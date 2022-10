Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

ENCUENTROS 72-22

‘Encuentros de Pamplona 72-22’-50º Aniversario de los Encuentros de 1972. Actividades hoy:

MÚSICA: Luis de Pablo y la música de los Encuentros. Conferencia y concierto de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19.30 horas. Se escucharán obras de algunos de los músicos que protagonizaron los ‘Encuentros de Pamplona 72’. La conversación entre Teresa Catalán y Tomás Marco sobre las experiencias vividas en los ‘Encuentros de Pamplona del 72’ dará paso a este concierto que ofrece la Orquesta Sinfónica de Navarra en el que se escucharán obras de algunos de los músicos que los protagonizaron. Este concierto sinfónico marca uno de los puntos álgidos de los ‘Encuentros’ por cuanto evoca, a modo de eco o resonancia, el impacto estético que tuvo en la vida pamplonesa la experiencia de la música de vanguardia que compositores como el bilbaíno Luis de Pablo (1930-2021) o la navarra Teresa Catalán (1951) contribuyeron a difundir entre la ciudadanía hace 50 años. Entradas: 18 y 20 €.

CINE: ‘Babi Yar’. Filmoteca de Navarra.19:30 horas. En el marco de los ‘Encuentros de Pamplona 72-22’. Ucrania, 2021. Dirección: Sergei Loznitsa. Babi Yar es el nombre de una colina junto a Kiev, en la cual los nazis asesinaron a 33.771 judios en apenas tres días, con la indiferencia del resto de la población. Era el mes de septiembre de 1941 e iban camino de Moscú. Supuso el primer paso del "exterminio total" de la población judía proyectado por el nazismo. A partir de imágenes inéditas de archivos públicos y privados que habían acabado sepultados , Loznitsa reconstruye el contexto histórico de aquella tragedia, provocando interrogantes y cuestionando cualquier interpretación complaciente o acomodada del horror Esta sesión será presentada por Mercedes Álvarez y contará con la presencia del director Sergei Loznitsa. Entradas: 3 €.

CHARLAS

‘La crisis energética’. Civivox Condestable. 10.30 horas. Con Eduardo Moreno, gerente de Ekiser. Charla-debate organizada por la Asociación de Mayores Lacarra y Ekiser,

LITERATURA

Presentación del libro ‘La costilla rota de Adán’. Librería Katakrak, Pamplona. 18.30 horas Autora. Carmina Serrano. A pesar de los grandes logros en igualdad de las últimas décadas, la violencia de género es una realidad todavía omnipresente. En el último año, 243 millones de mujeres y niñas de todo el mundo han sufrido violencia sexual, física o psicológica. En España, cada tres días una mujer es asesinada por su pareja. ‘La costilla rota de Adán’ está dirigido a las mujeres que sufren las consecuencias traumáticas y los efectos devastadores de este tipo de violencia naturalizada, ejercida mayoritariamente de forma silenciosa y psicológica. Desde el conocimiento otorgado por su larga trayectoria en experiencia clínica, la autora nos brinda, entre otros aspectos, las claves sociales para comprender las causas de este fenómeno, nos explica cómo se ha diagnosticado el sufrimiento de las mujeres a lo largo de la historia, identifica las múltiples formas ocultas en las que se ejerce, así como las maneras en las que se interioriza y se expande a las relaciones afectivas y sexuales, y finalmente nos proporciona las herramientas psicoterapéuticas para la recuperación de las víctimas…

Presentación del libro ‘Erich Mendelsohn’. Sede del COAVN-Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarra, Avda. del Ejército, 2-7ª planta, Pamplona. 19 horas. A cargo de su autor, José Manuel Pozo, arquitecto. SMA 2022-‘Semana Mundial de la Arquitectura en Navarra 2022’.

‘La biblioteca en el bolsillo’. Biblioteca de Civican. 17 horas. Sesiones formativas personalizadas para aprender a manejar los recursos bibliotecarios digitales a través del móvil, la tableta o el portátil. Retirar invitaciones hasta completar aforo, en: informacioncivican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Presentación del nº 48 de la revista literaria ‘Ahora-Orain’. Cruz Roja Navarra (c/ Leyre 6, Pamplona). 18 horas. Durante el acto se dará lectura a algunos de los trabajos literarios incluidos en la revista y actuará el coro Voces Activas de Cruz Roja Navarra. Organiza: Espacio Activo de Cruz Roja Navarra. Colabora: Ayuntamiento de Pamplona.

MÚSICA

‘l FestRiBVerso’, el metaverso del FestRibAlt. 11 horas. ‘‘VII Festival de Música Barroca Ribera Alta 2022-’Ahotsa eta gorputza/Voz y cuerpo’. Mesa redonda ‘El metaverso y sus posibilidades en la cultura’. Entrega de Premios FestRibAlt. Para acceder es necesario crear un avatar gratuito. Se aconseja conectarse antes del inicio del evento en https://spatial.io/s/FestRibVerso-633bf37f64a91d000108d269

Shady Bluejays. Hotel Tres Reyes, Pamplona. 20 h. Ciclo ‘Tres Reyes Acústico ‘. Música country & folk. Con Raquel González (voz y percusión) y Paul Miller (voz y guitarra). Entradas:

TEATRO

‘Don Kijote de Navarra’. Casa de Cultura de Villava. 20 horas. Con Iluna Producciones. Estreno. Teatro musical. Dirección, canciones e interpretación: Miguel Goikoetxandia. En un lugar de la mancha...¡Mentira fue aquí, en Navarra! De cuyo nombre no quiero acordarme...No quiero, no. No puedo. No puede acordarse. Porque no lo vivió. Lo escuchó. Lo robó. Cervantes se apropió de mi historia y la llevó por todas partes. Molinos, gigantes, Basajaun, Tartalo, Sanfermines...todo partió de mí. Hoy por fin descubrirán toda la verdad, sobre Don Kijote de Navarra… Entradas: 6 € taquilla y 5 € en internet.

CINE

‘Canciones para después de una guerra‘. Filmoteca de Navarra. 17 horas. ‘Sesión Especial’. España, 1976. Dirección: Basilio Martín Patino. Este documental, producido en 1971 no pudo ser estrenado hasta después de la muerte del dictador Francisco Franco. Con un montaje muy narrativo contrapone música e imágenes para crear contextos y mensajes diferentes, retrata la Guerra Civil Española y la dictadura nacionalcatólica que atravesó España. Dicha contraposición de imágenes aprobadas por la censura y la música popular da como resultado un documental que mezcla sátira con Historia popular. Presenta Andrés García de la Riva. Entrada libre. Retirar las Invitaciones en taquilla el mismo día de la sesión.

‘Mapamundistas 2022’-‘Il était une forêt (Érase un bosque)’. Civivox Iturrama, 19.30 horas. En esta película a medio camino entre el documental y la animación, Luc Jacquet relata el crecimiento de la selva tropical. El gran bosque emplea un tiempo aproximado de siete siglos para alcanzar su madurez. Este es el recorrido que propone el filme, pasando por las distintas etapas de la evolución del bosque y observando el papel de cada uno de los integrantes de su extraordinario ecosistema. La película sigue los pasos del botanista y dibujante Francis Hallé. El resultado es un delicado viaje por un mundo impenetrable para el ser humano, que resulta didáctico y poético, y que, a su vez, recuerda la urgencia de salvar los bosques. Proyección en versión original con subtítulos en castellano. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

EVENTOS

‘VII Semana del Producto Local’ en Pamplona. Actividades: Cata Aceite de Oliva Virgen Extra de Navarra. Nuevo Casino Principal. 18.30 horas. Inscripción gratuita en https://semanadelproductolocal.com/ ’El chef, la receta de la felicidad’. Civivox Condestable. 19.15 horas. Ciclo ‘Cine y Gastronomía’. Presentación y posterior coloquio moderado por Iñaki Arrubla, crítico de cine. Entrada libre.

VARIOS

Salida en bici para conocer los huertos urbanos comunitarios. Punto de encuentro: huerta comunitaria de Mendebaldea, al lado de la Biblioteca General de Navarra. 18 horas. Ciclo ‘Pamplona es verde’. Recorrido en bicicleta por la ciudad, para conocer los distintos huertos comunitarios, como ejemplo de medidas de adaptación al cambio climático llevados a cabo por el Ayuntamiento de Pamplona. El paseo estará guiado por la técnica municipal de Medio Ambiente, Marina Jiménez. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Actividad de Ciencia Ciudadana: ‘Aves’. Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura de Sangüesa. 19 h Sesión teórica sobre las aves de la comarca y los sitios de interés para las aves y la influencia de las actividades humanas. 19:30 h Descanso. Los asistentes están invitados a un refresco y un picoteo. 19:45 h Sesión práctica sobre la plataforma web y app de teléfono para el registro de observaciones de aves eBird. Ponente: Gonzalo Deán de la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti y Asociación Ardaska.

Presentación de la exposición ‘Palabras para empezar a amar el euskera’ y visitas guiadas. Casa de Cultura de Zizur Mayor. Presentación con dos de las autoras en la Biblioteca de Zizur. 19 h. Visitas guiadas (una en euskera, otra en castellano) con Regina y Leticia Salcedo.

FIESTAS

Villava. 7 h Aurora cantada por la Coral San Andrés por las calles de la Villa. 12:30 h Santa Misa en homenaje a nuestros/as mayores. Iglesia Parroquial. 14:30 h Comida homenaje a nuestros/as mayores en el frontón Atarrabia. 17 h Sesión de Baile amenizada por el Dúo Luisyana. Frontón Atarrabia. 17:30 h Chocolatada infantil. Plaza Consistorial. 18:30 h XV Concurso de Tortilla de patata (patata y cebolla). Plaza Consistorial. 19 h Degustación de tortillas de patatas. Plaza Consistorial. 20 h Pintxo-pote y concierto con el grupo Naxker. Espacio de las txosnas. Día popular: todas las atracciones del recinto ferial al precio de 1,5 €.