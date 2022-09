Joan Manuel Serrat se despide de Navarra: un gran vínculo con Viana y una quincena de conciertos en 57 años

(Barcelona, 1943) vuelve este fin de semana a 'El vicio de cantar: 1965-2022'. En la capital navarra tendrá dos actuaciones, este viernes 16 de septiembre y este sábado 17 en el Navarra Arena (ambas a las 20.30h), para las que se han agotado todas las entradas. El cantautor Joan Manuel Serrat vuelve este fin de semana a Pamplona en el marco de su gira internacional. En la capital navarra tendrá dos actuaciones,para las que se han agotado todas las entradas.

El cantautor catalán guarda una estrecha relación con Navarra, especialmente con Viana, donde veraneaba cuando era niño y que le nombró hijo adoptivo de la localidad en diciembre de 2014. Además, ha visitado la Comunidad foral en una quincena de ocasiones durante sus 57 años de carrera.

La primera de ellas fue en abril de 1970, cuando Serrat pisó el escenario del Gayarre solo dos años después del conocido episodio de Eurovisión, en el que había sido seleccionado para representar a España con la canción 'La, la la' (compuesta por el Dúo Dinámico), pero que finalmente le rechazó al anunciar su deseo de cantarla en catalán. Y la última, el 9 junio de 2018, con un espectáculo en Baluarte titulado 'Mediterraneo da capo' (término de origen italiano que significa ‘desde el principio’ o ‘vamos al principio’) y con el que el artista decidió navegar otra vez con su disco Mediterráneo (1971), el más significativo de su carrera.

dn

Con ambas visitas, Serrat protagonizaría una quincena de conciertos en Navarra. Dos de ellos, los de público más numeroso, fueron en la plaza de toros de Pamplona, que registró aforo casi completo con entre 12.000 y 15.000 entradas vendidas y en los que tuvo acompañado por otros artistas. Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos fueron sus compañeros en la gira de 'El gusto es nuestro', en septiembre de 1996; y Joaquín Sabina, en la presentación del disco 'Dos pájaros a tiro' en septiembre de 2007. El resto de conciertos fueron en solitario y los últimos en Baluarte.

En el palacio de congresos recaló por primera vez en octubre de 2004, con el espectáculo 'Serrat sinfónico', en el que cantó junto a la Orquesta Pablo Sarasate. Después, en mayo de 2005, interpretó 'Serrat 100x100', un espectáculo mucho más íntimo, en el que estuvo arropado por su guitarra y el piano de Ricard Miralles, y que le devolvió a los escenarios tras superar un cáncer de vejiga. En ambas actuaciones repasaría toda su trayectoria musical.

Cinco años después, en octubre de 2010 regresaría al auditorio pamplonés con un recital de canciones compuestas con letras de Miguel Hérnández. Durante su actuación tuvo que aclarar al público que “se trataba de un concierto cerrado, homenaje al poeta”, tras el que se comprometía a “un concierto de grandes éxitos en el futuro”.

Otro lustro más tarde, de vuelta a Baluarte en mayo de 2015, durante la presentación de su gira 'Antología desordenada', comentaría en rueda de prensa: “Cuando no cantas las canciones de siempre me obligan a cantarlas, y cuando canto las de siempre me dicen que por qué no canto nuevas”.

Otros conciertos de Joan Manuel Serrat en Navarra serían los de Tudela en 1974 y en 1988, al que acudieron cerca de 3.200 personas; y un recital en Aoiz, organizado por la sociedad cultural Bilaketa para clausurar los actos de homenaje por el centenario del nacimiento del poeta sevillano Luis Cernuda a finales de 2002. El cantautor era el único que por aquel entonces había puesto música a uno de sus poemas ('Te quiero', incluido en el álbum 'Sombras de la China', de 1998). También el catalán abarrotaría el pabellón Anaitasuna en los años 1981, 1983 y en 1999, este último para reivindicar los temas de Sombras de la China: “Un canto en pro de la fantasía, de la imaginación, de la ilusión y de la sencillez y la creatividad de las sombras chinescas”.

Por último, en agosto de 2013, Serrat ofrecería un concierto benéfico al aire libre en la plaza del Coso de Viana, cuyos beneficios íntegros, 27.536€, irían a parar a la residencia de ancianos de la localidad, Nuestra Señora de Gracia.

El artista ha sido protagonista además en otros eventos de Navarra, entre los que figuran el lanzamiento del cohete de las fiestas de Viana (el 8 de septiembre de 2001) y formar parte del jurado del festival de cine Opera Prima de Tudela, en noviembre de 2013. En el primero aseguró sentirse “muy orgulloso” del cariño que siempre le ha demostrado Viana, al que considera “su pueblo”. En el segundo, ironizó sobre su papel de actor en los años 60 y 70: “Mi gran aportación al cine español fue dejar de hacer cine. Deberían reconocérmelo”, dijo en una entrevista a este diario.