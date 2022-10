Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Mente y cerebro’. Civivox Iturrama. 19 horas. Mesa redonda. Ciclo ‘Octubre con Cajal’. Se estima que el cerebro humano pesa aproximadamente 1,5 kg y casi el 80 % es agua. Contiene unos ochenta y seis mil millones de neuronas conectadas a través de mil billones de conexiones sinápticas. Uno de los grandes retos de la neurociencia actual es conocer cómo funciona el cerebro y, en concreto, qué relación existe entre el cerebro y la mente. En la mesa participarán Javier Bernácer (Universidad de Navarra) y Carmen Cavada (Universidad Autónoma de Madrid). Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Ciclo ‘Pasa la palabra, hermana. Diálogos entre autoras y colectivos feministas/Eragile eta idazle feministen arteko elkarrizketak’. Antartika Kultur Container, c/ Mayor 53, Pamplona. 18 h. Mesa redonda: ‘Maternidades y feminismos’. Comisión por el derecho al aborto en Navarra, June Fernandez y Begoña Elizalde. Profundizaremos en las distintas posturas, discursos y reivindicaciones que existen en el feminismo en torno a las maternidades, para poder ir dibujando líneas de trabajo para una agenda compartida. 20 h. ‘Maternidades y literatura: pasar el cuerpo por la palabra’. Florencia del Campo. De la mano de esta autora entraremos en el universo literario para conocer más sobre cómo se ha tratado la maternidad en la literatura, los relatos y los cuerpos que se narran y los silencios en torno a la experiencia de la (no) maternidad.

‘Películas malditas para ver en Halloween’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. Con Mikel Navarro, periodista y crítico de cine. Comienzo del ciclo ‘Hablemos de Cine’. Un recorrido por la filmografía española, europea y norteamericana de películas marcadas por la desgracia y el infortunio: rodajes trágicos, muertes repentinas, extraños accidentes, actores malogrados o cintas que quedaron olvidadas y relegadas a un segundo plano debido a circunstancias límite. Películas interrumpidas por la guerra, actrices condenadas a muerte, directores desaparecidos o filmes que traen mala suerte. Dará a conocer las películas más oscuras a través de fotogramas, curiosidades y anécdotas en una distendida charla. Nada mejor para celebrar la noche de Halloween que conocer las más terroríficas historias del séptimo arte. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Lactancia Materna y bebés prematuros’. Civivox Iturrama. 18 horas. Organiza Amagintza. ‘Semana Mundial de la Lactancia Materna 2022’-

‘La obra escogida por... Fermín Díez de Ulzurrun’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 18 horas. Fermín Díez de Ulzurrun (Pamplona, 1971) es artista, comisario y diseñador industrial. Fundador y director general de Maslow Industries. Hablará sobre la obra ‘Espectador de espectadores’, de Equipo Crónica, que se pudo ver en los ‘Encuentros de Pamplona 1972’, Entrada libre previa retirada de invitación.

‘Almacenamiento eléctrico’. On line. 17 h. Ponente: Xabier Barón (SIGCOOP). VI Jornadas de Difusión y Sensibilización Energética: ‘Descubre una nueva manera de consumir y producir energía’. Previa inscripción en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3-rmtkdJYvo_uw8QHvmT8LSdQzt_gqSAT3U4mMcVo9MIuAg/viewform

'Nepal. Otro himalayismo es posible'. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra.19.30 horas. Coloquio con Lur Uribarren. 'IX Semana de la Montaña/IX Mendi Astea' Estella Lizarra: 'La solidaridad mueve montañas'.

LITERATURA

Presentación del libro ‘Ir más allá de la piel’. Librería Katakrak de Pamplona. 19 horas. Autora: Silvia Federici.

Taller de lectura inclusiva. Civivox Milagrosa. 12 horas. Club de lectura inclusiva para público adulto en general y personas con discapacidad intelectual o síndrome de Down. Sesión dinamizada por profesionales de la Asociación Síndrome de Down de Navarra. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Liburuz liburu: Natura nagusi: ‘Nirliit’, de Juliana Léveillé-Trudel. Aula 1 de Civican. 18 horas. Novela que nos acerca al misterio y la crueldad de la Naturaleza, sin dejar de lado su aspecto lírico. Club conducido por Ángel Erro, escritor. Literatura en euskera. Inscripciones en: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

MÚSICA

Las formas del NO: ‘Moby Dick’ de Iñaki Estrada y Ciklus Ensemble. Nuevo Casino Principal de Pamplona. 19.30 horas. En el marco del Festival After Cage 2022: 'En torno al NO'. Composición original: Iñaki Estrada Torío. Adaptación: José Miguel Baena. Foley cinematográfico: Departamento de Sonología del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid dirigido por Julián Ávila. Puesta en escena musical: Ciklus Ensemble. Dirección musical: Asier Puga. Radiodrama escénico a partir de la obra de Herman Melville. ‘Moby Dick’, al igual que ‘Gargantúa’, basada en la novela homónima que Rabelais escribió en el siglo XVI, y ‘Heart of Darkness’, basada en la novela de Joseph Conrad, se encuadra dentro de lo que en Ciklus Ensemble se re-define como Teatro del Aire, un conjunto de obras que retoman en cierta medida el carácter de los antiguos radiodramas radiofónicos desde una visión contemporánea y primordialmente musical.

TEATRO

‘Conectando el teatro con la comunidad’. Teatro Gayarre. 17.30 horas. Conferencia Online con Estela Leñero Franco, antropóloga, dramaturga y periodista mexicana, que lleva escritas más de una veintena de obras que han sido representadas en México y en varios países siendo algunas de ellas galardonadas con diversos premios. Experta en el ámbito del teatro comunitario con más de 30 años de experiencia. ‘II Teatrodix Phestibal’. La ponente nos hablará de su experiencia personal con dos fenómenos teatrales de México, en los que se visualiza al teatro como sujeto de transformación social. En primer lugar, el Laboratorio de Teatro Campesino de María Alicia Martínez Medrano. que logró transformar todo un pueblo al hacerlo partícipe del quehacer escénico. Y en segundo lugar, el proceso de investigación creativa que viene realizando como dramaturga, donde analiza cómo la identificación con historias de mujeres puede contribuir a romper con todo un sistema de opresión o a revertir la situación pasiva de muchas mujeres (‘Mujeres en fuga’). Entrada libre hasta completar aforo escribiendo a producciones@teatrogayarre.com

CINE

‘El porvenir (L'avenir)’. Civivox San Jorge. 18 horas. Filme de Mia Hansen-Love. Ciclo ‘Heroínas de Cine’. Isabelle Huppert es Nathalie, profesora de filosofía en un instituto de París. Le entusiasma su trabajo, su familia, y lucha con una madre enferma y absorbente. Cuando su marido le dice que se va a vivir con otra mujer, la vida de Nathalie comenzará a cambiar y reinventarse…. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, en la red Civivox o en www.pamplonaescultura.es

22º Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela. Cine Moncayo de Tudela. 20.15 horas. Finalistas Opera 2. Entrada libre.

CON NIÑOS

‘Cuentos cien por cien naturales’. Casa de Cultura de Villava. 18 h. Cuentacuentos en castellano con Sergio de Andrés. Edad mínima: 4 años. Entrada gratuita, previa recogida de invitación 10 minutos antes de la función.

Taller: ‘Acompañarle en sus primeros pasos hacia el multilingüismo’. Artica. Escuela Infantil municipal (Leonor de Aquitania 8). 16:30 horas. Para familias con niñas/os de 0-3 años. Idioma: castellano. Organiza: Servicio de Euskera de Berrioplano. Imparte: Fundación Dindaia. Gratuito, con inscripción: en el teléfono 012, del 18 al 24 (hasta las 12 h) de octubre (aforo limitado). Habrá servicio de guardería, pero hay que hacer inscripción previa.

VARIOS

Mercadillo y Rastrillo Solidario de la Fundación Juan Bonal con las víctimas de la guerra de Ucrania. Locales parroquiales Parroquia San Ignacio, Avda. San Ignacio 3, Pamplona. Productos, ropa y complementos traídos de países en vías de desarrollo o donados por benefactores. Hasta el 5 de noviembre. Horario: 10:30 a 13:30 y 17:30 a 20:30 h. Cerrado los domingos y los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

Adoración y rosario por los cristianos perseguidos. Parroquia de San Miguel, Pamplona. 19:25 horas. Coordina: Delegación de Navarra de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN).

Foro de barrio-Rochapea. Civivox Jus la Rocha. 18.30 horas. Libre participación

Escape room: ‘Ubuntu’. Biblioteca Pública San Francisco, Pamplona. 17.30 horas. Para jóvenes y personas adultas (a partir de 14 años). ‘Ubuntu’ es un juego de fuga a través del cual se cuentan cuatro historias de migración basadas en experiencias reales y que sirven para reflexionar sobre la interculturalidad y conocer más de cerca la realidad que vivimos… Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 948 210 524 y en el correo biblisfr@navarra.es

Taller de mentoría social. Civivox San Jorge. 18 horas. ‘Ciclo de personas migrantes’. Acercamiento a la mentoría social como herramienta de acompañamiento a la juventud migrante sin apoyo familiar en Navarra. Programa en colaboración con el Departamento de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra. Imparte el taller Zabalduz, cooperativa de iniciativa social. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Mercadillo de Intercambio Sin Dinero. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. Alternativa a la compra, impulsando la reutilización. Ropa, calzado, abalorios, libros, juguetes, etc. Las personas participantes traerán objetos en buen estado que ya no utilicen y que puedan ser de interés para otras. Podrán intercambiar hasta un máximo de seis objetos por semana por otros objetos de valor similar. Horario: lunes a jueves, de 10 a 13 y de 18 a 20 h y viernes de 10 a 13 h.

‘Cafeteando’-Tarde de juegos: ‘Encéstala’ y ‘Marcando goles’. Casa de la Juventud, Pamplona.18.30 horas. Entrada libre hasta completar el aforo