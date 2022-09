Cine Nicky Jam protagonizará una comedia de acción producida por Will Smith No será la primera vez que el cantante aparezca en la gran pantalla, ya participó en 2020 en la película de acción 'Bad Boys for Life', protagonizada por Will Smith









Ampliar Instagram Agencia Efe El artista Nicky Jam protagonizará la película 'Regulators', una comedia de acción producida, entre otros, por Will Smith y cuyos derechos acaba de adquirir el estudio Universal Pictures. Westbrook Studios, compañía multimedia de entretenimiento propiedad de Smith y su esposa -Jada Pinkett Smith-, produce este largometraje junto a La Industria, sello discográfico fundado por Jam, informaron ambas empresas en un comunicado conjunto difundido este lunes. Aún no se ha concretado sobre qué versará la trama de este filme, detrás de la cual estarán Brooks McLaren y D.J. Cotrona, quienes ya trabajaron juntos en el guion de la película documental 'Fight or Flight' (2007). Tampoco será la primera vez que Nicky Jam se prodigue en la gran pantalla, pues, entre otras producciones, participó en 2020 en la cinta de acción 'Bad Boys for Life', protagonizada entonces por el propio Will Smith. Además, Jam cuenta con la docuserie 'Nicky Jam: El Ganador', basada en la historia de su vida hasta erigirse como uno de los principales exponentes de la música urbana en español a nivel internacional, que se estrenó en 2018 en Netflix y supuso todo un éxito de audiencia para la plataforma. En 'Regulators', Will Smith, Jon Mone ('King Richard'), Miguel Meléndez ('Bel-Air') y Heather Washington lideran la producción en representación de Westbrook Studios, mientras que Juan Diego Medina y Lorenzo Braun hacen lo propio a través de La Industria. Desde su polémica bofetada al cómico Chris Rock en la última edición de los Óscar, Smith ha dejado a un lado su faceta de actor parcialmente y próximamente afronta nuevos retos como productor con proyectos ya anunciados como "Hancock 2", "The Karate Kid 2" o "Bounce". ETIQUETAS Cine