El navarro Félix Arriezu actuará este viernes en La Voz

El cantante pamplonés Félix Arriezu participará este viernes 7 de octubre en el programa La Voz, de Antena 3. Asegura que "ha sido un camino largo hasta llegar a la audición a ciegas". Fue un redactor del propio programa el que le escribió preguntándole si quería presentarse al casting, aunque admite que no se lo pensó mucho.

"Lo hice por tener experiencia, aprender y ponerme a prueba para ver hasta dónde podía llegar, pero nunca pensé que sería tan lejos", reconoce. Aunque no puede adelantar mucho más del programa de mañana, confiesa que "habrá mucha diversión y emoción".

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

"Un sueño hecho realidad". Eso es lo que supone para Félis -su nombre artístico- haber podido cantar en el talent show. El camino ha sido largo, el primer casting fue en marzo y fue online. "Ha sido largo pero muy bonito, he aprendido mucho y he superado varias pruebas hasta actuar en el plató, con la emoción que eso supone", cuenta.

Félix Arriezu cuenta que ha disfrutado toda esta experiencia "como si fuera un niño pequeño", y se siente "muy afortunado y agradecido", aunque en la actuación sintió muchos nervios y "el shock del momento, por lo que me costó un poco más ser yo mismo", dice.

La canción con la que debutará en el concurso es 'Can I Be Him', de James Arthur. "Es una canción muy especial para mí porque es una de las primeras que aprendí a cantar, y también tiene un significado personal la letra", explica.

Admite que no supone una propuesta arriesgada para él porque es una canción que lleva cantando mucho tiempo y es muy "cómoda" para él, pero sin embargo admite que no es una canción "fácil".

"Es una canción en inglés y no es tan conocida. La mayor dificultad que tiene la actuación es tocar la guitarra en directo a la vez que los músicos. Fue mi primera vez en ese escenario tocando con una banda y cantando a la vez", rememora.

Este es el primer talent show al que se presenta porque "es la primera vez que me sentía preparado a nivel vocal, musical y mental, y además se presentó la oportunidad". También matiza que "no habría descartado otros, pero La Voz siempre me ha fascinado y soñaba con participar algún día".

22 años, tiene muy claro que su sueño "es la música". Ahora mismo tiene cinco sencillos publicados -'Hasta que volvamos a vernos', 'Sempiterno', 'Sé que estás ahí', 'Éramos' y 'Nuestros miedos', que se pueden escuchar en YouTube y Spotify bajo su nombre artístico Félis- y el pasado 23 de septiembre actuó en su primer concierto de presentación en la sala Rockollection, donde vendió todas las entradas.