El aforo completo más deseado por La Pamplonesa

"Tenemos un pequeño puesto con camisetas, bolis, tazas, bolsas... que intentamos sacar dos o tres veces al año para conseguir algo de dinero”. No sabía Óscar Arbeloa que sus palabras en el vídeo que había grabado para los músicos de La Pamplonesa iban a impactar del modo en que lo hicieron. “Tocó mucho”, expresa ahora su presidenta, Nekane Solana. “Llamaba la atención la precariedad económica de las familias cuando existen estas necesidades que sabes que mejorarían tanto la calidad de vida”, añade, y mira a Arbeloa. Los dos comparten una conversación ante una cita especial este sábado 15 de octubre, la primera edición de los premios solidarios con los que la banda quiere reconocer el trabajo de entidades de carácter social de Navarra o que desarrollan su actividad en ella. Y los protagonistas en este concierto en el Teatro Gayarre (19 horas) van a ser las catorce familias de la Asociación de Niños Enfermos de la Comarca de Sangüesa, ANECS, de la que Arbeloa es miembro y por la que grabó un vídeo contando que se unieron en 2016 por la situación de sus hijos, chicos y chicas de entre 10 y 17 años con enfermedades graves. En el concierto participa el cantante Javier Erro.

En esa charla entre Solana y Arbeloa en la que predominan las sonrisas y agradecimientos, ella explica cómo hace tiempo que el medio centenar de músicos había pensado en crear estos premios, un paso más en esa labor social que tienen inyectada en su ADN, por el sentimiento de pertenencia a la ciudadanía, pero, al mismo tiempo, “como modo de devolver con su música todo el cariño” que reciben.

Pero cuando quisieron ponerlos en marcha, llegó la pandemia. Y aunque es verdad que hace tiempo que La Pamplonesa regresó a los escenarios, no lo ha sido en las condiciones que querían para este premio solidario: aforo completo, para que la recaudación fuera la mayor posible, ya que el dinero se entrega de forma íntegra a la asociación premiada. “Con toda la limitación de aforo que hemos tenido, buscábamos el aforo completo para conseguir esa recaudación”, anota Solana.

GASTOS QUE AHOGAN

ANECS salió elegida en una votación de todos los socios-músicos después de que de ellos partiesen también las candidaturas, tres propuestas más además de la premiada: Zaporeak, Asociación Segunda Familia del valle de Egüés y Asociación Chernobil. Tras estudiar la información sobre cada asociación, se proyectaron los cuatro vídeos. “Fue un momento muy bonito. Todos los mensajes calaron, cada entidad con sus razones”, recuerda Solana. En aquel vídeo contó Arbeloa que la asociación es un modo de darse apoyo unas familias a otras, “incluso de desahogo”. “Cuando tienes críos con capacidades diferentes, con enfermedades complicadas, hablar con otra gente que entiende por lo que estás pasando te ayuda. Hay quien puede escuchar más, hay quien necesita hablar más... Y se trata también de buscar un fondo económico para sufragar los gastos que estos peques necesitan”, cuenta en referencia a tratamientos y viajes. “La Seguridad Social en Navarra no está mal, pero a veces va muy lenta y con estos críos no puedes depender de las listas de espera: igual debes buscar una segunda opinión en otros hospitales, Madrid, Barcelona..., viajes que no te pagan, ni siquiera íntegros los primeros”. A eso se añaden medicamentos, aparatos necesarios por la enfermedad que la Seguridad Social no cubre, rehabilitación que tampoco... “Son gastos que te ahogan”.

Solana y Arbeloa recuerdan perfectamente su charla telefónica tras decidir La Pamplonesa que darían su premio a estas familias de Sangüesa, Cáseda, Aibar y Lumbier. “No me lo podía creer”, rememora él. “No dejaba de repetirlo y de dar las gracias”, cuenta ella. “Somos”, sigue Arbeloa, “algo tan familiar que me parecía increíble”. “Y es por ese carácter familiar de ANECS”, apunta Solana, “por la situación que viven, por la carencia de medios y de apoyo económico, para la banda es una alegría inmensa poder contribuir con nuestra música a ayudarles”.

Nacida “para hacer fuerza común a la hora de ser más visibles y recabar apoyos”, entiende ANECS el concierto de La Pamplonesa “una oportunidad para la asociación muy grande”. “No sé los años que hay que vivir para agradecerlo...”, desliza tímido Arbeloa. “Esa sensación”, continua Solana, “es mutua: no solo ofrecemos un concierto y una velada diferente, original, a niños y familias, sino que este concierto contribuye a la asociación y para nosotros es una satisfacción enorme”.

EFECTO LLAMADA

Porque es un concierto que, sin querer, se ha preparado con un plus de cariño. “A propuesta de nuestro director [Vicent Egea], surgió la idea del cuento de Pedro y el lobo, universal, y nos pusimos a trabajar sobre esa idea y qué posibilidades había con el presupuesto con el que contamos”, explica Solana, que en este punto agradece el apoyo del Ayuntamiento de Pamplona y de Acción Social de Caja Rural de Navarra. “Queríamos algo que revirtiera lo máximo posible en ANECS, y creo que la propuesta artística es muy entretenida”, se refiere al repertorio que incluye bandas sonoras de películas para niños como Indiana Jones o Piratas del Caribe, además de música de Queen y, “aprovechando la presencia de Javier Erro, temas más poperos que conoce todo el mundo, los niños también”. No dudaron en involucrar al cantante navarro, “alguien muy querido” y con el que ya han colaborado en otras ocasiones. “Las experiencias con Javier han sido muy buenas y la ilusión dentro de la banda por hacer este concierto es muy grande”.

Desea Solana que esta primera edición de los premios solidarios de la banda sirva de efecto llamada para las convocatorias de próximos años, mientras Arbeloa reflexiona que “tal vez este concierto de pie a otras asociaciones pequeñas a moverse para dar visibilidad a lo que hacen”. “Porque”, añade él, “con eventos así, cuando ves que la gente se involucra, el estado anímico, que es una montaña rusa con niños con situaciones complicadas, siempre sube un par de puntos”.

+ La Pamplonesa solidaria Teatro Gayarre, 15 de octubre (sábado), a las 19 horas. Entradas: 12 euros.