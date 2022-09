FESTIVAL NAK

VIII Festival de Música Contemporánea de Navarra/Nafarroako Musika Garaikidearen Jaialdia-NAK 2022: ‘Del mito al logos’. Actos hoy:

-Diálogo entre Ramón Andrés & Ignacio Fernández Galindo: ‘Del mito al logos’. Civivox Condestable. 18 h. El diálogo que el pensador, ensayista y poeta Ramón Andrés mantendrá con Ignacio Fdez, Galindo, periodista, profesor de comunicación, compositor y cofundador del CMC Garaikideak, permitirá a los oyentes contextualizar el hilo conductor de la edición y del concierto posterior. Un encuentro apasionante… ‘NAK Didáctico’. Entrada libre previa inscripción.

-CMC Garaikideak & Sigma Project: ‘Del mito al logos’. Patio de Civivox Condestable. 20 h. Una vuelta cíclica al universo mitológico para recordarnos que ambos conceptos, mito y logos, siempre han estado conectados… CMC Garaikideak: Leire Unzué, Carmen Ferrando, Josu Marauri, Sergio Eslava. SIGMA Project: Andrés Gomis, Ángel Soria, Alberto Chaves, Josetxo Silguero. Obras de I. Badalo, Y. Campos, D. Cantalejo, I. Fdez. Galindo y A. Posadas. ‘NAK Conciertos’. Entrada libre hasta completar aforo.

MÁS MÚSICA

Joan Manuel Serrat en concierto: ‘El vicio de cantar 1965-2022’. Navarra Arena. 20:30 h. El que ha sido uno de los cantautores, poetas y compositores más relevantes de nuestro país llega con la que será su última gira sobre los escenarios.. Entradas: desde 45 €.

Token Me. Plaza de los Burgos, Pamplona. 19:30 h. ‘Zentral Sun-Sets’. Entrada gratuita.

Luna Ki. Sala Totem, Villava. 20:30 h. Luna Ki (1999) es una fuerza artística única en su especie. Su visión futurista la ha convertido en la artista multidisciplinar que es hoy, construyendo un sonido excepcional con el que ha conseguido romper moldes. Entradas: anticipada 16,5 €.

Cristina Alís, órgano portativo medieval. Iglesia del Crucifijo de Puente la Reina. 18 h. Se trata de un testimonio del estado del arte de la organería en diversas fases de la Edad Media, con temas como la mística o el amor cortés. '38º Ciclo de Música para Órgano', organizado por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. Entrada libre hasta completar aforo y con acceso desde media hora antes.

III Concurso Coral Nacional de Música Medieval y Renacentista Arnotegui. Iglesia parroquial San Juan Bautista de Obanos. 20 h. Organizado por la Fundación Misterio de Obanos. Participarán el Coro de Cámara Aizaga de Pamplona, Vexilla Regis de Zaragoza y Cor de Cambra Amalthea de Valencia. Los tres deberán interpretar una pieza obligatoria, la composición ‘Ay triste que vengo’, del ‘Cancionero de Palacio’ de Juan de Encina (de finales del siglo XV), y un programa libre con composiciones que no superarán los 15 minutos en total cada uno de ellos. El evento contará con la colaboración especial de la Coral de Cámara de Pamplona, que intervendrá al término del concurso mientras el jurado, compuesto por Igor Ijurra (director del Orfeón Pamplonés), Rabindranath Banerjee (director de la sociedad Haendel-Haydn) y la obanesa Sandra Santesteban, miembro también del Orfeón Pamplonés, decide los resultados.

La Furia en concierto. Casa de Cultura de Aoiz. 19.30 h. ‘Girando por Navarra’. Nerea Lorón Díaz nació en Cascante, Navarra en 1983. Desde el año 2013 rapea con el nombre de «La Furia» y publicó su primer disco No hay Clemencia. Sus referentes parten del hip hop del Bronx y de Harlem, así como del rap feminista de los 80. Entradas: 5 €.

TEATRO

Carlos Latre: 'One-Man Show'. Baluarte. 20 h. El gran imitador español Carlos Latre vuelve con un repaso a toda la actualidad del país: política, sociedad, cultura, deporte, televisión, modas, tendencias, Internet… 75 minutos con diferentes personajes, imitaciones, sketches, canciones, parodias y el mejor humor con sello Latre. Entradas: 29 y 36 €.

‘Kintsugi’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Ciclo de humor ‘Date pRisa’. Producción de la ENT. Dirección: Ramón Vidal. El Kintsugi es el arte japonés de reparar piezas de cerámica, rellenando las grietas con resina y polvo de oro. En nuestro caso es una comedia que habla sobre juventud y precariedad… Personajes con mucho futuro, pero poco presente. Intentamos pegar fragmentos que retratan a una generación muy formada en lo académico, pero quizás muy poco en lo emocional. Hablamos de las heridas de la vida. Heridas en la infancia, en la adolescencia. Y nos reímos. Y utilizamos la risa como el polvo de oro en el kintsugi. Para no ocultar las fracturas. Para que se vean. Y se vean hermosas. Porque todos somos un cántaro roto y pegado mil veces. Un cuenco lleno de cicatrices doradas. Entradas: Generales: 11 €. Anticipadas y Personas en paro: 9 €. Carné joven: 6 €.

Óscar Terol: ‘Mundos para Lelos’. Teatro Gaztambide, Tudela. 20:30 h. Entradas: entre 13 y 16 €.

‘Kinkis Game’. Plaza de la iglesia de Lezaun (o en el frontón cubierto). 18 h Con Teatro Amico. ‘Teatro de Ecos de Otoño de Tierras de Iranzu’.

SALÓN CÓMIC

XIII Salón Internacional del Cómic de Navarra. Con Javier De Isusi, autor de la exposición ‘Viaje, realidad y ficción’. Civivox Condestable. 12 h Ponencia: ‘Dibujar la Historia dibujando historias’.

LITERATURA

‘Behin Batean Festival cuentos a la sombra de un árbol’-I Festival de Narración Oral de Navarra. Programa hoy: 12 h Maitane Pérez. ‘Cuentos de sol, ¡qué no acabe el verano!’ (público familiar). Cuevas Turísticas de Valtierra. 12 h Alicia Bululú. ‘La nana de la albahaca y otros cuentos con sentidos’ (Para bebés). El camino de las Ardillas, Junto al Parque infantil de la Taconera de Pamplona. 12:30 h PataPunn! en concierto (todos los públicos). El Árbol de San José. Escenario junto al Bar El Bosquecillo de Pamplona. 13:15 h Momi Ogalla. ‘De idas y vueltas’ (público adulto). El camino de las Ardillas, Taconera. 13:30 h Paloma Balandis. ‘La caja de los cuentos’ (público familiar). La guarida del Dragón. Escaleras que bajan junto al Paseo de la Taconera. 17 h Edorta Cuesta. Kamishibai ‘Cuentos de papel’ (bebés). La guarida del Dragón. 17:15 h Jaione Urtasun. ‘Pontxarekin denak berdin’ (público familiar). El camino de las Ardillas, Taconera. 18:30 h Edorta Cuesta. Kamishibai ‘Paperezko ipuinak’ (bebés). La guarida del Dragón, Taconera). 18:30 Alicia Bululú. ‘Las niñas perdidas’ (público familiar). El Árbol de San José. Escenario Bosquecillo. 18:30 h Maitane Pérez. ‘Cuentos en el bolsillo’ (público familiar). Plaza de Aintzioa. 19 h Adriana Olmedo ‘Me lo hago sola’ (público joven y adulto). El camino de las Ardillas, Taconera de Pamplona. 20 h Victoria Siedlecki. ‘Linaje¡ (público joven y adulto). El Árbol de San José, Escenario Bosquecillo. 17:30 h Pintacaras con Froggies. Paseo de los Sueños, Paseo de la Taconera de Pamplona.

ARTE

‘Mapamundistas 2022‘-Cantos invisibles’. Antartika. 12 h. Encuentro hablado y cantado con Zarys Falcón, Abigail Lazkoz & Sandra Rocha. La cantante Zarys Falcón abrirá el encuentro con una performance vocal en la que pondrá en relación los contornos del cuerpo propio con los que definen el espacio arquitectónico. Realizará un recorrido desde la escucha profunda, es decir desde el inconsciente, para explorar las distintas naturalezas del canto. Esta experiencia sensorial servirá de introducción a la conversación posterior sobre los límites de la visión. En esta charla participarán la pintora Abigail Lazkoz, la fotógrafa Sandra Rocha y la propia Zarys Falcón. Las tres artistas compartirán los resultados de su investigación para ensanchar y hacer más profunda la percepción, cada una desde el ámbito de su disciplina. En paralelo al encuentro, se expondrán los trabajos realizados por las participantes en el taller de fotografía de Sandra Rocha.

CON NIÑOS

Titiriscopio: ‘Dancing in the Rain’. Fachada Teatro Gayarre Pamplona. Pases cada media hora de 17:30 a 20:30 h. De la mano de la compañía Arawake, llegará un Titiriscopio, un teatro en miniatura (réplica a escala 1:35 del Teatro Principal de Burgos) que mezcla títeres en directo con hologramas. Homenaje a una de las escenas más famosas del cine y probablemente uno de los mejores momentos musicales que todos recordamos. Una adaptación libre y alocada que sorprende a todas las edades. Técnica de títere de varilla adaptado, escenografía dinámica con lluvia (y otras sorpresas) en escena holográfica. Entrada libre.

Taller infantil: ‘La Pamplona de la época de Sarasate’. Civivox Condestable. 18 h. Ciclo ‘El Legado de Sarasate.Con Tea en la Azotea, para menores de 6 a 10 años.Se trabajará la parte plástica, donde se construirán escenarios de la Pamplona de principios del siglo XX, escuchando música de Pablo Sarasate. Y, a continuación, se preparará una pequeña representación teatral sobre el ‘escenario’ realizado, terminando con la puesta en escena final. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Batallas de improvisación y un show de hip-hop. Civivox San Jorge. 18.30 h. A cargo de Breathless Dance Center. ‘Jornadas Infanto-Juveniles’. Entrada gratuita.

Cuentacuentos Inés Bengoa. 12 h. En euskera. Festival de Cuentacuentos del Bosque de Orgi. Información y entradas: www.granjaescuelaultzama.com

Concierto Go Azen! 18 h. Festival de Cuentacuentos del Bosque de Orgi. Información y entradas: www.granjaescuelaultzama.com

EVENTOS

I Fiesta del Tren en Pamplona. Organiza la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril. Hasta 35 locomotoras, 11 de ellas de vapor, llegadas de todas las provincias circularán por las vías del Centro de Interpretación del Ferrocarril y las Vías Verdes de Navarra, ubicado junto al Paseo de Kosterapea en Trinitarios. Los trenes circularán sábado y domingo, entre 11.30 y 13.30 h. De manera excepcional, habrá máquinas circulando hasta las 12 de la noche del sábado. Precios: adultos 2,5 €. y menores acompañados 1,5 €.

VII Feria Navarra Ecológica. Parque de los Sentidos de Noáin. Del 16 al 18 de septiembre. Organizada por CPAEN/NNPEK. Agricultura y ganadería ecológica, zona eco gastronómica, exposición ganadera de razas autóctonas, zona infantil, mercado que contará con más de 30 stands, etc. Horarios: sábado, 11 a 14:30 y de 17 a 20 h (Zona gastronómica de 11 a 21 h), Domingo, de 11 a 14:30 h. Actividades hoy: 11-13 h Mesa redonda: ‘Hacia una transición agroecológica’. Zona charlas y talleres. Entrada libre hasta completar aforo. 11-20 h Exposición ‘Huerta crítica’. Parque de los Sentido 11:30-14:30 y 17-19:30 h Mambo Fango Dj´s. Zona gastronómica. Melodias antiguas. 11:30-14:30 y 17-20 h Muestra de ganadería-Granja Escuela Xuberoa. Parque de los Sentidos. 11:30-14:30 y 17-20 h Tiovivo ecológico. Área de juegos infantiles. Entrada: 2 €. 12 a 14:30 y 17 a 20 h ‘La bienvenida’. Circo Dabitxi. Parque de los Sentidos. 12 h Visita guiada al parque. Entrada Parque de los Sentidos de Noain. Inscripciones: agenda21@noain.es 12:30-13 h Cata a dos manos-Pan, queso de cabra y vino. Zona gastronómica. Entrada libre hasta completar aforo. 17:30-18:30 h Taller txikipintxo de merienda. Área de juegos infantiles. Fecha límite de inscripción: 15 de septiembre. 17:30-19:30 h Taller de plantas medicinales (euskera). Zona charlas y talleres. Fecha límite de inscripción: 15 de septiembre. 18:30-19:30 h Cata a dos manos. Miel, mermelada y queso de cabra. Zona gastronómica. Entrada libre hasta completar aforo. 19:30-21 h Concierto "Hippies & folk". Pop-Gospel-Soul Zona gastronómica.

VIII Día del Arroz en Arguedas. 10 a 14 h Mercado de productos locales y artesanales en Plaza de los Fueros y Calle Real. 10 a 14 h Talleres Infantiles, en Plaza de los Fueros y Calle Real. 12 h Tamborrada de Hendaya de la Sociedad Zarpai y la Banda de Música Castildetierra, por el centro. 11 h Visita a Arroces El Alcaraván Previa inscripción en el Ayuntamiento Punto de encuentro: Arroces El Alcaraván. 13:30 h VI Concurso de Paellas de Marisco, XXIV Concurso De Postres en la Carpa (Normas de los Concursos Gastronómicos en infoarguedas.com). 14 h Degustación de Arroz El Alcaraván, en la Carpa, previo pago de ticket de 2 € (venta de tickets en: Panadería Virgen del Yugo, Trigo Dulce y Ayuntamiento). 16 h Concierto con Cocktail Tributov en la Carpa. 18 h Grupo de Sevillanas Alma Gitana de Hendaya en Plaza de la Noria. 19 h Encierro simulado de Toricos en Calle Real. 20:30 h Batukada, salida desde el Kiosko.

VARIOS

Paseos en bici por el arte urbano de Pamplona: ‘Un mito, dos miradas’. Punto de encuentro: Rincón de la Aduana. 11 h. Paseo por las esculturas de personajes de la mitología clásica, guiado por Ricardo Laspidea. Se visitará ‘Europa’, de. José Antonio Eslava en Taconera, ‘Polifemo’ de José Ramón Anda en el parque de Antoniutti e ‘Ícaro’ de Dora Salazar en la UPNA. Las personas inscritas deberán traer su propia bicicleta o bien alquilar una bici eléctrica del servicio del Ayuntamiento de Pamplona. Este alquiler no está incluido en la visita. Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Semana Europa de la Movilidad’. Hoy en Pamplona: ‘Circula por la red ciclable con la asociación AMTS’. Plaza del Castillo. 10 h. Recorrido por la zona norte de la ciudad. Recomendable inscribirse antes en: movilidad@pamplona.es ‘Atrévete a probar el servicio de bicicleta eléctrica’. 11 a 14 h. Estación de bicicletas del parque de Antoniutti. Colabora Ride On Pamplona. Chequea y ajusta tu bici gratuitamente. Carpa en la plaza del Castillo. 11 a 14 h. con la ayuda de Ciclos Martín. Conoce los vehículos eléctricos y aprende cómo se recargan. Paseo Premín de Iruña, junto a la Avenida de Barañáin. 11 a 14 h. Colabora la Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico (AUVE)-VILALTA Green Energy-.Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP).

‘Cata de Actividades Deportivas. ¡Actívate!’. Casa de la Juventud de Pamplona. 17 a 21 h Actividad gratuita jóvenes de 14 a 30 años. Necesario inscribirse en la Casa o llamar 948 233 512.

Jornadas por la diversidad ‘Uniendo Lazos’. Antigua Estación de Autobuses de Pamplona. Promueven diversas asociaciones (discapacidad, migrantes, etc.). Programa hoy: 10 h Apertura del Mercadillo. Presentación programa mañana. 10.30 h Grupo mixto de canción en euskera y en árabe. 11.15 h Danza del vientre. Compañia Patricia Beltrán. 11.45 h Invitación de las autoridades presentes, intervenciones. 12.15 h Grupo Os fillos de Beográn del Lar Gallego. 12.30 h Salita, taller para peques Asocolon. 13 h Actuación musical Urrutia ofrecido por Cultura. 16 h Actuación de baile Asocolón. 16.30 h ‘Plazadeantza’ grupo de danzaris. 17 h Taller en la salita sobre Emociones, Guilaudban. 18 h Rap de la Rotxa: Erel & Kuñi. 18.50 h Grupo Raíces y Brotes del Hogar Extremeño. 19,30 h Actuación Musical Guildbaun. 20 h Rifa de la Tómbola. 20.30 h Sigue concierto Guildbaun. 21h Cierre del evento.

Taller de fotografía con Ana Becerra. Centro Juvenil-Gazteleku de Burlada. 10 h. ‘VI Semana de la Fotografía Desenfoque Burlada’. Inscripciones: talleres@asociaciondesenfoque.com

Murchante con Ucrania-Jornada Solidaria en favor de la Asociación Social Reinicio de Irún. 10.30 h Oración "por el fin de la guerra, por la paz", Casa de Cultura. 11-13.30 y 17-20 h. Mercadillo Solidario en la calle peatonal de la Casa de Cultura. Amenizado por música Made in Ucrania y algodón de azúcar. 11.30-12.30 h Partido Fútbol 7. Escuela de Fútbol de Murchante. Niños acogidos ucranianos. Campo de fútbol. Habrá pintxos ucranianos y bebida. 14.30 h Comida Solidaria Ucraniana con platos típicos del país. Polideportivo municipal. Precio: 10+2 € solidarios. Fila 0 para colaboraciones: ES17 0081 7522 1200 0178 8283. Tras la comida, juegos infantiles y sorteo de regalos. La rondalla Santa Cecilia y la Escuela de Jotas de Murchante acompañarán durante la jornada 18 h Gran Espectáculo de Baile y Canto Ucraniano a cargo de la Asociación El Colorín de Pamplona, junto a otros artistas ucranianos y más sorpresas. Durante el evento habrá un Taller Lúdico para los más pequeños. Casa de Cultura. 3 €. Venta de entradas en taquilla. Exposición Trajes Folclóricos Ucranianos S.XIX. Hasta el 18 de sep, de 18 h a 20 h.

III Feria de la Sostenibilidad/Jasangarritasun Azoka organizada por Mancomunidad de Residuos Sólidos Irati. Urroz Villa. Hasta el domingo. Programa hoy: 11 h Taller-caracterización en Urroz Villa. 12 h Coloquio: ‘Propuestas de futuro para el Cambio Climático'. 14 h Comida producto 100% del Pirineo, Prepirineo y Sangüesa (previa inscripción). 16.30 h Cuentacuentos con Diverxa: ‘La cesta de Caperucita. Cómo nuestra cesta influye en el planeta'. 18 h Constitución de la Asamblea Vecinal. 20 h Conciertos: Sin Filtro, Same Roots. El programa puede tener pequeñas variaciones. Habrá puestos de producto local y Tío Vivo: Sábado 11-20 h y domingo 11-14 h. Además, durante el fin de semana abrirán las puertas las librerías Ojos de Búho y Amoxtli Libros con Arte.

FIESTAS

Alsasua. 9:30 h Dianas con la Banda Haize Berriak. 10-13 h. Prueba Ciclista escuelas organizada por CC Burunda TxE. Pl. Zumalakarregi. 11:30 h Auzate ofrecido por el Centro Cultural La Encina. Pl. Fueros 13 h Concierto de Mediodía con la Banda Haize Berriak. Pl. Fueros 15 h Comida Popular y animación musical con Gozo-Gozo Taldea. Polideportivo Zelandi. 16-20 h Café, Merienda y Kalejira de las Peñas organizado por Altsasuko Peñak. Pl. Fueros-Pl. Zumalakarregi. 18 h Payasos. Txirri, Mirri eta Txiribiton: ‘Zoro gaitezen’. Baratzeko Bidea Pl. 19:30 h Cabezudos. Pl. Fueros. 19:30-22 h Verbena. Ken Bat. Pl. Fueros. 20 h Bajadica de las Peñas organizada por Altsasuko Peñak.Salida Pl. Zumalakarregi, 21:15 h llegada Pl. Fueros. 21:30 h Zortziko de Alsasua y Baile de la Era con la Banda de Txistularis de Alsasua y los Gaiteros de Etxarri Aranatz. Pl. Fueros. 22 h. Toro de Fuego. Pl. Fueros. 22-23:15 h Espectáculo de Magia ‘Sekreturik Ez’ con Asier Kidam. Organiza el Servicio de Juventud del Ayuntamiento. Sala de exposiciones del Gure Etxea. Trae el bocadillo y tendrás refrescos gratis. 23:30 h Concierto. Zetak. Pl. Fueros A continuación, Galker Diskofesta hasta las 04:00 h. Pl. Fueros. 00:00-02:00 h Subidica de las Peñas organizado por Altsasuko Peñak. Pl. Fueros-Pl. Zumalakarregi.

Ansoáin. 9 h Dianas con gaiteros. 11 h Comparsa de gigantes y cabezudos. Salida del Ayuntamiento. Parque Infantil. Plaza Consistorial y Plaza Berria. 12 h Competición de Halterofilia. Plaza Lapurbide. 13 h Pasacalles con la Txaranga. 14 h Costillada, exteriores de Harrobi. Comida Popular. Calle Lapurbide. En caso de lluvia se trasladará al patio del colegio. Previa compra de ticket. Comida de Jubilados/As en el Uslaer, previa compra de tickets en la Asociación Jubilados y Pensionistas Ezkaba. 16:30 h Continúa Parque Infantil. Plaza Consistorial. 17:30 h Mute. Orain BI. Circo, sin texto. Plaza Berria. 18 h Concierto con Puro Relajo. Plaza Rafael Alberti. 19 h Encierro Txiki. Parque Zelaia. 19:30 h Bailables con gaiteros y txistularis. Plaza Berria. 22 h Toro de Fuego. Parque Zelaia. 22:30 h Verbena con la orquesta Cíclope. Plaza Rafael Alberti. 22:30 h Concierto. Sua, Dupla, Dj Reimy. Txoznak. 23 h Disco Móvil Infantil. Plaza Lapurbide, hasta las 00:30 h. 00:30 h Verbena con la orquesta Cíclope. Plaza Rafael Alberti, hasta las 03:00 h. 01:00-04:00 h. Disco Móvil Juvenil. Plaza Lapurbide.

Barbarin. 11:30 h. Recepción Autoridades en el Ayuntamiento. 12 h. Misa Jotera en Honor a Nuestros Mayores. Jotera Ana Ganuza. 13 h. Vermut Popular Amenizado por Txaranga Mendi Zarra de Arroniz. 18 h. Teatro: Coronavirus-’Coronava’. La Nave Teatro. 20 h. Chocolatada. 20 a 22 h. Bailables Con Dj Javivimax. 22 h. ‘Los Números Locos’. 22:30 h. Cena de Cuadrillas ‘De Traje’. Amenizado por Txaranga Goxo. 23-01:00h. Atracción Barredora. 00:00-5:00 h. Música Con Dj Dubi.

Esparza de Galar. 11:30 a 14 h Herri kirolak participación popular, y exhibición de talla de figuras de madera con motosierra. 12 a 14 y 17 a 20 h 6ª Edición de Exposición de pintura y esculturas en el Txoko Txiki. 13 a 14:30 h Vermut amenizado por trikitixa. 14:30 h Comida popular con Photocall y sorpresas. 17 a 19 h Karaoke en la soci. 20 a 22 h Concierto con La Mala Pécora. 22 h Torico de fuego y fuegos artificiales. 22:30 h Bocatas (ticket). 23:30-04:30 h DJ Felix.

Fitero-Día de la Gigantada. lsls10:30 h. Almuerzo popular en el aparcamiento del parque del Pontigo: chistorra y queso. 11:30 h. Plantada de gigantes en el aparcamiento del parque del Pontigo. 12 h. Pasacalles con las comparsas de Fitero, Cintruénigo, Corella y Calatayud, acompañados por las charangas Stropizio y Riau-Riau y los gaiteros de Tudela por las calles Mayor y Lejalde. 13 h. Trashumancia urbana infantil en la calle Mayor. 14:30 h. Comida popular en el paseo de San Raimundo: fideuá. Catering: Dqtxara (Mallén). 15 a 18 h. Actividad infantil en la plaza de las Malvas: Birloque ‘Cuentos, Marionetas y Gigantes’. 15:30 h. Sobremesa amenizada por Discoteca Rocky en el paseo de San Raimundo. 17:30 h. Salida de las charangas Stropizio y Riau-Riau y las comparsas de gigantes desde el paseo de San Raimundo hacia la plaza de toros. 18 h. Desafío de bravura ‘Especial Arriazu’ en la plaza de toros, amenizado por las charangas Stropizio y Riau-Riau. 19:30 h. Salida de las comparsas de gigantes con las charangas “Stropizio” y Riau-Riau desde la plaza de toros hacia la calle Mayor. 20 h. Encierro infantil en la calle Mayor. 20:30 h. Toro de fuego en la calle Mayor. 23 a 02:00 h. Tributo a Extopa en el paseo de San Raimundo. 02:00 h. Pasacalles con la charanga Stropizio desde el paseo de San Raimundo hasta la calle Mayor. 02:30 h. Encierro corto de la ganadería Ganuza, de Artajona.

Ganuza. 12 y 17 h Hinchables para los peques. 13:30 h Vermouth. 17:15 h Gran campeonato de mus relámpago. 18 h Arno y sus animales. 19 h Chocolatada para los peques. 20 h Mariachis Los Cazahuates. 21:45 h Toro de fuego. 22 h Cena popular. 00:30 h Eztitan Taldea. 02:30 h DJ Torrano. 06:00 h Txistorrada para los que queden en pie.

Huarte. 11:15 h Acto Reconocimientos Especiales y entrega de premios del concurso del cartel de fiestas y del concurso de pancartas. Ayuntamiento. 12 h Disparo del Cohete, de la mano de Red de Ayuda Domiciliaria. Animación musical de Gaiteros de Huarte, fanfarre Ardanbera y txaranga Turrutxiki. 12:15 h Comparsa de Gigantes y Cabezudos con los Gaiteros de Huarte. Recorrido: Plaza San Juan, Zubiarte, Pérez Goyena, Oihana, Pastorico, Portal (parada en Casa Navarro), Plaza San Juan. 13 h Ronda Jotera con la Escuela de Jotas de Huarte. Salida Plaza San Juan. Organiza: Escuela de Jotas de Huarte.14:30 h Comida Popular. Plaza San Juan. Organiza: Comisión de Fiestas. 17 h P2P Skate Race Zubiri-Pamplona-Puente. Paso por Huarte de la 1ª etapa. Entra desde Olloki por la rotonda de Zubiondo, atraviesa Huarte por la calle Zubiarte y sigue hacia Villava pasando por Martiket. Organiza: Berriro. 18 h Elektropikala Elektrotxaranga. Itinerante. Organiza: Comisión de Fiestas. 18:30 h Espectáculo de Danza y Música ‘Bakezaleak’ a cargo del grupo coral Otxandategi de Berango. Basado en canciones populares vascas en la que, a modo de pastoral de Zuberoa, cuenta una historia en la que el protagonista es Eneko Aritza. Participa Comparsa de Huarte. Frontón Toki Alai. 20 h Iturridantza, con los Gaiteros de Huarte. Plaza San Juan. Organiza: Ortzondo Dantza Taldea. 20:30 h Tradicional Salve, cantada por la Coral Virgen Blanca y acompañada por los acordes del Himno de Navarra interpretado por los Gaiteros de Huarte. Iglesia parroquial. Organiza: Parroquia. 20:30-22 h Verbena con la Orquesta Tximista. Plaza San Juan. 21:15 h El Ferial plaza. Toro y Vaca de Fuego. Plaza El Ferial. 22-01:00 h Zona Joven, con On-fiesta. Para jóvenes de entre 10 y 14 años. Plaza El Ferial. 22-01:00 h Espacio Beldur Barik, por unas fiestas libres de agresiones sexistas, un espacio seguro que ofrece información y orientación creado para chicas y chicos jóvenes que quieren vivir la fiesta libre de agresiones. Plaza El Ferial. 22 h Conciertos: Against You, Nafarroa 1512, Nikotina, DJ Little Martin Selectah. Patio Plazaldea. Organiza: Comisión de Fiestas. 00:00-03:00 h Bailables don Luziano. Sociedad Berdintasuna. Organiza: Sociedad Cultural Berdintasuna. 01:00-04:30 h Verbena con la Orquesta Tximista. Plaza San Juan.

Isaba-Día del jumelage con Arette. 9.30 h Dianas con txistularis. 11.30 h Parque Infantil. 12 h Mañaneo con la Txaranga. 14.30 h Comida popular con disfraces. 16.30 h Parque Infantil. 16.30 h Campeonato de Mus. 17 h Txaranga. 20 h Orquesta Equus. 22 h Torico de fuego. 00.30 h Equus DJ. Nota: Todos los días a las 19.55 h Encierro Infantil con toros de la ganadería Karrika. Y después del torico de fuego, pasacalles.

Mutilva-Fiestas Txikis. 11:45-13:15 h Talleres infantiles. 13 h Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Concentración de los Gigantes y Cabezudos de los ‘Peques de Mutilva’. 14 h Comida popular autogestionada. Juegos de sobremesa. Inscripciones 2 € en Aranetxea. 16:30 h Campeonato de Mus. Premios de Cafetería Cafeto. Inscripciones hasta el jueves 15. 19:30-21:30 h DJ’S Música familiar. 21:45 h Toro de fuego -Toros de ruedas. 23:30-06:00 h Bailables.

Olite-Día de la Juventud. 10 h Diana con Erriberriko Txistulariak. 10:30 h Encierro de reses bravas de la ganadería Merino. 12 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Olite-Erriberri (Barrio El Ferial). 13 h Pasacalles por los bares con la Txaranga Zidakos. 14:45 Comida en la Plaza organizada por la Asociación de la Juventud.. 16 h Café-concierto a cargo de la Orquesta Dolche. 17 h Hinchables en el parque de las piscinas (si llueve, al Polideportivo del Colegio). 17 h Taller de manualidades a cargo de la compañía Plisti-Plasta en la Placeta. 17:30 h Pasacalles por los bares con la Txaranga Zidakos. 19:30 h Encierro de reses bravas de la ganadería Teodoro Vergara. 21 h Novenario. 21 h Música de gaita con los Gaiteros Merindad de Olite-Erriberri. 21:45 Torico de fuego. 22:30 h Cine en la Casa de Cultura: ‘Érase una vez…’. 00:00 h Verbena a cargo de la Orquesta Dolche. 01:00 h Bingo en beneficio de la Asociación de la Juventud. 03:30 h Ronda final con la Txaranga Zidakos.

Sangüesa-Día de la Merindad de Saint Palais. 8 h Dianas de la Txaranga Eskartxa. 9 h Encierro de novillos de la ganadería de Juan Pedro Domecq (Sevilla). A continuación Encierro txiki, suelta de vaquillas y pasacalles de la Eskartxa Txaranga 10 h Concentración de Txistularis con Mugarik gabeko txuntxuneroak. Salida desde las Arcadas y recorrido por las calles. 11.30 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 12 a 14 h Parque infantil con hinchables en el patio del Colegio Público Luis Gil y en la Calle Mayor. 13 h Recepción en el jardín del Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura a los representantes de la Merindad y de Saint Palais, 14 h Jota de los Gigantes en la Calle Mayor. 17 h Desfile desde las Arcadas hasta la Plaza de Toros de la Txaranga, Mulillas, Caballero en plaza, Gaiteros y Asociación Banda Municipal. 17.30 h Novillada sin picadores. 6 novillos de la ganadería Juan Pedro Domecq (Sevilla) para los novilleros Nabil “El moro” (E.T. Mar de Nubes), Javier Zulueta (E.T. Sevilla) y Javier Illaguas (E.T. Motril). A continuación vaquillas. Regreso de la Txaranga Eskartxa, mozos y mozas a la Calle Mayor 17.30 a 19.30 h Parque infantil con hinchables en el patio del Colegio Público Luis Gil y en la Calle Mayor. 18.30-19 h Kalejira de Grupos de Danzas por las calles de la localidad. 19.15-20.45 h Festival de Danzas de la Merindad en el Prau. 19.30-20.30 h Verbena en la Galería con la Orquesta Kresala. 21.15 h En las Arcadas, Bailes Populares con los Gaiteros de Sangüesa y Ensemble musical de Sangüesa-Zangozako ensemble musikala. 22 h Toros de Fuego. A continuación Subidica al Prau con la Txaranga Eskartxa 23.30-02.20 h Baile Joven. Discomóvil Diapasonic con Djs locales en el Prau. 01.20 Jota vieja y Bajadica del Prau con la Txaranga Eskartxa. 01.45-04.45 h Verbena en la Galería con la Orquesta Kresala. 02.30-05.00 h Ronda de la Txaranga Eskartxa por el Prau, C/ Mayor, Jaigune, C/Alfonso el Batallador y C/ Nueva.

Santacara-Gigantada. 10:30 h Recepción de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Santacara. 11 h Gigantada ronda por las calles de la localidad con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Santacara y el resto de las comparsas invitadas. 16:45 a 17:45 h Concierto en la Sociedad La Torre a cargo del grupo Zoom. 18 a 19 h Encierro de reses bravas: Ganadería Pedro Domínguez de Funes. 19:15 a 20:15 h Vacas en la plaza. premio de 150 € al mejor recortador de la tarde. 19:15 a 20:15 h Hinchables en el fosal para el público infantil. 20:30 h Ronda con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Santacara y la Txaranga Altobarrio. 00:30 h Toro de fuego por el recorrido habitual. 01:00 a 04:00 h Baile en la Sociedad La Torre a cargo del grupo Zoom.

Tudela-Fiestas de la Juventud. 10-14 h. Campeonato Fifa en Pantalla Gigante. Casa de la Juventud Lestonnac. 18-02:00 h. Fiesta DJs en Plaza De Toros. Juan P. Alberto Rodrigo. Marcos Rodríguez. Antxon Sáez. En la fiesta de DJs, para garantizar la seguridad, se funcionará bajo un aforo limitado. Será necesario obtener una entrada por importe de 5 € en la web de QR4events.com

Villafranca-Día sel Niño. Ganadería: Adrián Domínguez. 10 h. Aurora en honor a la Virgen del Castelar cantada por el grupo de Auroros de Villafranca. 10 h. Almuerzo popular servido en El Castillo. 11 h. Encierro del Castillo, seguido de vaquillas en la plaza, amenizadas por La Villafranquesa. 11:30 h. Traspaso de poderes de la Corporación Municipal al Ayuntamiento Chiqui. 12 h. Lanzamiento del Cohete infantil a cargo de Marco Mayayo Molviedro y Sara Blidariu, alcalde y alcaldesa, amenizado por La Villafranquesa. 12:15 h. Ofrenda floral a Santa Eufemia. 13 h. Bailes de la Comparsa de Gigantes en el Atrio, seguidamente pasacalles con La Villafranquesa hasta la plaza Calahorra. 13:30 h Encierro de bueyitos mansos, organizado por Bardenas Ecuestres, para todas la edades. Desde la plaza Calahorra hasta las cuatro esquinas. 14:30h Comida popular infantil en el polideportivo, previa inscripción y pago de 13 €.. 16 a 19 h. Hinchables en el frontón.16:30h. Riau Riau chiqui a cargo de la charanga El Garrafón. 18 h. Encierro de reses bravas por el recorrido habitual. 19 h. Capea de Ganado bravo en la Plaza de España. 20:40 h. Encierro final. 20:50 h. La Villafranquesa con los Cabezudos, darán alegría desde la Plaza España por calle Mayor, plaza Calahorra y vuelta. 00:00-05:00 h. Casual Dj , Oscar Kin-C Y Dj Beni a cargo de Kin-C Music en la “Plaza Chica” acompañados de los futuros quintos.

Zirauki/Cirauqui-Día de la Juventud. 13-14 h Dantza Plaza, con el Taller de Danza Popular de Tierra Estella. 14-15 h Concierto Vermouth con la orquesta Edelweis. 15 h Comida de la juventud en la plaza. 18-20:30 h Ronda copera con Gazte txaranga. 20:30-22 h Sesión de Baile con la orquesta Edelweis. Después bingo y torico de fuego. 01:00-05:00 h Verbena con la orquesta Edelweis. Disfraz Temático: Día del gorro, sombrero, txapela…

Zizur Mayor. 9 h Dianas a cargo de Gaiteros de Zizur. Calles y plazas. 10:30 Chocolatada infantil. Plaza del Quiosco. 10:30 a 13:30 Espacio infantil de juegos y talleres. DINDAIA. Edad recomendada: de 0 a 6 años. Plaza de la Mujer (en caso de mal tiempo, tendrá lugar en la pista cubierta Ardoi).11 h Pasacalles con la Banda de Música de Zizur Mayor. Salida: Avda. Belascoáin. Recorrido: Avda. Belascoáin, plaza de los Fueros de Navarra, Ardoi, Camino de Gazólaz, Zubibidea, plaza de la Mujer. 11 a 14 h Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zizur Mayor, Gaiteros de Zizur, Gaiteros Baztan y Txistularis Ilunabarra. Salida y llegada: Casa de Cultura. 12 a 14 h Castillos hinchables con Navar Producciones. Recinto escolar. 12 a 14 h Tren neumático. Del colegio Camino de Santiago a Ardoi. 16 a 20 h Campeonato de slalom. Calle Arrobia. Organiza: MIKAR electromecánica. 17 a 19 h Castillos hinchables con Navar Producciones. Recinto escolar. 18 a 19:30 h Vacas. Con la ganadería Hnos. Ganuza y pasacalles con Txaranga Delirium. Casco Antiguo. 19 h Encierro infantil con toricos de ruedas. Plaza Idoia. 19 h Exhibición de deporte rural. Inaxio Perurena. Plaza de la Mujer (en caso de mal tiempo, en la pista cubierta Ardoi). 19:30 h Pasacalles con Txistularis Ilunabarra. Casco Antiguo. 20 a 20:30 h Baile de la era con Gaiteros de Zizur y Txistularis Ilunabarra, acompañados por Txaranga Delirium. Plaza de los Fueros de Navarra. 20 a 21:30 h Concierto y baile de Swing. Pamplona Jazz/Asociación Iruña Jazz. Calle Santa Cruz (en caso de mal tiempo, en el recinto escolar). 20:30 a 22:30 h Sesión de baile con la orquesta London. Casco Antiguo (frontón). 21 a 23:30 h Conciertos. La Chula Potra. Multigangas Iturria. Plaza de la Casa de Cultura. 21:30 h Toro de fuego. Casco Antiguo. 22 a 04:30 h Freedom Tech II -DJ’s Locales. Organiza: Freedom Events. Pista cubierta Ardoi. 22:45 h Fuegos artificiales, a cargo de la Pirotecnia Fiesta (Navarra). Ardoi. 00:30 a 04:30 h Sesión de baile con la orquesta London. Casco Antiguo (frontón).