La Muestra de cine 'El mundo y los Derechos humanos', una semana para visibilizar las injusticias del mundo

Jafar Panahi no presentará su película 'No Bears' en la Muestra de cine El mundo y los derechos humanos que arranca el lunes en Pamplona. Tampoco acudió a la Seminci de Valladolid la semana pasada, ni a la Mostra de Venecia en septiembre. El cineasta iraní está arrestado desde julio por hacer películas. En 'No Bears', además, Panahi rueda el rodaje de una película de dos historias de amor paralelas, en la que él interpreta al director que da las órdenes por videollamada desde la frontera con Turquía. Sí estará el viernes presentando la película en Pamplona Nely Nilufar Saberi, confundadora de la Asociación Iraní pro Derechos Humanos.

La lucha por la libertad será uno de los temas que se aborden en la nueva edición de la Muestra, la número diecisiete, organizada por la Fundación IPES, cines Golem, la Fundación Felipe Rinaldi y Mugarik Gabe Nafarroa. “Buscamos el pensamiento crítico y una ciudadanía activa, participativa y conocedora de sus derechos, en una búsqueda hacia la reflexión, que despierte, transforme conciencias y denuncie injusticias”, explica Begoña Arronda, de IPES. “Desgraciadamente la situación de los derechos humanos en el mundo sigue siendo muy preocupante y, por eso, seguimos con este proyecto”, añade Amaia Zubia.

La muestra incluye tres cortos dirigidos por cineastas navarros que los presentarán personalmente al público. Son tres sesiones gratuitas que empezarán el martes con 'Maldita, a love song to Sarajevo', de Amaia Remírez y Raúl de la Fuente, en la que hacen un retrato del artista Bozo Vreco, icono de la libertad en Bosnia, pero también de la solidaridad entre Sarajevo y Barcelona. El cortometraje acaba de pasar el primer corte en la carrera a los Goya.

Natxo Leuza les tomará el relevo el miércoles con 'Our Voices', sobre tres refugiados que han dejado atrás el infierno de Afganistán y que encontraron Leúza y Raúl Goñi en los campos de refugiados de Malakasa y Ritsona, en Grecia. Eymard Uberetagoena dirige el tercer corto, titulado 'Raíces perdidas', en el que los protagonistas del pueblo Ma’di destacan la necesidad de regenerar la cultura y se cuestionan algunos de los aspectos de su tradición.

Entre los largometrajes que se podrán figura 'Los reyes del mundo', última Concha de Oro en San Sebastián, dirigida por la colombiana Laura Mora. La cantante, performer e investigadora artística colombiana Zarys Falcon presentará esta historia en la que un grupo de niños de la calle de Medellín dejan la ciudad para adentrarse en la selva en busca de las tierras que pertenecen a uno de ellos.

El director Ander Iriarte introducirá el martes su película 'Carpetas azules', un proyecto que comenzó con la sospecha de que su padre había sido torturado en comisaría. Así conoció el Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014 del Gobierno Vasco.

El tema de los refugiados y la migración estarán representados con la película 'Tori y Lokita', de los hermanos Dardenne, que obtuvo el premio del 75 aniversario del Festival de Cannes. Las colaboradoras de SOS Racismo Navarra Aleyda Gaspar y Melissa López presentarán este largometraje que habla de la amistad invencible de un chico y una adolescente que llegaron solos de África a Bélgica.

Por último, 'El techo amarillo', de Isabel Coixet, reconstruye las denuncias por abusos sexuales de varias alumnas -algunas menores de edad- en el Aula de Teatre de Lleida. Una de sus protagonistas, Miriam Fuentes, acudirá a Pamplona junto con Samara Velte, autora del libro Yo sí te creo.

Además, casi un millar de personas, entre alumnado y profesorado de diez centros educativos, pasarán por las matinales de cine de la muetra, que abordarán las migraciones y el refugio con las películas Mediterráneo (Marcel Barrena), Tori y Lokita y Gurumbé. Canciones de tu memoria negra (Miguel Ángel Rosales).