Vegas, músico: "Hay que movilizar nuestro ser reaccionario"

Durante sus más de treinta años de trayectoria profesional, Nacho Vegas se ha convertido en una de las voces más respetadas en el ámbito de la música popular en España y América Latina. En su carrera en solitario, tiene ya una amplia discografía, hasta el ambicioso doble álbum Violética (2018). A su vez y en paralelo, ha desarrollado sus facetas de productor musical. Con su último trabajo, Mundos inmóviles derrumbándose, que presenta este viernes en Zentral (19.30 horas apertura de puertas, con Laura Sam y Juan Escribano como teloneros, 25 euros), se abre en canal en cada canción, haciendo accesible, una vez más, un mundo interior complejo y lleno de sensibilidad no carente de sentido crítico.

Mundos inmóviles y derrumbándose… un título muy significativo.

Tiene varios sentidos. Viene de un verso del Marx joven que escribía poesía. El literato Alberto Santamaría reconoce que aunque su poesía no era muy buena si la comparamos respecto a la obra El capital, citó ese verso de “los mundos inmóviles los destruiré yo mismo”. Y otro sentido por el nombre de un grupo que me gusta mucho cuya traducción es Nuevos edificios derrumbándose. Yo tomaba conciencia del tremendo golpe psicológico, emocional y social que ha supuesto la pandemia. He vivido, como todos, muchas experiencias personales pero también muchas a mi alrededor, y me pedía componer canciones duras, aunque no ancladas estrictamente a la pandemia.

¿Con una mirada diferente?

Creo que sí. He escuchado a la gente resignada pidiendo “por favor, volvamos a estar como antes”. Pero creo que hay que enfocar la existencia no al pasado sino al futuro. Si antes no estábamos bien, tenemos que intentar ir en otra dirección. Estamos en un momento en que es necesario derrumbar un montón de mundos inmóviles. Hay que movilizar el ser reaccionario que llevamos dentro y construir otros mundos mejores en la cultura, en la sociedad.

¿Introspección es un concepto que posiciona el mensaje de este nuevo disco?

Los que hacemos canción de autor a veces tendemos a abusar de la introspección y de la utilización de la primera persona al narrar. Pero me doy cuenta de que hay muchas más miradas al mundo, con diferentes perspectivas. Hay muchas más primeras personas y segunda y tercera persona. Por eso ahora me gusta hablar de una intimidad compartida, para contar verdades emocionales que sean comunes a más gente.

¿Y la ternura?

La canción El don de la ternura fue la primera que comencé a escribir y la que más me costó acabar. Quería hablar de ello con mucho respeto. Tomé como referencia unos versos de Raymond Carver y una canción que ya se hizo de ella y que postula que la ternura es un don y un regalo que necesito cada mañana para avanzar en la vida. Y se enfrenta directamente a ese discurso actual que se basa en el cinismo y que pregona que cuanto más sarcástico seas, mejor. Tiene mucho que ver con todo el ruido que ha hecho la ultraderecha aprovechando el impasse de la pandemia. Es aberrante y para combatirlo hay que utilizar armas como la ternura. Implica reconocer al prójimo, tener una ética de los cuidados, para e apoyo mutuo y para empoderarnos en ese cuidado para ser una fuerza colectiva.

¿Y las canciones afiladas?

Son miradas al mundo en que vivimos, a mi propia vida. Aunque también me inspiro en historias que leo en el periódico o que me cuentan. Intento que todo esté muy contextualizado respecto al hoy, y por eso las canciones intentan diseccionar ese mundo y ser lo más afiladas posibles.

¿En este disco cada canción manda mucho la necesidad de estilos musicales diferentes?

Este disco lo comencé a componer como mis primeros discos, aprovechando que de nuevo he conseguido rodearme de personas de muchísimo talento. Por eso fuimos trabajando cada canción de una manera muy particular y sin pensar en el futuro directo y hemos cuidado mucho más cómo dialogan los instrumentos, gracias por ejemplo a vuestro paisano de Bera Joseba Irazoki o a Hans Laguna, Manu Molina, Ferrán Resines...