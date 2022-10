Pablo Rouss, el pamplonés de 28 años que aspira a 4 Grammy Latinos de la mano de Sebastián Yatra

Pablo Rouss aterrizó en Bilbao pasadas las doce del mediodía y a las cinco de la tarde ya estaba cogiendo otro avión de vuelta a Madrid. Poco más de cuatro horas permaneció el pasado miércoles el productor y artista navarro en BIME, el principal encuentro de la industria musical de España que ha tenido lugar estos días en la capital vizcaína. Rouss no quería faltar por la noche a a los Latin Grammy Acoustic Session, en Madrid, una fiesta previa a la gala de los Grammy Latinos de Las Vegas, donde él parte con cuatro nominaciones por su participación en la canción 'Tacones Rojos' de Sebastián Yatra. En realidad ya está acostumbrado a vivir así de deprisa. Pablo Rousselon De Croisoeuil, más conocido como Pablo Rouss, o Rouss a secas, nació en Pamplona en 1994 pero cuando su carrera como productor musical se disparó se mudó a Madrid, en 2017. Además, Rouss prepara su álbum debut 'Ciclos', del que va soltando algunos adelantos cada cierto tiempo, y que verá la luz en la primera mitad del año que viene. Se sabe, eso sí, que contará con la participación de numerosos artistas.

Le dicen hace unos años que iba a andar así y no se lo cree.

No me lo creo, no. Llevo una temporada bastante larga yendo en modo automático en mi vida. Siento que debo hacerlo, me muevo mucho por mi intuición y la verdad es que siempre me ha ido muy bien, me ha regalado grandes cosas en mi carrera.

¿Al final se trata de dar con la tecla precisa?

Es dar con la tecla, estar en el lugar y el momento adecuados y saber conectar con las personas. Esas tres cosas juntas serían la fórmula del éxito. Si tú estás en el lugar adecuado pero no sabes conectar con la gente es muy difícil que resaltes dentro de todo este sumun de gente talentosa que hay.

¿Ese lugar y momento adecuados en su caso dónde los situaría?

El punto que rompió mi barrera del anonimato fue cuando hice La tirita con Belén Aguilera y Lola Índigo, que es un tema que lo reventó y tiene como 25 o 30 millones de reproducciones. Fue mi primer trabajo discográfico grande y con artistas grandes. Enlacé una relación de amistad y de trabajo muy bueno con las dos, y a partir de ahí me llovió trabajo por todos los lados. Acabé trabajando con Recycled J, empecé a trabajar muchísimo con Hens, con Walls, con Pole... con todos los de la nueva ola. Fui esparciendo un poco mis semillas en la industria del pop, de lo urbano, y de la nueva ola y estoy muy contento.

El que le ha puesto en la carrera de los Grammy Latinos es Sebastián Yatra. ¿Esto es subir un peldaño más?

Sí, la verdad. Yo le tengo mucho respeto a la canción, al equipo y a él. Sucedió de una manera muy bonita. Yo venía de hacer una sesión con Sebas, como dos o tres semanas antes. Estábamos bastante emocionados con ese tema, que no era Tacones rojos, era otro, pero finalmente no entró en el disco y no vio la luz. Yo estaba en Metropol Studios en Madrid, ensayando con Recycled J, y de repente ví a través de la cristalera que estaba Sebas en el estudio de al lado. Fui a saludarle y estuvimos hablando, como haciendo un remember del tema que hicimos, y me dijo: “Tío, no hay productor en la sesión ahora mismo, si quieres súmate”. Eran las nueve de la noche y yo por casualidad había llevado el ordenador, que nunca lo llevo a los ensayos, y terminé con todo el team en la sesión con Tacones Rojos.

¿Si todo va bien cuántos Grammys se lleva a casa?

Ahora mismo directos dos, e indirectos otros dos. Los directos son en las categorías Canción del año y Canción pop, y los indirectos son los de Álbum del año y Álbum pop, porque Tacones está dentro del álbum Dharma. Ojalá. Vamos a cruzar los dedos, tiene posibilidades, es un tema que ha sonado mucho y creo que ha marcado un antes y un después en la carrera tanto de Sebas como de todos lo que hemos trabajado en esa canción [Yatra, Rouss, Joan Monserrat Riutort, Manuel Lara y Manuel Lorente]. Me voy a Miami el día 7 a estar una semanita por allá y el 17 es el evento en Las Vegas.

¿Cómo convive esa faceta de productor de otros con la de artista y su propia carrera?

Bien, las dos me están trayendo cosas muy positivas. En mi carrera como artista estoy trabajando en un disco de 17 temas y más de 20 colaboraciones en el que he metido a media industria. Estoy muy contento, todo ha surgido de una manera muy fluida, toda la gente que se ha sumado a las canciones ha sido desde el respeto, desde la admiración mutua, el cariño que nos tenemos todos, porque con todos tengo una relación de amistad. Era un proyecto que me apetecía mucho porque vengo de ser artista, antes que ingeniero, productor o compositor. Me da un poco de nostalgia recordar esos tiempos, hace seis, siete años en Pamplona, tocando en garitos, haciendo giras por España, perdiendo dinero, llenando salas de veinte personas... y después de mucho, mucho pico y pala, poder estar aquí.

“Nostalgia de hace 6 años”... ¿Pero a qué velocidad va este mundo?

Va volado. Hace dos años y medio yo no existía en la industria discográfica. En ese tiempo me he hecho más de cien temas. Ha sido una evolución y un ritmo de trabajo tan frenético que por eso te decía que voy en modo automático, porque si me paro a pensar... Ahora mismo en Spotify en temas producidos tengo más de 600 millones de reproducciones. En dos años y medio. Es tal despropósito que cuando me paro a pensarlo es más despropósito aún.

¿Se cuela en los nuevos temas algún recuerdo sonoro de aquella época, de guitarras o de sus inicios más metaleros?

Claro, yo vengo del mundo del hardcore, del metal, del rock. Siempre ha sido lo que más he escuchado. Mis influencias siempre han sido Architects, Pearl Jam, AC/DC, Aerosmith, Guns N’ Roses o cosas más punk rock, como Green Day. Como productor sí que lo implemento muchísimo, noto mucho mis influencias, y como artista noto mucho mis influencias americanas. Yo, que soy un fanático de la carrera de Justin Bieber, bebo mucho de la influencia americana en melodías, composición y demás.

¿Vive la música momentos de cambio, de agitación?

Cuando te metes en la ola de la música todo va muy rápido. No piensas demasiado. Es todo tan grandilocuente que abruma un poco. Al final has pasado de grabarte más de 50 proyectos de metal, rock hard core y variantes, en los primeros dos años de Madrid, y los dos años siguientes ya metido en la industria discográfica a tope, currando con cincuenta artistas diferentes. Es muy loco. Me junté hace poco con David Bisbal, también, que hicimos un par de temazos increíbles; con Álvaro Soler, y sigo con los artistas con los que curro siempre... tengo muchas ganas de seguir creciendo pero estoy tan feliz y contento que me dices que me voy a quedar en este punto el resto de mi vida y no echaría de menos estar más arriba.

¿Tiene tiempo de volver a Navarra a ver a la familia y amigos?

No vuelvo casi nada, me da un poco de pena porque tengo mi cuadrilla allá, que somos como dieciocho, de toda la vida. Tengo a mi padre, muchos amigos de siempre que no veo porque no me da tiempo. Y cuando vuelvo es para ver a mi padre y no me da tiempo a mucho más.

Tendrán que ir ellos a verle...

No vienen mucho a Madrid, son bastante pamplonicas de raíz. Tengo ganas de pausarme un poco y poder ir a Pamplona a pasar cuatro días y descansar y desconectar, algo muy difícil en mi vida.