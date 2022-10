Alice Kellen se abre "con algo de vértigo" al mercado literario de los EE UU

La escritora valenciana Alice Kellen, superventas de novela romántica, se abre camino en Estados Unidos con "mucha ilusión" pero también "algo de vértigo", después de que la editorial Sourcebooks haya adquirido los derechos en inglés de cuatro de sus novelas.

Se trata de un hecho destacable, asegura la escritora, pues normalmente se suelen adquirir los derechos de forma individual y en este caso han decidido apostar desde el principio por cuatro novelas. "Aún me cuesta verlo como algo real", reconoce.

Con más de un millón de lectores, Kellen suma un nuevo idioma a sus libros, que se venden ya en países como Francia, Alemania, Italia, Rusia, Portugal, República Checa, Bulgaria, Rumanía y Polonia, además de en toda sudamérica.

ALGO LEJANO E IMPOSIBLE HECHO REALIDAD

"Para mí ha sido algo inesperado", asegura para señalar que siempre vio "muy lejano", e incluso "imposible", que sus obras pudieran traducirse al inglés, ya que se hacen pocas traducciones a este idioma porque "ellos tienen mucho de todo y cuesta más que les encaje algo externo".

Por eso vive este momento con "mucha ilusión" pero también "con vértigo" por saber cómo será la acogida de sus libros en este país, que se estrenará con la traducción de la bilogía "Deja que ocurra", que incluye las novelas "Todo lo que nunca fuimos" y "Todo lo que somos juntos".

A estas se sumarán posteriormente "Nosotros en la Luna" y "El mapa de los anhelos", la última novela publicada por la escritora en marzo de este año, de nuevo con Planeta.

Y es que Deb Werksman, editora de Sourcebooks, se enamoró de las historias de Kellen. "Enseguida vi el atractivo que las obras de Alice Kellen tienen para el lector de hoy", señalan desde la editorial Planeta.

"Alice escribe historias sensibles y reales, relatos emocionalmente atractivos sobre la entrada en la edad adulta que transcurren en el mundo actual. Los amores, las tristezas, los sueños y ambiciones de los personajes de Alice son muy creíbles y despiertan las ganas de leer", asegura Werksman.

Para la autora, quien está viviendo uno de sus mejores momentos como escritora, "es un poco irreal pensar que te lee gente que no habla tu mismo idioma y que puedes llegar a conectar con ella".

EL FENÓMENO ALICE KELLEN

El "fenómeno Alice Kellen" despuntó hace dos años en la Feria del Libro de Madrid y se confirmó en la Feria del Libro de València y en el último Sant Jordi en Barcelona, donde acumuló enormes filas de seguidores de más de siete horas de espera para conseguir su firma.

Además, acaba de volver de una gira por Latinoamérica, que le ha llevado a países como Argentina y Chile, donde ha agotado todas las entradas para las firmas de ejemplares a los pocos minutos de hacerlas públicas y ha llenado teatros enteros con sus lectores.

En febrero, retomará la gira por otros países latinoamericanos y poco a poco se va acostumbrando al trabajo de promoción que conlleva ser una escritora de éxito, una parte fundamental pero que le quita tiempo para la escritura.

ESPACIAR LAS NOVELAS Y EL SALTO A LA PANTALLA

"Ya no soy tan prolífica. Antes escribía mucho porque estaba en mi casa todos los días", señala, y reconoce que en las épocas de promoción se hace complicado escribir, ya que una no está concentrada ni en modo creativo.

Por ello, tiene previsto que a partir de 2024 se vayan espaciando las novelas que publica, que hasta ahora eran prácticamente anuales, ya que necesita "más tiempo" para poder escribirlas y encontrar espacios para los momentos creativos.

Además, a su éxito literario por todo el mundo se añade también que varias novelas de Alice Kellen se encuentran en negociaciones con varias productoras para convertirlas en contenidos audiovisuales, aunque aún es pronto para dar más detalles.

"Quitando alguna cosa en la que me estoy implicando más, pero que aún no ha salido, este asunto va más ajeno a mí", afirma la escritora, quien dice no tener tiempo para "focalizar en más cosas" y aunque también le da "mucho vértigo" este paso, siente "ilusión" por ver cómo serían sus novelas en el medio audiovisual.

Alice Kellen nació en Valencia en 1989 y es una enamorada de los gatos, el arte y las visitas interminables a librerías. Además, le encanta vivir entre los personajes y las emociones que plasma en el papel.

Es autora de obras como "Sigue lloviendo", "El día que dejó de nevar en Alaska", "El chico que dibujaba constelaciones", "33 razones para volver a verte", "23 otoños antes de ti", "13 locuras que regalarte" o "Llévame a cualquier lugar".

También de la bilogía "Deja que ocurra: Todo lo que nunca fuimos y Todo lo que somos juntos", "Nosotros en la Luna", "Las alas de Sophie", "Tú y yo, invencibles" y "El mapa de los anhelos", que han fascinado a más de un millón de lectores.