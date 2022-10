Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

ENCUENTROS 72/22

‘Encuentros de Pamplona 72-22’-50º Aniversario de los ‘Encuentros 1972’. Actividades hoy:

CHARLAS: ‘Elogio de la imaginación’. Palacio del Condestable. 11 h. Mesa redonda con Ignacio Echeverría, Juan Tallón, Belén Gopegui, moderada por Roberto Valencia. La narrativa literaria ha cambiado. O, al menos, mutado…

‘Notas en los márgenes. En torno al cuerpo’. Librería Katakrak, Pamplona. 11 h. Mesa redonda con Mireia Sallarès, Maria Ptqk, y Mercedes Peón, moderada por Berta Ares Yáñez. Las propuestas feministas no se ciñen a un único discurso, pero todas comparten su discrepancia frente al relato hegemónico y estimulan su dilución. Las notas en los márgenes sintetizan la asociación y el entendimiento de ideas, su apropiación, pero también la discordancia y la rectificación. Ponen en marcha la creatividad para ceder paso a otras formas de ser y comprender. Sugieren la deconstrucción de lo hegemónico y plantean maneras de pensar de otra manera…

CHARLA: ‘¿Qué hacer con la filosofía de hoy?’. Civican. 18 h. Presentado y conducido por Roberto Valencia, escritor. Con Ana Carrasco-Conde, Ernesto Castro y Simón Royo Hernández, filósofos. EN FAMILIA: Atrio: 18 a 20 h. Taller: Videoclip instantáneo. Impartido por Beatriz Sánchez, artista plástica. Actividad dirigida a público familiar, con niños y niñas a partir de 6 años.

POESÍA-MÚSICA: ‘Varosha’. Palacio del Condestable. 12:30 h. La poeta Mireia Calafell, acompañada por la violonchelista y compositora islandesa Björt Rùnars con su violonchelo, un teclado y pedales para hacer loops electrónicos. Juntas, proponen un recorrido que lleva por título el nombre del que fue uno de los destinos turísticos más concurridos del Mediterráneo a finales de los 60 y que, con la invasión turca del 74, quedó deshabitado… Desde entonces, es una ciudad fantasma. Representa hoy la lógica propia de una forma de entender el mundo como lugar que puede ser devorado -con el turismo, con una guerra- y, al mismo tiempo, el misterio y la belleza contradictoria de un espacio que, por el hecho de poder ser habitado otra vez, permite pensar una nueva forma de hacer, de ser, de decirnos. De preguntarnos quiénes somos nosotros, quiénes.

MÚSICA: Verde Prato. Librería Katakrak, Pamplona. 20 h. Inspirados en la tradición del folklore local, Verde Prato presenta temas minimalistas a partir de un teclado, su voz y sonidos pregrabados acústico con su voz y su guitarra, ricos en matices y con mágicos momentos a capella.

ARTE: ‘La isla’. Paseo Sarasate. Creación colectiva de Alexandra Baurès con Orekari y los artistas Miren Doiz, Fermín Jiménez Landa, Amaia Molinet, Leire Ulbetz e Iosu Zapata. Todos los días. ‘Cajas a la Deriva’. Carlos III - Roncesvalles - Plaza del Castillo. Idea original del Colectivo E7.2.Todos los días. ‘Transformar un espacio: Instalación efímera Encuentros 72-22’. Plaza de Baluarte. Todos los días. ‘murmure’. Hall Baluarte. Instalación sonora del artista Alex Mendizabal. Todos los días.

MÚSICA

‘La Pamplonesa’ Solidaria. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 h. I edición de los Premios Solidarios ‘La Pamplonesa’. En esta ocasión, el reconocimiento es para la Asociación ANECS (Asociación de Niños Enfermos de la Comarca de Sangüesa) y a ella irá destinada la recaudación. Será un velada llena de emociones. Se contará con la participación de las figuras más relevantes del panorama musical navarro, Javier Erro, que hará disfrutar a todos los públicos, a través de su narración, de uno de los cuentos musicales más célebres de todos los tiempos: ‘Pedro y el lobo’ de Serguéi Prokofiev…. También se escucharán bandas sonoras representativas del séptimo arte y se arropará a Javier Erro en un variado repertorio… Entradas: 12 €.

Mariachi Vargas de Tecalitlán: 'El Mejor Mariachi del Mundo'-Gira 125 Aniversario. Baluarte. 19 y 21.30 h. Con la participación especial del Orfeón Pamplonés y el grupo mariachi navarro Los Tenampas. Fundada hace 125 años, la agrupación Mariachi Vargas ha engalanado con su presencia cientos de películas junto a Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar, José Alfredo Jiménez, Lucha Villa, y ha acompañando en sus producciones musicales a Javier Solís, Juan Gabriel y Luis Miguel. El grupo ha sido reconocido con numerosos premios, incluyendo los Grammys y Grammys Latino, y ha actuado en escenarios de todo el mundo. Hoy la sexta generación, encabezada por su director musical Carlos Martínez, es la encargada de la gira ‘125 Aniversario’. Entradas: 55 y 58 €.

Hot Water. Rockollection bar, c/Olite 12, Pamplona. 21 h. Apertura puertas: 18:30 h. ‘Las tardes de Rockollection’. Entrada gratuita.

Sinfonietta de Pamplona: ‘Piratas’. Casa de Cultura Carmen Thyssen-Bornemisza de Los Arcos. 18 h. Los piratas de la orquesta afinan sus instrumentos y el capitán "Mundillo" afila los suyos. Música, teatro y humor. Viento en popa, a toda vela…

Jolis Muñoz. Centro Cultural de Noáin (Valle Elorz). 20 h. Concierto del ciclo ‘Girando por Navarra. Entradas: 5 €.

II Encuentro de Coros de Mutilva. Iglesia San Pedro de Mutilva Baja. 19:30 h. Participan Aldapa Abesbatza (voces femeninas), Coro Oberena (voces mixtas) y Coro de Navia Asturias (voces graves).

Noches Informales Especial Nafarroa Oinez '22. Sala Informal de Tafalla. 22 h.

Chuchín Ibáñez & Trio Los Charros. Sidrería Etxesakan, Garisoain. 17 h.

TEATRO

II Maratón Clown (Concurso). Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. h. ‘Festival Internacional de Payasas de Navarra "Narices" 2022’. Con 5 payasas, Macu Gutiérrez (Clownfinada), Paula Gapo (Circo Loco), Elsa Arroyo (Los Andares de Lulú), Eli Donnola (Sonnata) y María Galatea (Mamá Meditación). Las 5 tendrán un máximo de 10 minutos para desarrollar su espectáculo. Llegado este tiempo, el público, mediante ruidera y gamberrismo sano, dará fin al evento…. Entradas: General 10 €. Anticipadas y Personas en situación de paro: 8 €. Con carné joven: 5 €.

‘Beautiful stranger’. Auditorio del Carmen de Sangüesa. 20 h. Con La Caja Flotante. El 21 de mayo de 2019, Ion Iraizoz celebró su cuarenta cumpleaños haciendo una fiesta/performance a la que llamó ‘El último martes antes de cumplir 40’. En esa fiesta su padre leyó un relato que su madre había escrito durante el embarazo, y que había estado oculto durante cuarenta años. En esta obra Ion Iraizoz se interpreta a sí mismo para tratar de reconstruir su fiesta de cumpleaños con la complicidad del público. Mirará a su pasado situando al espectador en mitad de un cruce de caminos entre la realidad y la ficción. Entradas: anticipada 8 €, taquilla 10 €.

Monólogo con Sergio Encinas. Centro Cívico Pedro Iturralde de Falces. 19 h. Monólogo de humor, de mucho humor, de descojono, de tirarte para atrás, de descubrir gente ruda, dura, gente que va por la calle y habla muy bestia, tan bestia que me agobia, me agobia mucho. Por no hablar de las películas, ¿Habéis visto ‘50 sombras de Grey’?, es gente que me agobia, son actores que me ponen de mala leche, modernos pero que agobian. Entradas: 5 €.

‘No quiero que existas’. Centro sociocultural de Murillo el Fruto. 16:30 h.. Con Speculum Vitae ‘Muestra de Teatro Amateur de Navarra 2022’. Los extremos se alejan, se odian, no se quieren cerca unos de otros, pero a veces chocan y se crean los bandos. ¿A dónde nos llevan? Quizás no podamos elegir lo que creemos, pero sí como tratar al que piensa diferente. Entradas: 3 €.

CINE

‘Cuando el destino nos alcance’. Palacio Condestable. 19 h. Ciclo ‘Cine y Ciencia IV’. EE UU, 1973. Dirección: Richard Fleischer. Basada en la novela ‘¡Hagan sitio!, ¡Hagan sitio!’ (1966), de Harry Harrison.La industrialización del siglo XX llevó al hacinamiento, la contaminación y al calentamiento global debido al "efecto invernadero". En el año 2022, en este futuro distópico, la ciudad de Nueva York está habitada por más de 40 millones de personas, físicamente separadas en una pequeña élite que mantiene el control político y económico, con acceso a ciertos lujos como verduras y carne, y una mayoría hacinada en calles y edificios donde malvive con agua en garrafas, y dos variedades de un producto comestible: Soylent rojo y Soylent amarillo, que son la única fuente de alimentación, ya que los alimentos naturales son un privilegio para los sectores dominantes… Entradas: 2 €, previa inscripción tfno. 010, red Civivox o www.pamplonaescultura.es

EN FAMILIA

‘MiraMiró’. Baluarte. 17 h. Espectáculo de danza contemporánea y animación de vídeo para público infantil, que nace del universo de Joan Miró. Con la Compañía Baal Dansa. ‘Baluarte Txiki 2022-2023. Una selección de la obra gráfica de Miró es el marco donde se desarrolla la pieza que presentará la compañía Baal Dansa. Los colores vivos, las formas geométricas y la «totipotencia» aparente de las “figuras y personajes” estimulan la fantasía y dejan entrever que todo es posible. De forma mágica, las pinturas cobrarán vida y transportarán al público a un cosmos y universo imaginario: una aventura llena de descubrimientos y sorpresas. Dirección artística: Catalina Carrasco. Edad recomendada: +4 años. Entradas: 8 €. Pack de 4 entradas: 25 €.

‘Secretos y misterios de la magia’. Civivox Jus la Rocha, 12 y 18 h. Con el mago Marcos. Para público infantil mayor de 4 años. Ciclo ‘Cuentos, magia y mucho más’. En esta función vais a poder conocer un pequeño secreto; a su hermano mediano (el secreto de en medio); y a un tío de estos dos anteriores (el gran secreto del norte). No te puedo decir sus nombres porque son un secreto. Toda una familia de secretos ocultos y misteriosos que vienen con ritmo y música. ¿Te gustaría conocer a esta familia de secretos? Magia familiar participativa, mucho ritmo y, sobre todo, muchos secretos… Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Udazken koloreak/Colores de otoño’. Civivox Milagrosa. 12 h castellano/Civivox Ensanche. 18 h (euskera). Cuentacuentos.Con Maitane Pérez, para público infantil mayor de 4 años. Ciclo ‘Cuentos, magia y mucho más’. El verano se nos ha quedado atrás y con él los colores del mar, de la arena y del sol. Ha venido el otoño con el rojo de las hojas, el verde de la hierba y el gris de las nubes. Con el otoño los bosques se llenan de misterio y de magia. ¡Acércate a escuchar los cuentos del otoño! Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, en la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘III Ipuinak Ipuin: Ciclo de literatura infantil en euskera’. Geltoki, Pamplona.18:30etan. Cuentacuentos. Directoras: Musas Y Fusas. Invitada: Albina Stardust (Artista drag). Entrada libre.

Taller infantil ‘Las gafas mágicas de la poesía. Otra forma de mirar y crear’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 10:30-13 h.Los participantes en este taller visitarán la exposición colectiva ‘Intermedia: escribir la imagen, crear la palabra’ y, a continuación, realizarán sus propias piezas en la zona de talleres del Museo, inspirándose en las obras de artistas visuales y escritores de la muestra. Precio: 6 €/persona.

‘Txikioktoberfest-Kinder-Oktoberfest’. Zentral Kafe, Pamplona. Organiza la APYMA del Colegio bilingüe Paderborn. 11:30 h. Talleres y actuaciones para niñ@s. Cerveza alemana y productos típicos de la gastronomía alemana. En el marco de la ‘Semana Cultural 2022 de la Sociedad Hispano-Alemana del Norte de España’. Abierto a todo el público.

‘Kubik’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren (en Mutilva). 17 h castellano y 18.30 h euskera. Con Teatro Paraíso. Dos actores manipulan un gran juego de construcciones, que se apila y se transforma, que se mueve y genera nuevos espacios a explorar. Es una arquitectura en movimiento, en la que los volúmenes y las formas crean pequeñas pantallas móviles en las que nacen las imágenes. Los actores descubren juntos el placer de crear y mirar (casas, trenes, un bosque, el mar…) sumergen a los pequeños espectadores en su universo sensorial en el que se puede imaginar, descubrir y soñar…. Entradas: 3 €.

‘Úniko’. Casa de Cultura de Villava. 17 h castellano y 19 h euskaraz. Con Teatro Paraíso. Paul es hijo único y el rey de su casa. El nacimiento de su hermana Irati provocará que un miedo íntimo a dejar de ser querido se apodere de él amenazando la estabilidad familiar…Dirección: Iñaki Rikarte. Intérpretes: Maite Bayón, Tomás Alonso, Maitane Goñi. A partir de 5-6 años. Entradas: 3 €.

EVENTOS

VII. Fiesta de la Madera/Zuraren Xha/Fête du Bois Mauleon. Organiza la Asociación de Almadieros de Navarra. Ciudad hermanada: Maule. Programa: 10 h Visita guiada gratuita al paseo Pueblo de los Oficios.11:30 h En el Ayuntamiento. Bienvenida al pueblo de Maule. Testimonios de golondrinas y personas refugiadas. Placa de las Golondrinas. Lunch. Danzas del Valle de Roncal y de Zuberoa. 13 h Plaza Padre Tomás de Burgui: Aizkolariak. Mercado de artesanía. Además, el Museo de la Almadía estará abierto a lo largo de la mañana. 13 h Paseo de los Almadieros: Exposición de motosierras de Abelardo Llama. 15 h Frontón. Comida popular (se pondrán tickets a la venta). 16:30-20 h Campeonato de Esculturas con Motosierras. Participan Lupe Arévalo, Mikel Lasarte, Yosi Ferbenza y Marcos Mariño. 21 a 22 Organizado por la juventud de Burgui, Carro poteo musical con cena autogestionada y de 22 a 01:00 h actuación musical en la plaza. Limpieza final de la plaza a cargo de la juventud.

Feria de Alsasua 2022. 10:30 h XIII. Onddo Lasterketa. Marcha Andando (No Competitiva). Organiza: Club Dantzaleku Sakana. Salida: Plaza Los Fueros. 11 h XIII. Onddo Lasterketa (No Competitiva). Organiza: Club Dantzaleku Sakana. Salida: Plaza Los Fueros. 11:30 h Kalejira con Gigantes y Cabezudos con los Gaiteros de Alsasua y Etxarri Aranatz. Desde Intxostiapunta 12 h XLII. Cros Escolar Feria de Alsasua. Organiza: Club Dantzaleku Sakana. Salida: Plaza Los Fueros. 12:30 h Kalejira con la Fanfarre de la Escuela Municipal de Música y Danza. 15 h Comida de las Peñas. Organiza: Altsasuko Peñak. Frontón Zelandi.16:30 h Café y Reparto de Maillots. Organiza: Altsasuko Peñak. Frontón Zelandi. 16:30 XVI. Encuentro del Mastín del Pirineo. Organiza: Club Mastín del Pirineo de España. Plaza Baratzakobide. 17:30 h Kalejira Y Elkarpoteoa de las Peñas. Organiza: Altsasuko Peñak. 18 h Exhibición de Hacha. Explanada Centro Cultural lortia. 19:30-22 h Verbena con Joselu Anaiak. Salida: Plaza Los Fueros. 20 h Bajadica. Organiza: Altsasuko Peñak. 22 h Toro de Fuego. Salida Plaza Los Fueros. 23:30-02:00 h Verbena con Joselu Anaiak. Salida: Plaza Los Fueros. 00:00 h Subidica. Organiza: Altsasuko Peñak.

Nafarroa Oinez 2022 'Erdian Erein'. Tafalla. Organiza la ikastola Garcés de los Fayos. Programa hoy: 10 h Dianak. 11 h Artisauak eta taloak plazan. 12 h Asier Marco eta ikastolako erraldoien konpartsak eta ikastolako dantzariak.13 h Kantupoteo herrian zehar. 17 h Kontzertuak pasadizon. 17 h Berriaren eskutik ‘Ameli ipuinen jostune’ ipuin kontaketa musikatua kube aretoan. 17:30 Haurrentzako jolasak eta tatoo tailerra plazan. 18:30 h Fernando Morillo. ‘Kili-kolore’ liburuaren aurkezpena kube aretoan. 19:30 h Kontzertuak arkakusoen plazatxoan. arratsaldean Bernart Etxepare txaranga kaleak alaituz. Ver programa detallado finde en: https://nafarroaoinez.eus/Argazkiak/files/Eskuorria%20(1)(2).pdf

VARIOS

‘Vermut poético’ en Pamplona. Bar Escobar, Alfonso el Batallador 8 trasera. Antiguo bar Porche. 12 h. Con Pedro Rodríguez Rojo y Ana Martínez Mongay.

XXVII Rastrillo de Nuevo Futuro: ‘Color esperanza’. Antigua Estación de Autobuses. 15 puestos y servicios. Hasta el 16 de octubre. Horario: 11 a 21 h. Entrada libre. Actividades Hoy: 12 h Actuación musical de la banda Ms. Marla. 12 h Taller para los más pequeños en el espacio infantil. 13 h Cata de quesos de El Pastor de Ezkaba (queso de oveja), de Pirineki (queso de vaca) y de Otxokain (queso de cabra). 19 h Actuación musical del grupo Labanda Flowers. En la zona de juguetes: Todo el día…Diorama de Playmobil de Imaginandplay con sorpresas y sorteos…

Paseos en bici por el arte urbano de Pamplona: ‘Personajes ilustres I’. Punto de encuentro: Rincón de la Aduana. 11 h. Ciclo ‘Pamplona es verde’. Primer recorrido por esculturas públicas que homenajean a personajes ilustres: el ‘Monumento a José Joaquín Arazuri’, de Rafael Huerta, en el paseo del Dr- Arazuri; ‘Ernest Hemingway’, de Luis Sanguino, en el entorno de la Plaza de Toros; ‘La proa de la poesía. Homenaje a Joan Brossa’, de Ricardo Ugarte, en el campus de la UPNA; y ‘Monumento a Santiago Ramón y Cajal’, de Josep Blasco i Canet, en los jardines del Hospital de Navarra. Con Ricardo Laspidea. Las personas inscritas deberán traer su propia bicicleta. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Visita guiada a la exposición ‘Imaginario y realidad’ de la artista Carmen Calvo. Museo Gustavo de Maeztu de Estella-Lizarra. 12 h. A cargo de Iñaki Rifaterra.

‘Caminos de Arte y Naturaleza/Arte eta Natura bideak’ en Estella-Lizarra. 11 h. Paseo desde la zona del Santo Sepulcro hasta el parque de Los Llanos. siguiendo el curso del Ega. Durante el recorrido del sábado habrá intervenciones artísticas y, a su finalización, danza y música. Más info: labea.net