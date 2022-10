Miguel Irisarri Campo recibirá la Medalla de Oro de la Federación de Coros de Navarra

ederación de Coros de Navarra ha concedido su Medalla de Oro 2022 a Miguel Irisarri Campo, quien fuera durante 25 años director de la Coral San Blas de 22 de octubre, a las 20 horas en la Casa de Cultura de Burlada, que coincide con el primero de los eventos de la Semana de Hilarión Eslava que organiza el Ayuntamiento de Burlada. La Fha concedido su, quien fuerade Burlada . El acto de entrega tendrá lugar el próximo sábado,, a las 20 horas en la Casa de Cultura de Burlada, que coincide con el primero de los eventos de la Semana de Hilarión Eslava que organiza el Ayuntamiento de Burlada.

Las entradas para acudir al concierto-homenaje y entrega de la Medalla de Oro ya están a la venta anticipada (4 euros) online hasta tres horas antes del inicio o bien en el 012 (948 012 012 de lunes a viernes de 8.00 a 18.00 h, y también en taquilla (6 euros) desde una hora antes del espectáculo, ha informado la federación en una nota.

Tras la entrega y los discursos del presidente de la Federación, Carlos Gorricho, y el propio galardonado con la Medalla de Oro, Miguel Irisarri, el acto proseguirá con un concierto del coro Mendi Abesbatza de Santesteban, dirigido por Ion Irazoki quien ha dedicado palabras de cariño al premiado en lo que califica de "un homenaje a un persona grande del mundo coral, en su localidad". "Intentaremos que tanto el homenajeado como los que se acerquen disfruten del concierto. Irisarri es un gran amante de la música coral, ha sido director muchos años y ahora le toca disfrutarlo", ha destacado.

En cuanto al programa coral, asegura que han pensado en un "repertorio variado y con obras que a Miguel Irisarri le lleguen al corazón". "El piano también estará presente en la Casa de Cultura de Burlada con dos pianistas como Ruth Etxebeste y Amaia Córdoba, y también habrá una txistulari, que es Itziar Irigoien", explica.

Miguel Irisarri, Medalla de Oro de la FCNAE 2022 ha dicho sobre el galardón que "no se lo esperaba". "Normalmente la medalla de oro se da a músicos insignes, de mucho renombre. Yo he sido director de coral durante muchos años, colaborando con la Federación desinteresadamente y eso es mi bagaje. Lo han visto un premio a la naturalidad, a la espontaneidad", indica el ex director de la Coral San Blas de Burlada.

Irisarri ha recordado que su nombramiento como director de la coral de San Blas llegó en un momento "muy doloroso ya que fue tras la tragedia de Biescas, cuando murió el director que estaba con su señora y sus dos hijos". "Fue un momento muy duro", reconoce.

Por otro lado, ha valorado la "satisfacción de trabajar en la coral y ver que se podían hacer obras con orquestas y organistas siendo solo treinta y tantas personas me llenaba de satisfacción", ha afirmado un galardonado que ha asegurado que la labor de la Federación es "inmensa y muy desagradecida". "Los gobiernos distintos que van pasando por Navarra y todos los sitios miran los coros de lado y es muy difícil seguir cantando en corales, hay muchas pegas", ha lamentado. "Las iglesias es donde mejor se escucha, pero esto va haciendo que muchas veces solo cantemos cosas religiosas y hay gente que se retrae. A su vez las casas de cultura son lo que son, tienen otras cosas organizadas y tienes muy pocas fechas para la música coral y esa ha sido la pelea todos estos años", ha señalado.

Por último, el presidente de la FCNAE, Carlos Gorricho Otermin, ha indicado que con esta Medalla de Oro 2022 la entidad "cumple con su compromiso de reconocer a personas que han trabajado por difundir la música coral". "Si bien en otras ediciones se ha reconocido a músicos de gran relevancia y proyección, el reconocimiento de este año es, si cabe, más importante y algo más íntimo en el ámbito interno de la Federación", ha afirmado.

MIGUEL IRISARRI

Natural de Peralta (Navarra), Miguel Irisarri Campo inició su participación en el mundo coral en el año 1988 con su ingreso en la Coral San Blas de Burlada como coralista y organista.

En septiembre de 1996 asumió la dirección de la Coral San Blas, en la Iglesia de Jesuitas (Pamplona), cargo que ejerció durante 25 años hasta el día 22 de diciembre de 2021. Miembro durante 22 años de la Junta Directiva de la Federación de Coros de Navarra y gestor de su economía, Miguel Irisarri "ha sido un elemento imprescindible en el devenir de la Federación y ha colaborado activamente en actos y eventos federativos".

Han sido unos años "muy intensos y emotivos" en los cuales la Coral San Blas se ha abierto a actuar con orquestas, bandas de música, organistas, pianistas y otros grupos musicales, interpretando obras de maestros como Eslava, Madina, Gorriti, Fauré, Artal, Rossini, Puccini, Haendel, Gounod, Mendelssohn, etc.