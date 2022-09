El Festival After Cage de Pamplona pivota este año sobre el concepto del ‘No’

El Festival Internacional de Experimentación Musical After Cage volverá por noveno año a buscar nuevos caminos creativos en terrenos desconocidos. Un debate sobre la música y la creación contemporánea sin utilizar palabras, solo gestos, miradas y el propio cuerpo el 3 de octubre en el Carlos Ciriza, el 23 de septiembre en la Plaza del Castillo, serán algunos de las actividades que ha programado el Colectivo E7.2 para el festival de este año. El noveno After Cage se celebrará en 8 sedes de Pamplona entre el 23 de septiembre al 28 de octubre. volverá por noveno año a buscar nuevos caminos creativos en terrenos desconocidos. Un debate sobre la música y la creación contemporánea sin utilizar palabras, solo gestos, miradas y el propio cuerpo el 3 de octubre en el Museo de Navarra , o un concierto sobre esculturas de, el 23 de septiembre en la Plaza del Castillo, serán algunos de las actividades que ha programado elpara el festival de este año. El noveno After Cage se celebrará en 8 sedes de Pamplona entre el 23 de septiembre al 28 de octubre.

No se trata de un festival al uso, de hecho este viernes se improvisó una pieza musical entre los asistentes a la presentación en el Museo de Navarra, y como tema de este año se ha elegido el “No”. Un no que es no, pero también sí simultaneamente, según explicó Juanjo Eslava, miembro del Colectivo E7.2. “El no hace referencia a una actitud crítica ante muchas cosas, de rechazo a situaciones, pero es un no que encierra también un sí creativo, a través del cual queremos ser personas, construir sociedad”, explicó.

Con el lema 'No de todas formas', el festival arrancará el viernes 23 en la Plaza del Castillo con EkiNOzio, en un intento de llevar el arte a la calle. “Tiene que ver con la tradición de nuestros antepasados, con un momento de invocación, una llamada a la Tierra para que acoja la nueva semilla que dé fruto en primavera, con el ciclo de la vida”, explica Pablo Ramos, organizador del festival. El proyecto propone un diálogo entre las raíces antropológicas de los rituales del Equinoccio y la concepción experimental de la música contemporánea y el tiempo. Habrá música de alboka, txalaparta y percusión. “Es algo alegórico del paso del tiempo sobre una serie de volúmenes en constante movimiento, cada uno tiene su sonoridad”, explica Carlos Ciriza, que colabora en el proyecto.

After Cage presentará además el día 29 el disco 'Tempo', de Pilar Fontalba con la colaboración de Juan José Eslava, Carolina Cerezo, José María Sánchez-Verdú, Germán Cancián, Javier Torres Maldonado y Louis Aguirre, seis creaciones que nacen de la experimentación con el oboe .

'La vida. Instrucciones de uso' es el espectáculo en formato concierto-narración que tendrá lugar en el Museo Oteiza el 16 de octubre. Se presentarán diversas piezas de la compositora Carolina Cerezo que giran en torno a la idea de invadir o compartir el espacio del otro. José Luis Urquieta hará junto con Pilar Fontalba un "viaje fantástico", en palabras de Pablo Ramos, por el mismo museo con La voz en el oboe el 23 de octubre.

Además, el Conservatorio Superior acogerá 'No de todas formas', el 24 de octubre, con el compositor Cristian Morales, que se interesa en la relación entre composición y pensamiento político; el Nuevo Casino será escenario el 25 de octubre de un radiodrama escénico a partir de Moby Dick, y en el Museo Universidad de Navarra el público acompañado por bailarines recorrerá el 28 de octubre las salas escogidas del museo, un encuentro que contará con una intervención videográfica de Patxi Araujo.

Además se llevará a cabo un laboratorio en diversos centros escolares y E7.2 participará también en la programación de los Encuentros de Pamplona 72-22 con las performance Cajas a la deriva, Cajas detenidas y Cajas unidas.