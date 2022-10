Fiesta del cine 2022: cómo solicitar la entrada y las mejores películas que se pueden ver

Este lunes arranca la segunda Fiesta del Cine de 2022, que se celebrará hasta el jueves 6 de octubre, un día más de lo habitual. Durante estos cuatro días los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera a un precio especial de 3,50 euros por entrada.

acreditarse previamente en la web oficial Para solicitar la entrada, y como es habitual, los espectadores deberánen la web oficial www.fiestadelcine.com . Los mayores de 60 y menores de 14 años no necesitarán este trámite para participar en el evento.

La venta anticipada de las entradas para los cuatro días ya está disponible exclusivamente online, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas. Las entradas también se podrán adquirir en taquilla y en los quioscos situados en los halls de los cines.

En Navarra, se han unido a la iniciativa Golem (Baiona, Yamaguchi, La Morea y Tudela), Yelmo Itaroa en Huarte y Las Cañas en Viana.

Las mejores películas para ver en la segunda Fiesta del Cine 2022

Los espectadores podrán disfrutar en la Fiesta del Cine de películas como las siguientes:

- Alcarràs, la multipremiada cinta de Carla Simón que está siendo un éxito en taquilla sobre la última cosecha de una familia de melocotoneros y la pérdida de una forma de vida.

- Modelo 77. El nuevo largometraje del cineasta sevillano Alberto Rodríguez es un thriller ambientado en la España de la Transición política y protagonizado por Miguel Herrán y Javier Gutiérrez sobre la incipiente organización de los derechos de los reclusos.

- El reestreno de Avatar, de James Cameron, que permite repasar el taquillazo mundial de 2009 de cara al estreno en Navidades de su esperada segunda parte.

- Tadeo Jones 3. Cinco años después de El secreto del rey Midas (2017), Tadeo Jones retornó a los cines con su aventura más espectacular y divertida, en la que regresan Sara, Jeff, Belzoni y Momia, aunque también conoceremos a muchos nuevos personajes.

También estarán disponibles en la Fiesta del Cine No te preocupes querida, La consagración de la primavera, Fuego, La vida padre, Padre no hay más que uno 3, Smile, Spiderman: No way home (versión extendida) o Viaje al paraíso.