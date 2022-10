Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

ENCUENTROS 72-22

‘Encuentros de Pamplona 72-22’-50º Aniversario de los Encuentros de 1972. Actividades hoy:

CHARLAS: Diálogo ‘De un tango satánico a una diosa’. Baluarte. 12 h. ‘El filo de la literatura’. Encuentro entre el húngaro László Krasznahorkai, y su traductor, el también novelista y ensayista Adan Kovacsics. Se abordará el problema de la libertad en la escritura y se profundizará en el inconfundible universo del autor de ‘Tango satánico’ y ‘Melancolía de la resistencia’. Entrada con invitación.

‘Sanar el resentimiento’. Baluarte. 17 h. Conferencia de Cynthia Fleury. ‘Discursos contra el odio’. Frente al odio dominante en el espacio público, la filósofa y psicoanalista expondrá su teoría sobre la política de cuidados de las personas, y la importancia de poner en el centro del debate público una cualidad consustancial a todo ser humano: la vulnerabilidad. Estará acompañada por la escritora Luisa Etxenike, cuya última obra es‘Cruzar el agua’. Entrada con invitación.

‘Europa o la indefinición’. Baluarte. 17 h. ‘La deriva de Europa’. El difícil y comprometido momento histórico por el que atraviesa Europa será comentado y analizado por Pascal Bruckner, uno de los filósofos más notables de nuestro tiempo, y por el ensayista Ramón Andrés. Se hablará con las cartas boca arriba sobre una realidad cuyo horizonte se presenta complejo, cercado por la violencia, atenazado por los intereses económicos, la inoperancia política y la falta de rigor democrático. Entrada con invitación.

ARTE: ‘La isla’. Paseo Sarasate. Creación colectiva de Alexandra Baurès con Orekari y los artistas Miren Doiz, Fermín Jiménez Landa, Amaia Molinet, Leire Ulbetz e Iosu Zapata. Todos los días. ‘Cajas a la Deriva’. Carlos III - Roncesvalles - Plaza del Castillo. Idea original del Colectivo E7.2. Todos los días. ‘Transformar un espacio: Instalación efímera Encuentros 72-22’. Plaza de Baluarte. Todos los días. ‘murmure’. Hall de Baluarte. Instalación sonora del artista Alex Mendizabal. Todos los días. ‘Oficina de Cine Errante’. Hoy, en Rincón de San Nicolás Txokoa (Casa Paco). 20.30 h. A cargo del artista Oskar Alegría.

LITERATURA

Encuentro con Sara Torres. Casa de las Mujeres de Pamplona, c/ Aoiz. 11 h. Presentación y coloquio sobre su libro. Asistencia previa inscripción. 'Encuentro con Autoras'. Organiza: IPES.

Recital Poético y presentación de los poemarios de Anabel Iriarte. Casa Melchor, Pza. Ferial, 2, de Urroz-Villa. 12 h. Con acompañamiento a la guitarra y voz de Iñaki Beguiristain.

MÚSICA

‘Sacro e profano’. Iglesia del Convento de Nuestra Señora del Carmen de Villafranca. 20 h. Con Raquel Andueza & La Galanía. Raquel Andueza, soprano. Pablo Prieto, violín. Jesús Fernández Baena, tiorba. ‘VII Festival de Música Barroca Ribera Alta 2022-’Ahotsa eta gorputza/Voz y cuerpo’. Sobre el amor, tanto religioso como profano…

Benantzi Bilbao, órgano. Iglesia de Santa María de Etxalar. 19 h. Ciclo ‘Música para Órgano en Navarra’. Intervención centrada en dos grandes figuras de la cultura: por un lado la de Eduardo Torres, compositor y maestro de capilla de la catedral de Sevilla e impulsor de la enseñanza y la actividad musical de su época junto a figuras de la talla de Manuel de Falla o Ernesto Halfter. Por otro lado, una figura más cercana pero no menos interesante y rica: Pello Apezetxea, párroco de Etxalar durante varias décadas, etnólogo, etnógrafo y miembro de honor de Euskaltzaindia, fallecido recientemente. Las obras que escucharemos son piezas musicales muy apropiadas para el órgano Eleizgaray de la iglesia de Etxalar, construido en el año 1902…

Zarzuela ‘Katiuska, la mujer rusa’. Teatro Gaztambide de Tudela. 20:30 h. Opereta en dos actos, en prosa y verso.Opereta original de Emilio González del Castillo y Manuel Martín Alonso con la música de Pablo Sorozábal. La obra se desarrolla en prosa y verso y se acerca a la opereta al mezclar un ambiente popular con personajes de la nobleza. Esta propuesta se acerca a la historia del zarismo ruso en forma de cuento dramático, un auténtico cuento de navidad ambientado en la nieve y con una puesta en escena colorida y preciosista con efectos audiovisuales que acercan al espectador la ternura de sus personajes. ‘Programa Platea’. Entradas: 24 y 20 €.

Concierto Ensemble de Chirimías Miguel de Arrozpide (Pamplona/Iruñea). Iglesia de Santiago de Puente la Reina-Gares.20 h. Tras la misa.

Coral Auzperri de Espinal/Aurizberri. Iglesia Parroquial de Uriz. 19:30 h. Directora: Begoña Almirantearena Concierto del Ciclo ‘Ampliando camino’-Coros en Navarra 2022 organizado por Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea. Entrada libre.

Estopa: ‘Gira Fuego’. Navarra Arena. 21.30 h. Entradas agotadas.

Mitch Laddie Band. Parque Municipal de Burlada. 20 h. Ciclo ‘Blues Parkean’ organizado por la Asociación Burlada Blues Bar. Firmando con Provogue Records a los 17 años y grabando el álbum debut ‘This Time Around’ y el segundo álbum ‘Burning Bridges’ (Mystic Records), Mitch Laddie se ganó su oficio dentro de la escena europea del blues antes de los 21 años. Ha cimentado su estatus como un huracán virtuoso dentro del mundo de la guitarra, así como un respetado vocalista, tutor, conferencista e instructor de guitarra…. Mitch ha lanzado seis álbumes con elogios de la crítica del blues rock, y es conocido en toda la escena europea como un genio de la guitarra volcánica con sutilezas musicales y una madurez conmovedora mucho más allá de su edad.

Pilgrim´s. Centro Cultural Sarasate de Castejón. 20 h Concierto. Ciclo ‘Girando por Navarra’. Entradas: 5 €.

Timbakada. Auditorio de Ribaforada. 20 h. Concierto. Ciclo ‘Girando por Navarra’. Entradas: 5 €.

‘Noches Informales’. Sala Informal Tafalla. 23 h. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Turrillas Sinfónico’. Polideportivo municipal de Olite. 20 h. A cargo de Sinfonía Navarra. Entradas: 5 €.

Jarfaiter. Kube Tafalla. 21:30 h. Rapero, bandolero y actor. Sin ser trap, Jarfaiter es más trap que el puro trap. Este otoño está de gira con ‘El Auténtico Cabrón Tour: II Asalto’. Entradas: 15 €.

Puro Relajo. Ablitas. 19:30 h.

DANZA

‘Coplas de Luna’. Casa de Cultura de Murchante. 19:30 h. Arantxa Villanueva y La Nave Teatro. Organiza la Asociación de Mujeres Albahaca. Basada en la obra ‘Mujeres de ojos grandes’ de Ángeles Mastretta, texto del que Miguel Munárriz extrajo alguno de los personajes para llevarlos a un escenario…. Espectáculo de danza, teatro, música en directo y audiovisuales estructurado en 4 escenas. Cada escena describe el influjo de las fases lunares en el comportamiento de las protagonistas. Mujeres de ojos grandes como la luna capaces de entregarse por entero a lo que aman, necesarias en la continuidad de la vida, con energía basada en el espíritu de la complicidad y la comprensión de los misterios encerrados en la memoria femenina… Entradas: 5 €.

‘Basotik Itsasora 2.0’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Compañía Dantzaz. Novedoso programa artístico que une, en una misma sesión, una proyección audiovisual y un espectáculo coreográfico, compuesto por un extracto del documental ‘Basotik itsasora (Del bosque al mar)’, dirigido por Beñat Gereka, seguido, en el mismo espacio escénico, de la representación de la obra ‘Basoa', de Josu Mujika. El documental posa su mirada en Gurs, un campamento construido para acoger a las miles de personas republicanas desplazadas de la guerra civil española. Aquel lugar se convertiría, tras la invasión nazi, en un campo de concentración… Entradas: 6 €.

TEATRO

Madame Señorita: ‘Question!’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. ‘Festival Internacional de Payasas de Navarra ‘Narices" 2022’. La batalla de una mujer consigo misma… Con la actriz Paula Valluerca. Entradas: Generales: 11 €. Anticipadas y personas en paro: 9 €. Carné joven: 6 €.

Jandro: ‘Descabellado. Teatro Gayarre, Pamplona. 18 y 21 h. Tras su paso por Las Vegas, Jandro -conocido por su papel en El Hormiguero- se sube a los escenarios con su nuevo espectáculo ‘Descabellado’. “Diferente, divertido, original, moderno y sorprendente. Sin trucos de cámara, sin compinches y sin pelo en la cabeza…”. Entradas: 18 a 22 €.

‘El matrimonio Palavrakis’. Civivox Iturrama. 19 h. Con la Asociación Puntido Teatro. ‘Muestra de Teatro Amateur de Navarra 2022’. Cuenta la turbulenta vida conyugal de Elsa y Mateo, víctimas de malos tratos desde la infancia hasta el final de sus vidas, y tiene como tema central las emociones que surgen entre ellos a la hora de tener un hijo. Unidos por el rencor hacia sus padres y hacia una sociedad que consideran enferma, parecen llevar una vida en la que su única diversión son los concursos de baile a los que acuden y que siempre (o casi siempre) pierden. Entradas: 3 €, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Ecos en el fango’. Auditorio del Carmen de Sangüesa. 20 h. Con La Machina Teatro. Dos hermanas regresan al hogar familiar tras años sin hablarse. El asesinato de su madre y el encarcelamiento de su hermano traen al presente el horror de la violencia con la que han convivido desde pequeñas. Pero también las dudas y los temores: ¿Qué hacer con las heridas que no pueden sanar? ¿La violencia se aprende? ¿Se puede perdonar a un maltratador? ¿Se puede querer a un asesino? Programa ‘Camino Escena Norte’. Entradas: anticipada joven-adulto 8 €. Carnet Joven 5 €.

‘El templo de Colette’. Centro Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 20 h. Con Tdiferencia. ‘Ciclo de Humor’. Teatro cabaré. Maite Redin vuelve al cabaré donde empezó su carrera profesional con un espectáculo de humor descarado, desobediente, desenfadado y fresco. Un cabaré feminista, inclusivo y reivindicativo que no dejará indiferente a nadie y marca el sello de Tdiferencia. En esta ocasión brillarán grandes voces como la de Mitxel Santamarina y Nerea Bonito y las dotes en lanzamientos de cuchillos y equilibrismo de Maite Redin y Ainhoa Ruiz. Entradas: 10 €.

‘La Tarara’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19 h. Con Hika Teatroa. SanFran, Bilbao, años 70: todo el color, y el amor y el miedo se despiertan de noche en sus calles. Allí viven una mujer que nació hombre, una madre sin hija y una hija sin madre. Nada volvió a ser igual en el barrio desde su primer encuentro. Un texto con vocación de thriller sacudido por el temblor de la poesía. ‘La Tarara’ es la historia jamás contada de tantos niños; un viaje iniciático y adictivo al fondo de la carne. Un cuento sobre el perdón, un canto a la diferencia en que Caperucita, por fin, les toca el violín a los lobos… Entradas: 10 €.

‘La coartada’. Centro Cultural Iortia de Alsasua. 21 h. Con Txalo Producciones. La reconocida actriz María Castro encarna el papel de Ana, una mujer al límite… ‘Programa Platea’. Entradas: anticipada 15 €.

CINE

‘Dona, vosté no té res!/ ¡Mujer, usted no tiene nada!’. Civivox Condestable. 19 h. Ciclo ‘Cine y Ciencia IV’, en colaboración con ADITech y la Filmoteca. España, 2022. Dirección, guión y realización: Eva Martínez Corcuera. Documental que expone la sobremedicación y el infradiagnóstico al que han estado sometidas las mujeres en la historia de la medicina. Siendo el varón y su cuerpo la medida estándar para los estudios y los avances, aquellas dolencias o particularidades del cuerpo femenino fueron ignoradas y mal afrontadas por parte de un sistema que no consideraba importante los problemas de salud concretos de las mujeres... Posteriormente, mesa redonda con Maruxa Arana (ADItech), Ana Zugasti (jefa de sección de Nutrición Clínica en el HUN) y Arturo Barcenilla (divulgador de cine). Entradas: 2 €, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘The man from Earth’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 h. Director: Richard Schenkman. . ‘#Cinetag’. Un día, un hombre se despide de sus amigos y les revela un secreto increíble… Presenta y modera el coloquio la periodista Francis Mauch. Entrada libre hasta completar el aforo.

CON NIÑOS

Minimusic: ‘I love Rock and Roll 2’. Baluarte.17 h. Rock en Familia. 'Minimusic en Marcha' regresa a Baluarte con 'I Love Rock and Roll 2', un segundo viaje alucinante por la historia del mejor rock de todos los tiempos. Contará con distintas rock band de lujo que harán sonar las canciones de Bon Jovi, Queen, The Rolling Stones, Elvis, Aerosmith o Bruce Spingsteen, entre otros. Para disfrutar de una gran tarde de rock en familia. Además, a las 16 h, apertura de puertas con actividades infantiles como pintacaras, peluquería rockera o degustación de postres...Organizan: Diario de Navarra y Brandok Comunicación. Entradas: 16 €.

Talleres creativos en familia en euskera ‘Nire artista-karpeta’. Civivox Iturrama. 11 h. Actividad plástica con Diana Arboniés, de La Crafetera. Para menores de 6 a 11 años, en compañía de una persona adulta. Entrada: 4 €, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘¡Corre, Kuru, corre!/Korri, Kuru, korri!’. Civivox San Jorge. 12.30 h castellano y 18.30 h euskera). Teatro infantil y familiar. con la compañía Panzart. De 4 a 9 años, en compañía de una persona adulta. Había una vez una jirafa que cruzó todo el Mediterráneo en su viaje de Etiopía a París en 1827, un viaje lleno de aventuras, saludos y despedidas. Ahora, Kuru también ha realizado ese mismo viaje y se recupera en un hospital en el que se encuentra con una niña que, por azares del destino, también va disfrazada de jirafa… Basada en la obra homónima de Patxi Zubizarreta, narra la historia de un chico africano que llega a Europa después de un largo viaje… Entradas: 3 €, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Tributo a Encanto: ‘Hablamos de Bruno’. Auditorio de Barañáin. 17 y 19 h. Edad recomendada: a partir de 2 años. Cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia, en una casa mágica situada en un enclave maravilloso llamado Encanto. La magia de Encanto ha dotado a todos los niños de la familia con un don único, desde la súperfuerza hasta el poder de curar… Entradas: 14 € anticipada,16 € mismo día en taquilla.

Taller infantil ‘La vuelta al mundo en 8 obras’. Museo Universidad de Navarra-MUN.10:30-13 h. Dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años (sin adultos). Tomando como referente la célebre novela de Julio Verne ‘La vuelta al mundo en 80 días’, los participantes recorrerán las salas expositivas para conocer 8 obras de la Colección MUN y de la exposición de Álvaro Laiz. A continuación, en el espacio de talleres, realizarán una actividad creativa en la que los niños y niñas programarán su propia vuelta al mundo, que plasmarán de manera artística en un calendario. Precio: 6 €/ persona.

‘III Ipuinak Ipuin: Ciclo de literatura infantil en euskera’. Geltoki, antigua estación de autobuses de Pamplona. 8 y 15 de octubre. Cuentacuentos musicados y talleres gratuitos para txikis de entre 3 y 12 años. Hoy: 17 h Taller ‘Basoan Barna’. Con Ainara Azpiazu Aduriz. Plazas agotadas.

‘Los científicos locos’. Frontón cubierto de Salinas de Oro 18 h. Mucha magia con Mago Sun y Mago Marsel. Ciclo ‘Ecos de Otoño en Tierras de Iranzu’. Acceso libre y gratuito.

EVENTOS

‘VII Semana del Producto Local’ en Pamplona. Plaza del Castillo. Exposición y venta de alimentos en la o por parte de 45 productores y productoras procedentes de diferentes organizaciones comprometidas con el producto local y de calidad. Horario: 10.30 a 14.30 y de 17 a 21.30 h. Otras actividades hoy: Cata de Queso D.O. Roncal. Nuevo Casino Principal. 11 horas. Inscripción gratuita.

XXVII Rastrillo de Nuevo Futuro: ‘Color esperanza’. Antigua Estación de Autobuses. 15 puestos y servicios. Hasta el 16 de octubre. Horario: de 11 a 21 h. Actividades Hoy: 10 h Aprende a hacer centros de mesa con BlancoMetro y la influencer navarra Irene Echeverría. Aforo completo. 12 h Actuación musical de la Cofradía de San Saturnino. 12 h Taller de pelotas y malabares para los más pequeños en el espacio infantil. 18 h Bingo Solidario. 19 h Actuación musical de Canches. En la zona de juguetes: Todo el día… Diorama de Playmobil de Imaginandplay con sorpresas y sorteos. Programa completo de actividades: www.nuevo-futuro.org/rastrillo2022/programa-2022/

Feria de Coleccionismo Discográfico y Cinematográfico. Centro Comercial Itaroa, Huarte. Se celebra hace más de 20 años. 7 al 9 de octubre. Vinilos, CDs, DVDs, descatalogados, ediciones especiales, posters, camisetas, merchandising, etc. Horario: viernes y sábado de 10 a 22 h. Domingo de 12 a 21 h. Entrada gratuita.

Fiesta de Otoño 2022 Ezcároz (Valle de Salazar). 8:30 h Plaza de Ezcároz. Inscripciones para marchas montañera y micológica con bonos para el almuerzo (5 €). 9 h Salida de las marchas. Guiadas por los micólogos Javier Gomez y Patxi Pérez y montañeros de Ezcároz. Almuerzo en las bordas.10 h Cross de Otoño (6.5 y 12 km.). Info e inscripciones en www.iratisalazar.com 11 a 13 h Talleres infantiles. 10 a 14 h Exposición y venta de productos del Pirineo. Artesanía. Exposición micológica del CIN. 12 a 13 h Master class de Gorka Aginaga. Pintxos con setas.13 h Llegada de las marchas y explicación micológica de los ejemplares recogidos. 14:15 h XVII Concurso de Migas de Pastor. Entrega de premios. Degustación de migas (2 €). 15 h Menú especial a base de setas en los tres restaurantes del pueblo: Aranalde (Tfno. 948 890329), Galtzabarra (Tel. 948 890181), y Otsoa (Tel. 948 890759). 17 h Exposición micológica y punto de información. 19 h Concierto: Jon Maia: 'Kantu bat gara'. Salón de actos Casa del Valle. Aforo reducido. Nota: En caso de lluvia, las actividades al aire libre se trasladarán al frontón. Organiza/Antolatzailea: Ezkarozeko Bilgua. colaboran/laguntzaileak: Ayuntamiento de Ezcaroz/Ezkarozeko Udala. Junta del Valle Salazar/Zaraitzuko Batzorde Nagusia. Servicio de euskera/Euskara Zerbitzua. CIN (Otsagi).

IX Jornadas Barrocas Villafranca 2022. 14 h Degustación de menús barrocos en los restaurantes colaboradores. 20 h ‘Sacro e Profano’ de Raquel Andueza & La Galania. Concierto de música barroca en la Iglesia del Convento de Ntra. Sra. del Carmen. ‘VIll Festival de Música Barroca de Ribera Alta 2022’.

Feria del Caballo de Marcilla 2022. 10 h Degustación de migas en Plaza de España. 11.30 h. Partido de pelota: Bengoetxea-Azanza/Olazabal-Pascual. 12.30 h. Pasacalles con los gigantes. 13.30 h. Vermouth concierto con el grupo aragonés Grupo de Jota Cinco Villas. 14 h. Concurso de calderos. 18 h. Encierro por las tres plazas. 19.30 h. Encierro por la C/ Nueva. 22.30 h. Toro de fuego sin ratas, al finalizar Toro con ratas. 01.30 h. Sesión de DJ en Plaza de España con David Goñi (demon. 1/0).

VARIOS

Paseos en bici por el arte urbano de Pamplona: ‘Escultura abstracta’. Punto de encuentro: Rincón de la Aduana, 11 h. Con Ricardo Laspidea. Recorrido para descubrir algunas de las esculturas públicas más escondidas de la ciudad de Pamplona: ‘Huecos, de Vicente Larrea, en Ciudadela; ‘El primer beso’, de Jesús Alberto Eslava, en la Vuelta del Castillo; ‘Sin título’, de José Ramón Anda, en la plaza Juez Elio, ‘Momento espiritual’, de Jorge Oteiza, en el parque Yamaguchi; y ‘Fuga’, de Javier Muro, en el campus de la UPNA. Las personas inscritas deberán traer su propia bicicleta. Ciclo ‘Pamplona es verde’. Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010, en la red Civivox o en www.pamplonaescultura.es

‘Iniciación al diseño 3D para principiantes’. Civivox Mendillorri. 11.30 h. Con Aimar Romeo. Taller recomendado para personas que dispongan de impresoras o conocimientos de impresión 3D. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox y www.pamplonaescultura.es

‘El club de Ada’. Aula 2 de Civican. 17:30 a 19 h. Cada participante deberá traer un dispositivo electrónico para el desarrollo de la actividad: ordenador Pc/Mac o ChromeBook. Espacio de coworking y cocreación para jóvenes donde dar rienda suelta a la creación a través del lenguaje de la programación. Basándonos en el programa Python aprenderemos las nociones básicas de programación y se crearán proyectos a nivel individual y/o colectivo. Impartido por Guillermo Arana, programador. Para público juvenil, a partir de 13 años, con interés por la programación.

Visitas teatralizadas Puente la Reina Gares (900º Aniversario). 12 h. Comienzo en la Iglesia del Crucifijo. Entradas: 6 €, en la web del Ayuntamiento y Oficina de Turismo.

Excursión ornitológica guiada desde Sangüesa a la zona de la depuradora y registro de aves. 10 h Punto de encuentro: Zona junto a la Iglesia de Santa María la Real. Se recomienda llevar prismáticos y calzado cómodo. Organizan: Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti y Asociación Ardaska. Colabora: Ayuntamiento, Área Asuntos Sociales, Sanidad y Medioambiente.

FIESTAS

Villava. 17:30 a 02:00 h Atarrabia Urban Fest (fiesta joven a partir de 16 años). Iván Cano, Malavita, Emeka, ATB Norte, Zirze, FRG Music, Marta & Hervás... Plaza Sancho VIel Sabio . 18 h Salida de la Comparsa de Kilikis Y Txaranga desde el Ayuntamiento a la plaza Miguel Indurain, Oianpea, Plaza Constitución, Ricardo Bel, Oianpea y calle Mayor. 18 h Partido de Balonmano División de Honor Plata Femenina,entre el Gurpea Beti-Onakyel San Adrián (Bizkaia). Polideportivo HermanosIndurain. 19 h Bailables de txistu y gaita. Plaza Consistorial. 20 h Concierto del grupo Mátame Camión. Calle Mayor (junto a la sociedad Txirimiri). 20 a 22 h Sesión de Baile amenizada por la orquesta Trikiteens. Plaza Consistorial. 20:15 h Toro de Fuego. Calle Mayor. 00:30 a 04:00 h Verbena Popular amenizada por la orquesta Trikiteens. Plaza Consistorial.

Lekunberri. 9 h Dianas 12 h Hinchables en la Parte Vieja. 12 h Electro Poteo con Burrunba electrotxaranga frente al Ainhoa. 15:30 h Exhibición Trial 4X4. Detrás de la sidrería. 17 h ‘TardeON’: Terraza Bar Aurrera “de todo”. Bar Ilargi “Techno”. 18 h Partidos de Pala Femenino. 18 h Fiesta de Disfraces con Xaibor y a continuación torico de fuego. 20 h En la carpa BatuLe Batukada, frente al Ainhoa. 00:00 a 08:00 h Antxon Saez, Bambola DJ.