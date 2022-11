'En los márgenes' triunfa en Tudela

La película En los márgenes, con la que debuta en la dirección el actor Juan Diego Botto, ha sido la gran triunfadora de la 22 edición del Festival de Cine Ópera Prima de Tudela. Este drama social protagonizado por Penélope Cruz y Luis Tosar, que entrelaza la historia de tres personajes con el problema de los desahucios como tema principal, ha sido la elegida por el público y se ha hecho con tres de los cinco premios de esta edición.

Son el Ciudad de Tudela a la Mejor Película, el más importante, dotado con 6.000 €, y que otorgan los espectadores con sus votos; el Premio Joven (1.000) que conceden también con sus votos los estudiantes de los centros educativos de la ciudad que acuden a las proyecciones matinales de las películas a concurso de este festival especializado en primeros trabajos de realizadores; y el premio especial de Igualdad (1.000) otorgado por representantes del Consejo Municipal por la Igualdad del Ayuntamiento de la capital ribera.

Los restantes galardones, otorgados por el jurado compuesto por las actrices Aitana Sánchez-Gijón, Marta Poveda y Carolina Juste; los directores Rodrigo Sorogoyen y Pilar Palomero; Josexto Cerdán (director de la Filmoteca Española); Oti Rodríguez Marchante (escritor y crítico de cine de ABC); y Pepa Blanes (periodista y jefa de Cultura de la Cadena Ser), fueron para Mikel Gurrea, que obtuvo el de Mejor Dirección por Suro -3.000 €-, y Alauda Ruiz de Azúa, directora de Cinco lobitos, que se llevó el Especial del Jurado -2.000 €-.

Del trabajo de Gurrea, el jurado destacó “la solidez de un guion en el que, a través de una relación de pareja indaga en las contradicciones de la sociedad actual, el trabajo, el machismo y el racismo”, así como la capacidad del realizador de “emocionar al espectador y ponerle en el espejo de las complejidades del mundo configurando la relación con lo rural y la naturaleza”. De Ruiz de Azúa resaltó “la precisión y sensibilidad de su mirada a la compleja coreografía sentimental de una madre sobre su hija recién nacida” y la relación de esa mujer con su madre “y su entorno vital” .

DONACIÓN DE PARTE DEL PREMIO

Botto, quien no pudo trasladarse a Tudela a recoger sus galardones porque se encuentra haciendo teatro en Alicante, trasladó a Luis Alegre, director del festival, su agradecimiento “a la gente que ha apostado de esa manera por su película”. Alegre añadió que parte de los 8.000 € de los premios, los primeros que consigue como director, “los va a donar a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca”

Quienes sí se desplazaron a Tudela fueron la niña de Ribaforada Salma Naim Annassi, que ha debutado como actriz en En los márgenes; las integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Carmen Arnedo y Mercedes Revuelta, que intervienen como figurantes en la citada película; Mikel Gurrea; y el productor de Cinco lobitos, Manuel Calvo.

Salma Naim se mostró “muy orgullosa y contenta” de haber vivido esta primera experiencia en el cine “y con muchas ganas de repetir”. Arnedo y Revuelta se mostraron “emocionadas” por la donación de parte del premio, que se suma a la que hizo a la plataforma Penélope Cruz del premio Nacional de Cinematografía que recibió.

Arnedo dijo que En los márgenes, en la que han participado “unos 50 activistas como figurantes” ha dado “mucha visión” a la labor que realiza la citada plataforma. Añadió que “queremos que esta película nos dé el empujón para que tengamos la Ley de Vivienda Estatal por la que estamos luchando y no nos han dado”.

Revuelta señaló que es un largometraje que “ha costado mucho sacar adelante precisamente por el tema que aborda”. “Hemos visto a Juan Diego Botto en nuestras asambleas parando muchos desahucios desde hace mucho tiempo”, expuso, al tiempo que añadió que “hay mucha gente que tiene problemas de vivienda en este país”.

Mikel Gurrea consideró que el hecho de que el jurado del festival, integrado por “gente de la que decir que les admiras se queda un poco corto”, le haya dado el premio a la dirección “para mí es fantasía”. Añadió que desde niño quería ser director de cine “sin saber muy bien qué era”. “Mis padres me transmitieron el amor por el cine y eso lo llevo en las venas”. “En este primer largometraje he metido todo ese amor que he podido al hecho de dirigirla, a pesar de que la película sea dura o tensa”.

Manuel Calvo dijo ser muy consciente de lo difícil que es sacar adelante una película. Añadió que “todo lo que le está pasando a Cinco lobitos es mágico desde que arrancamos en Berlín, ya que solo nos llevamos alegrías”. Añadió que decidió producirla por la relación profesional que tiene con la directora y por la historia que narra ya que “pese a que el tema de la maternidad está muy manido, pensamos que no lo estaba tanto desde la idea que tenía Lauda de la maternidad”, apuntó.

NIVEL DEL FESTIVAL

El jurado, que fue el encargado de dar a conocer el palmarés de esta edición del Ópera Prima en el que concursaron siete películas, destacó el alto nivel de los trabajos. “El festival ha tenido un nivel impresionante y ha sido muy difícil dejar fuera a algunas de las películas que nos gustaban tanto. Ha habido que achicar, pero En los márgenes es obvio que es una de las grandes películas de esta edición”, comentó. Rodrigo Sorogoyen incidió en que todos los integrantes del jurado pusieron “notas muy altas a prácticamente todas las películas”.

Luis Alegre añadió que nunca había habido una media tan alta en la votación del público y que ha sido “muy reñida”.

Palmarés



Premio a la Mejor Película Ciudad de Tudela (6.000 €) Película En los márgenes, dirigida por Juan Diego Botto y producida por Morena Films. Galardón otorgado por votación del público.



Premio Príncipe de Viana a la Mejor Dirección (3.000 €) Mikel Gurrea, por la película Suro. Premio que otorga el jurado.



Premio Especial del Jurado (2.000 €) Alauda Ruiz de Azúa, directora de Cinco lobitos. Galardón que otorga el jurado a una categoría novel (película, dirección, guion o interpretación).



Premio Joven ‘Cultura Tudela (1.000 €) En los márgenes, de Juan Diego Botto. Este premio lo otorgan con sus votos los estudiantes de los centros educativos de Tudela que durante todo el festival han acudido a las proyecciones matinales de las siete películas a concurso.



Mención especial de Igualdad (1.000 €) En los márgenes, de Juan Diego Botto. Lo concede un jurado formado por representantes del Consejo Municipal por la Igualdad del Ayuntamiento de Tudela.

‘Caracoles’, de Gabriel Mansilla, gana el Opera2

En la gala de clausura del festival de Tudela, que tuvo lugar en el cine Moncayo, además de los premios a los vencedores de la sección oficial a concurso del Ópera Prima, se entregaron los galardones del V Concurso de Cortometrajes Opera2, al que en esta edición han accedido un total de 19 trabajos.

El vencedor en categoría general fue Caracoles, de Gabriel Mansilla, de Cintruénigo, que recibió 300 euros. En categoría Joven se impuso Momentos a quemarropaV.II, de Gael Fernández Vallejos, de Tudela (200 euros). Finalmente, el premio del público se lo llevó El huevo, de la tudelana Lydia Medina y Álvaro Lama.

Además, todos los directores premiados y sus equipos de rodaje recibirán como premio especial la participación en un taller de cine de 4 horas impartido por la Escuela de Cine de Julio Mazarico, consistente en la creación y grabación de un vídeo-minuto y su posterior edición.