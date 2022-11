Rodrigo Sorogoyen: "Las salas de cine están heridas de muerte, ahí sí que hay que concienciar"

El director Rodrigo Sorogoyen (Madrid, 1981) estrena este viernes 'As bestas', un thriller rural con guión junto a su inseparable Isabel Peña, que llega a España tras ser aplaudido en el Festival de Cannes y premiado en el de Tokio, unos reconocimientos, junto a la nominación a los Forqué, de los que el cineasta solo espera que ayuden a que el público vaya a las salas, más cuando el nivel del cine español "es altísimo".

"Las salas de cine están heridas de muerte, ahí sí que hay que concienciar e intentar llevar a la gente de la manera que sea, porque van a desaparecer y las vamos a echar de menos", asevera Sorogoyen en una entrevista concedida, en la que celebra la elevada calidad del cine español en la actualidad: "Este año hay trabajos de compañeras y compañeros muy interesantes, y es verdad que ha sido curioso ver tanta película buena".

La conversación se produce con motivo del estreno de 'As bestas', cuyo principal objetivo "no es concienciar" de nada pese a que visibiliza problemas sociales como el abandono de la España rural, la cara oscura de las energías renovables, la xenofobia y la violencia.

Sorogoyen y Peña leyeron la noticia del asesinato a tiros del holandés Martin Verfondern en 2010 en la aldea de Santoalla do Monte, del municipo de Petín (Ourense), a la que había llegado junto a su pareja, Margo Pool, huyendo de las grandes urbes y con el objetivo de vivir de forma sostenible de la tierra. Todo marchó hasta que un conflicto con unos vecinos derivó en hostilidades que no hicieron a la pareja holandesa marcharse y concluyeron con el trágico crimen. Pool decidió quedarse tras el suceso, pese a todo.

Esta es la historia real que inspiró a la dupla creativa que conforman el director y la guionista para crear su quinta película, 'As bestas', que no se ciñe a los hechos y apuesta por contextualizar visibilizando cuestiones actuales que afectan a la Galicia rural.

El largometraje cuenta así la historia de una pareja francesa, Antoine y Olga (Denis Ménochet y Marina Foïs), que lleva una vida tranquila en una aldea gallega cultivando productos ecológicos y reconstruyendo casas para atraer a más habitantes. Su idílica vida empieza a derrumbarse por la oposición de la pareja a no vender las tierras a una empresa de energía eólica, lo que les enfrentará a los lugareños empezando una disputa de violencia y terror cotidiano con sus vecinos los hermanos Anta (Luis Zahera y Diego Anido).

La cinta, con elementos de western, sigue la apuesta de la filmagrafía del tandém por plasmar la violencia para intentar "entender ciertos comportamientos violentos de los hombres". "Sentimos fascinación por la violencia porque la repudiamos y porque nos cuesta comprenderla", indica Sorogoyen.

Sobre este aspecto social intenta "aportar luz" 'As bestas', que el director espera que también suponga "un granito de arena" para visibilizar los problemas de la España vaciada y sus habitantes. En el largometraje se explican las posturas que enfrentan a las partes, los que desean macharse frente a los que quieren resucitar la aldea con un proyecto "precioso" de repoblación, subraya el cineasta.

Así, destaca que la cinta "no se basa en quién tiene razón", si no en que hay veces que las personas "no van a ver más allá de sus razones".

Sobre la xenofobia, visible en los hermanos gallegos contra la pareja francesa, avisa de que, igual que el racismo, cala "en cualquier lado", independientemente de si se trata de una ciudad o un pueblo, como es en este caso.

ESPAÑA, UN PAÍS XENÓFOBO

"España es un país lo suficiente racista y xenófobo como para preocuparse", lamenta, si bien cree que en comparación con otros países "no lo es tanto".

Por su parte, Peña precisa que se aborda la xenofobia en el thriller porque hay que "entender por qué pasa". "El racismo y la xenofobia están en nuestro país. Si miras con ojo crítico o curioso al presente, yo creo que es preocupante porque vamos a peor en este sentido", avisa.

Por otro lado, tanto el director como la guionista expresan su "honor" por los premios que está recibiendo la película, si bien destacan en España la nominación a Ménochet como Mejor actor en los Forqué. "Es una nominación díficil porque aún no se ha estrenado ('As bestas') y él es extranjero, por lo que tiene aún más valor", reivindica Peña.

Por su parte, el intérprete francés, que se mete en la piel de un hombre culto con deseo de vivir un final de vida en la naturaleza, agradece el "placer" de haber trabajado en esta película, mientras Marina Foïs tilda la experiencia de "maravillosa". Asimismo, destaca la "curiosidad inmensa, exigencia absoluta y fuerza de trabajo alucinante" de Sorogoyen.

La actriz francesa ahonda también en su personaje, Olga, del que resalta su "coraje y valentía". Ella, pareja de Antoine, permanece en la aldea tras los trágicos hechos y muestra empatía con otros afectados por las consecuencias de la violencia. "Gracias a ella la paz volverá. Olga es una heroína. Las heroínas nunca son recompensadas, no se les da medallas, pero el mundo está lleno de ellas", apostilla en este sentido.

Respecto a que la película aborde la xenofobia, Foïs incide en "el poder del cine" para "hacer mirar" a la sociedad. "El cine puede hacer política", defiende, para llamar a los políticos, sobre todo a los de izquierdas, a hacer "más pedagogía" frente a esta problemática.

"En el cine tenemos derechos a hablar de todo y cuestionarlo todo", añade también respecto al abordaje de la cara oscura de las energías renovables, mientras Ménochet insta a reflexionar, como se hace en el largometraje, en si al apostar por determinadas energías se está "dispuesto a destrozar la naturaleza".

UNA HISTORIA GALLEGA

Por su parte, Luis Zahera y Diego Anido aplauden que 'As bestas' trate la polémica de la energía eólica y el "abandono de lo rural". "Si tú pones todos esos molinos a la gente de la ciudad le va a venir bien, pero ¿cuál es el impacto (en las aldeas)?", cuestiona en concreto Zahera.

"Igual hay personas que no saben que los molinos deforestan y los animales que vuelan estan jodidos con ellos (...). Si alguien no lo sabe, es importante que lo vea en una película", apela Anido.

Cuestionados sobre si les alegra que esta vez se proyecte una realidad de Galicia que no sea el narcotráfico, Zahera dice que lo importante es que la "historia sea gallega", "aunque sea terrible", como en este caso.

Anido también se enfoca en la historia, que considera de "palabras mayores", y asegura: "No te vuelven loco los tópicos, que te utilicen para traficantes o para Galicia profunda".