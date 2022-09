Perry So debuta este viernes como director titular y artístico de la OSN

Perry So, debutará este viernes 16 de septiembre al frente de la formación musical con el segundo programa de esta temporada, que se ofrecerá en el El nuevo director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica de Navarra, debutará este viernes 16 de septiembre al frente de la formación musical con el segundo programa de esta temporada, que se ofrecerá en el Auditorio Barañáin (19.30 horas).

No es la primera vez que So dirige a la OSN, ya que ha subido al podio de Baluarte en varias ocasiones como director invitado, pero sí es la primera que lo hace como nuevo director titular y artístico, cargo que asume desde el pasado 1 de septiembre, ha informado la orquesta en un comunicado.

El programa del concierto, que forma parte de la temporada itinerante 'Sinfónica en Navarra', está formado principalmente por oberturas y piezas orquestales de óperas y operetas de gran repertorio como 'Leonore' de Beethoven, 'El barón gitano' de Johann Strauss, 'Jr. o Eugene Onegin' de Tchaikovsky, incluyendo además tres números de las 'Danzas eslavas' de Dvorák y el 'Baile de la era' del compositor navarro Fernando Remacha.

Esta actuación servirá como presentación de So antes de su esperado primer concierto de abono de la Temporada 22/23 que tendrá lugar el próximo 29 de septiembre en Baluarte y que supondrá el estreno mundial de la obra Sorginen soinua de Beatriz Arzamendi.

Perry Pak Hin So nació en 1982 en Hong Kong, donde recibió una temprana formación musical en piano, órgano, violín, viola y composición. Posteriormente se licenció en Literatura Comparada por la Universidad de Yale con especialización en la música y literatura centroeuropeas del siglo XX.

En 2008 cursó estudios de dirección en el Peabody Institute de Baltimore bajo la tutela del maestro Gustav Meier, recibiendo el Primer Premio y el Premio Especial el la quinta edición del Concurso Internacional Prokofiev de Dirección de San Petersburgo.

Tras este reconocimiento fue nombrado asistente de dirección y luego director asociado de la Filarmónica de Hong Kong, y más adelante será invitado a dirigir la Filarmónica de Los Ángeles y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

Ha dirigido más de 30 orquestas en todo el mundo, entre las que se cuentan la Sinfónica de San Francisco, la Orquesta Nacional de Gales, la Staatsorchester Rheinische Philharmonie, la Sinfónica de Nueva Zelanda, la Sinfónica de Shanghai, la Residentie Orkest de La Haya o la Filarmónica de Londres, así como media docena de orquestas españolas.

Perry So es miembro de la facultad de Dirección Musical de la Manhattan School of Music y cuenta asimismo con un nutrido conjunto de grabaciones discográficas al frente de la BBC National Orchestra of Wales y la BBC Concert Orchestra, obteniendo repetidamente el reconocimiento de la crítica y siendo laureado en 2021 con el Diapason d’Or.