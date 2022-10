Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

ENCUENTROS 72/22

‘Encuentros de Pamplona 72-22’-50º Aniversario de los ‘Encuentros 1972’. Actividades hoy:

DIÁLOGOS: ‘La deriva de Europa’. Baluarte. 19 horas. Dos personalidades de primer orden, como son László Földényi y José Luis Villacañas, dialogarán sobre la compleja y delicada geopolítica que define a la Europa del siglo XXI. Con invitación.

MÚSICA: ‘Ecstasis’. Teatro Gayarre. 19 horas. Raül Refree y Niño de Elche se juntan una vez más en un espectáculo de ascensión espiritual… Entradas: 15 €.

CINE: Tres duelos cinematográficos: José Luis Guerín. Filmoteca de Navarra. 19:30 horas. ‘Recuerdos de una mañana (Memories of a Morning’-Corea del Sur, 2011. ‘Carta nº 3: De las correspondencias con Jonas Mekas’-España, Francia 2011. ‘For Heddy’-Holanda, 2020. Presenta Mercedes Álvarez. Se contará con la presencia de José Luis Guerín. Entradas: 3 €.

ARTE: ‘La isla’. Paseo Sarasate. Creación colectiva de Alexandra Baurès con Orekari y los artistas Miren Doiz, Fermín Jiménez Landa, Amaia Molinet, Leire Ulbetz e Iosu Zapata. Todos los días. ‘Cajas a la Deriva’. Carlos III-Roncesvalles-Plaza del Castillo. Idea original del Colectivo E7.2. Todos los días. ‘Transformar un espacio: Instalación efímera Encuentros 72-22’. Plaza de Baluarte. Todos los días. ‘murmure’. Hall Baluarte. Instalación sonora del artista Alex Mendizabal. Todos los días.

CHARLAS

‘IV Jornadas de Cultura Clásica de Navarra: ‘Ad Culturam Classicam Te Duco’. Museo de Navarra. 17 h Apertura de las jornadas a cargo de Gil Sevillano González, Director General de Educación como representante del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 17:15 h Claudia Valeria Alonso Moreno, profesora honoraria y doctoranda del Área de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid. ‘Comprender para prevenir: Tucídides y la epidemia de peste de Atenas’. 18:30 h Íñigo Ruiz Arzalluz, catedrático de Filología latina en la UPV/EHU. ‘El reino de Navarra en el ‘De viis maris’ de Roger de Howden (s. XII)’. Organiza: Sección Navarra de la Sociedad Española de Estudios Clásicos-SEEC.

Jornada ‘Redescubriendo las raíces judeocristianas en Europa y América Latina’. Aula ICS, Universidad de Navarra. Organizada por el grupo ‘Vínculos, creatividad y cultura’ del Instituto Cultura y Sociedad (ICS), con la colaboración de la Fundación Hispanojudía. Programa: 9 a 9.15 h Bienvenida. 9.15 a 10.30 h Presentación de los alumnos en el 1º debate “La aportación de las raíces judeocristianas de Europa a la paz y la cohesión social”. Jurado: Prof. Josep Weiler (Facultad de Derecho, Universidad de Nueva York), Sergio Bergman (rabino y miembro del consejo asesor de la Fundación Hispano Judía) y Julia Pavón (Decana Facultad de Filosofía y Letras). 10.30 a 11 h Café. 11 a 13 h Conferencia: “¿Qué queremos decir con judeocristiano? ¿Es la tradición judeocristiana importante para Europa?". (Zoom). Prof. Josep Weiler (Facultad de Derecho, Universidad de Nueva York).. Entrega de premios a los ganadores. 16.30 h. Seminario con profesores en el Aula 1 del Museo Universidad de Navarra: "What should be on the agenda of the Conference for the Future of Europe and, alas, what will not be?". (Zoom). Prof. Josep Weiler (Facultad de Derecho, Universidad de Nueva York).

LITERATURA

Presentación del libro biografría de Rafaela Romero 'Hasta que me mates'. Civivox Condestable. 18.30 horas. Autora: Ana Erostarbe. Autora y protagonista mantendrán un diálogo abierto con el periodista Jesús Barcos. Previamente, ambas firmarán ejemplares entre las 17 y las 18 h. en la librería Elkar de la calle Comedias 14.

Presentación del libro ‘Navarra durante el siglo XIX. La construcción de su identidad foral’. Nuevo Casino Principal de Pamplona. 19 horas. Autor: el historiador Francisco Miranda. En el acto estará acompañado por Joaquín Ansorena, ex vicepresidente del Nuevo Casino, José María Muruzábal, Doctor en Historia y presidente de la revista ‘Pregón’, José María Espinosa de los Monteros, Doctor en Historia, y Víctor Manuel Arbeloa, historiador y escritor.

Recital en euskera: ‘Frankenstein agurgarria!’. Civivox Condestable. 19.30 horas. Organizan la sesión el Ayuntamiento de Pamplona y el Ateneo Navarro. Se basa en la lectura de una carta, concretamente de la epístola dirigida a Victor Frankenstein. El texto ha sido creado por la divulgadora científica Ana Galarraga Aiestaran, trenzando inquietudes científicas, éticas, feministas y literarias, quien recita con la ayuda de la voz y las canciones del músico Juan Luis Pérez Mitxelena, Petti. ¿Cuáles son los límites de la ciencia?, ¿De quién es la responsabilidad ante las consecuencias imprevistas? ¿Qué peso tienen todavía la culpa y el arrepentimiento? ¿Por qué se le niega el reconocimiento a Mary Shelly? ¿Se podría enterrar el pasado? ¿Quién es el monstruo? Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

MÚSICA

Gussy (voy y guitarra). Hotel Tres Reyes, Pamplona. 20 horas. Ciclo ‘Tres Reyes Acústico’. Canción de autor, country, rock, americana…

CINE

‘El cielo de Cajal’. Planetario de Pamplona. 19:30 horas. Sesión especial. Fernando Jáuregui y Javier Armentia impartirán esta sesión que presentará la autobiografía de Ramón y Cajal en la que éste recuerda un suceso que le marcó siendo muy niño: el eclipse de sol de 1860. En el Planetario de Pamplona reproducirán ese eclipse histórico y recorrerán el cielo tal y como lo conocía Cajal en su juventud. Comprobaremos cómo las grandes estructuras del Universo nos muestran una distribución similar a la de las neuronas en el cerebro humano. Ciclo ‘Octubre con Cajal’. Recogida de invitaciones una hora antes en la taquilla.

‘Mapamundistas 2022’-‘Sans soleil (Sin sol)’. Civivox Iturrama, 19.30 horas. Obra maestra de Chris Marker. Esta película es a la vez un relato epistolar, un diario de viaje y un ensayo visual. Está construida asociando grabaciones realizadas por el propio Marker en Japón y Guinea Bissau con fragmentos de películas de archivo y programas de televisión. La narración avanza a partir de este entrelazamiento, mediante el recurso de una voz en off que establece un diálogo con las imágenes. De este entramado emerge una profunda reflexión sobre el propio acto de mirar, sobre lo que no se ve a primera vista y sobre la experiencia del recuerdo en la vida humana. Proyección en versión original con subtítulos en castellano. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Mi pequeño gran samurái’. Civivox Mendillorri. 18 horas. Documental ciclo ‘Octubre Trans’. El objetivo es visibilizar las realidades trans y reivindicar la lucha de las personas trans por el reconocimiento de sus derechos y la falta de recursos. Proyección seguida de coloquio con Arantza Ibarra, directora del documental y de la asociación Naizen. ‘Mi pequeño gran samurái’ describe la historia de un joven con realidad trans, Ekai Lersundi, que murió por suicidio en 2018 mientras luchaba con la burocracia en torno a la asignación de terapia de reemplazo hormonal.

Cinefórum ‘La buena mentira’. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra. 17 horas. Proyección y coloquio. Jornadas sobre Migraciones ‘Talento mentes en movimiento’. Philippe Falardeau (2014). Un refugiado de la guerra civil sudanesa convive en EE UU con otros jóvenes sudaneses. Tras su llegada a América, ellos conocen a Carrie, una trabajadora social que, consciente de su tragedia, trata de enseñarles cómo deben desenvolverse en un mundo tan distinto al suyo… Entrada libre.

'Salvajes'. Auditorio de Peralta. 19 horas. ‘Salvajes' muestra la España más western en una frenética historia donde la moral y el daño dependen de quién sea el sheriff. Este documental recoge el conflicto social de las últimas décadas entre el hombre y el lobo en la península ibérica. Mayores de 12 años. 'Jornadas Ecoturismo y Medioambiente Peralta'. Entrada libre.

TEATRO

Virginia Imaz: ‘Pronoia”. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 horas. ‘Festival Internacional de Payasas de Navarra "Narices" 2022’. En este espectáculo, Virginia Imaz (Oihulari Klown) nos presenta en clave de humor y ternura, una vez más gracias al juego clown, temas como el falocentrismo, el sexismo en el lenguaje, la violencia física y simbólica contra las mujeres, la diferencia entre la igualdad real y la igualdad formal... Se trata de una propuesta lúdica que toma como referentes la desigualdad y la violencia y, como viene siendo habitual en todas las creaciones de Oihulari Klown, lo hace desde una perspectiva de género… Entradas: 10/12 €.

Performance sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. UNED Tudela. 12:30h. y 19:30 horas. A cargo de la Escuela de Teatro y Danza Ángel Martínez de Tudela y en el marco de la exposición titulada ‘17 objetivos para mejorar’.

ARTE

Visita a la exposición ‘Entre versos, collage y mapas’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 17 a 21 horas. Autora: Trinidad Lucea.

CON NIÑOS

Cuentacuentos. Biblioteca Pública Milagrosa. 18 horas. Sesión de cuentacuentos en castellano, con Loli Francés. El tema de la narración oral serán los ‘Libros-Libres’. Para público infantil entre 4 y 8 años. Entrada libre, previa inscripción en la propia biblioteca.

VARIOS

XXVII Rastrillo de Nuevo Futuro: ‘Color esperanza’. Antigua Estación de Autobuses. 15 puestos y servicios. Hasta el 16 de octubre. Horario: 11 a 21 h. Entrada libre. Actividades Hoy: 18:30 h Actuación musical de la banda A Beatle Bit. 19 h Disfruta del ‘juevintxo’ en el Rastrillo con Comidas Maite Montes. En el Rincón del Lector: 17:30 h Andrés Pascual, escritor y autor del libro ‘Incertidumbre positiva’. En la zona de juguetes: Todo el día…Diorama de Playmobil de Imaginandplay con sorpresas y sorteos para los más pequeños.

Repara tu bici-Bizitxoko. Museo de Educación Ambiental, Pamplona. 18 horas. ‘Escuela de Sostenibilidad’. Espacio para compartir conocimientos sobre el arreglo de bicis y disfrutar mientras ponemos a punto nuestra bici o ayudamos a otras personas. De la mano del experto Juanjo Iriarte, Entrada libre, previa inscripción en el tfno. 010.

‘Semana Cultural 2022 de la Sociedad Hispano-Alemana del Norte de España’. 11:45 h. Proyección de una película alemana para los alumnos de secundaria de colegios e institutos de Pamplona que estudian alemán. ‘Cleo (2019), Comedia.. Dirección: Erik Schmitt. Lugar: Salón de actos del Instituto Plaza de la Cruz. 20 h. ‘Stammtisch especial XXX Semana Cultural’. Encuentro para hablar alemán en un ambiente distendido. Música alemana en directo. Zentral Kafe, Pamplona. Necesaria inscripción previa