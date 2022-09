Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘El módulo de mujeres del Centro Penitenciario de Pamplona’. Biblioteca de Navarra. 19 horas Ciclo ‘Más allá de los muros. El sistema penitenciario en el siglo XXI’. Ponente: Marta Miñana, subdirectora de tratamiento de la cárcel de Pamplona.

’Pamplona con bastón blanco’, un paseo por la discapacidad. 16 horas. Con Luis Casado, usuario de bastón blanco por ser una persona con discapacidad visual. Luis nos va a contar con qué barreras o limitaciones se encuentra cuando pasea por Pamplona. También nos va a explicar qué aspectos de la ciudad hacen más fácil pasear por la ciudad a las personas con discapacidad visual. Inscripciones en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0MLrOc8eqtCGi42xBQTxjdW7HAkLvu9opxGeG9zlJdftGlA/viewform

Jornadas de las Tres Culturas-Tudela. 19 h Conferencia 'El idioma judeoespañol'. Ponente: Jaime Aznar Auzmendi. Historiador, arqueólogo y docente. Lugar: Casa del Almirante.

MÚSICA

‘Sobre ruedas’. Desde la Plaza del Ayuntamiento de Ansoáin. 19:30 horas. Concierto itinerante de Demode Quartet. El cuarteto a capella realizará un divertido pasacalles. El evento iba a tener lugar la semana pasada pero fue cancelado por un imprevisto.

DANZA

Bailables de txistu y gaita-Música y folklore. Plaza del Castillo, Pamplona.18.30 a 20.30 horas. A cargo de la Asociación Banda de Gaiteros de Pamplona–Iruñeko Gaiteroak y la Asociación Banda de Txistularis de Pamplona–Iruiñako Txistulari Taldea.

6º Festival 3Dance: ‘Rewind’ (Leftovers)/Open 3Dance. Plaza Consistorial de Villa. 18 horas: ‘Rewind’. Simbiosis artística entre la compañía barcelonesa de hip-hop Leftovers y el público. Todo el mundo podrá disfrutar de la danza de una manera activa. Todas las personas asistentes serán parte del montaje artístico, y, quién sabe, más de una persona se llevará una sorpresa… 18:45 horas: Open 3Dance. Sesión abierta de danza urbana guiada por bailarines y bailarinas navarras. Organizan: Ayuntamientos de Villava, Valle de Egüés y Huarte.

CON NIÑOS

Taller infantil de introducción al baile hip-hop. Civivox San Jorge. 19 horas. Para público de entre 6 y 11 años. Con la colaboración de Breathless Dance Center. ‘Jornadas Infanto-Juveniles’ Actividad gratuita.

‘Los tipos malos’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 18 horas. Ciclo‘ Vuelta al Cole’. Cine Infantil. Nunca ha habido cinco amigos tan infames como Los Tipos Malos: el Sr. Lobo, el Sr. Serpiente, el Sr. Piraña, el Sr. Tiburón y la Sra. Tarántula. Cuando, después de años dando exitosos golpes y ser los malos más buscados del planeta, son al fin pillados, el Sr. Lobo consigue llegar a un acuerdo (que no tiene la menor intención de respetar) para impedir que les metan a todos en la cárcel: Los Tipos Malos serán buenos. Repleta de grandes risas y acción trepidante, ser malo nunca ha sido tan divertido como en esta comedia de acción. Entrada libre hasta completar aforo.

VARIOS

Taller de dibujo manga. Civivox San Jorge. 17.30 horas. Para jóvenes de entre 10 y 18 años Organizado con la colaboración de Sanduzelaiko Animealdia y dirigido por la ilustradora Itziar Repáraz. ‘Jornadas Infanto-Juveniles’. Entrada gratuita.

‘Cafeteando’-Tarde de juegos: ‘Nuevos artistas’, ‘El puzzle’ y ‘Tres en raya flip’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

FIESTAS

Artajona-Día de la Música. 11.30 h Encierro txiki por C/ Barredinda. 11:30 a 13 h Ronda de pinchos acompañada por los Gaiteros y Gigantes de Artajona. 13 h Encierro de vacas de la ganadería Hnos Ganuza.14 h Ronda de vermut con la txaranga Forristar. 17 h Café concierto por Alfombra Negra en la Plaza de la Fruta. 18:30 h Encierro por la C/Hospital de vacas de Hnos Ganuza. 18:45 h Festejo taurino en la Plaza de los Fueros amenizado por Gaiteros de Artajona y txaranga Forristar. 19:50 h Típicas meriendas con Bingo en la Plaza de los Fueros. 20:15 h Festejo taurino en Plaza de los Fueros. 21 h Encierro por la calle Hospital. 21 h Bajadica a Barredinda con la txaranga Los Artistas del Gremio. 21:15 h Encierro por la calle Barredinda. 21:45 h Bailables con txaranga Los Artistas del Gremio. 22:15 h Torico de fuego por la calle Hospital. 22:30 a 23 h Poteo con txaranga Los Artistas del Gremio y cabezudos por la calle Hospital.

Cintruénigo-Pobre de Mí. 9 h. Dianas con los Gaiteros de Cintruénigo. 11:30 h. Trashumancia Urbana desde Barón de la Torre hasta los corrales de La Cadena a cargo de la ganadería La Cañada. 12:30 h. Encierro de reses bravas a cargo de la Ganadería Pedro Domínguez de Funes.14 h. Paellada Popular, también para personas celíacas. En Los Paseos. Venta de vales a 2 € en Locutorio de la Av. Estación y en el Ayuntamiento. 15:30 h. Concierto con En Esenzia en Los Paseos. 17:45 h. Salida de la Charanga La Unión por el recorrido del encierro. 18 h. Encierro de reses bravas a cargo de la Ganadería Pedro Domínguez de Funes. Después, vaquillas en la Plaza. 19:45 h. Encierrillo Infantil a cargo de la ganadería Fuente Ingerto desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la plaza de toros donde darán la vuelta al ruedo. 20 h. Pasacalles con la Banda de Música, la Charanga y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, desde la Plaza de Toros a la del Ayuntamiento y El Gigantón. 21 h. Toro de Fuego en la Plaza del Ayuntamiento. 21:15 h. Danzas de la Tierra en el Quiosco, con el Grupo de Gaiteros. 00:00 h. Gran Traca Final de Fiestas. A continuación se iniciará el Pobre de Mí con la Banda de Música, la Charanga y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Disparo del Cohete Fin de Fiestas. 00:45 h. Verbena en Los Paseos amenizada por la orquesta En Esenzia.

Elbete. 14 h Comida popular.

Fitero-Día del Abuelo. 10 h. Reparto de pasteles a mayores y enfermos. 11 a 14 h. Actividad infantil en la plaza de las Malvas: Parque con monitores, hinchables y pintacaras. 12:30 h. Santa Misa para los mayores. 13:30 h. Homenaje a los matrimonios de la localidad que celebran sus bodas de oro y reconocimiento a la persona de mayor edad de la Villa, Doña Magdalena Julia Vera Atienza, en el paseo de San Raimundo. 14 h. Comida para nuestros mayores en el paseo de San Raimundo. Catering: Hotel Alhama. 16 h. Actuación del grupo Charango en el paseo de San Raimundo. 16 a 18 h. Actividad infantil en la plaza de las Malvas: parque con monitores, hinchables, fiesta de la espuma y torillos simulados… 17:30 h. Salida de la charanga Stropizio desde el paseo de San Raimundo hacia el recorrido del encierro. 18 h. Encierro corto y vaquillas de la ganadería Reta, de Grocin, amenizados por la charanga Stropizio. 20 h. Encierro infantil en el paseo de San Raimundo. 20:15 h. En la plaza de las Malvas bailables de la comparsa de gigantes de Fitero y del grupo de baile de jota de Fitero, con los gaiteros de Tudela. 21 h. Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Fitero, desde el paseo de San Raimundo.

Olite-Víspera. MAÑANA. 12 h Cohete anunciador de las Fiestas Patronales con volteo de campanas. Acompañará la Banda Municipal de Música, Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Olite-Erriberri y Gaiteros Merindad de Olite-Erriberri. Tras el Cohete, primera ronda por el recorrido habitual con la Txaranga Zidakos. TARDE. 17:30 h Tradicional Riau Riau, acompañando a las autoridades del M. I. Ayuntamiento de la Ciudad de Olite-Erriberri, bajo Maza, Bandera, Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Olite-Erriberri, Gaiteros Merindad de Olite-Erriberri y Banda Municipal de Música hasta la Iglesia de Santa María la Real. 19 h Solemnes vísperas y ofrenda floral. 19:30 h Desencajonamiento y primer encierro de la ganadería Hermanos Morán Ibiricu. NOCHE. 21 h Comienzo del Novenario al Cristo de la Buena Muerte. 21 h Música de gaita con los Gaiteros Merindad de Olite-Erriberri. 21:45 h Torico de fuego. 22:30 h Cine infantil en la Casa de Cultura: ‘Spirit: Indomable’. 00:00 h Disco Music DJ. 01:00 h Bingo en beneficio de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Olite-Erriberri. 03:30 h Ronda final con la Txaranga Zidakos.

Sangüesa-Día del Mayor. 8 h Dianas de la Ilunberriko Txaranga y de los Gaiteros de Sangüesa. 9 h Encierro de novillos de la ganadería Hípica Zahorí de Falces. A continuación, Encierro txiki, suelta de vaquillas y pasacalles de la Ilunberriko Txaranga. 11.30 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Actos de los mayores. 11.30 Visita de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y de la Ilunberriko Txaranga a la Residencia de Ancianos. 12.30 h Misa y homenajes, organizados por la Asociación Horizonte, en la Iglesia de Santiago 14. h Comida organizada por la Asociación Horizonte. 14 h Jota de los Gigantes en la Calle Mayor. 17 h Desfile desde las Arcadas hasta la Plaza de Toros de la Txaranga, Mulillas, Caballero en plaza, Gaiteros y Asociación Banda Municipal. 17.30 h Novillada sin picadores. 6 novillos de la ganadería Hípica Zahori de Falces para los novilleros Manuel Casado (E.T. Granada), Fernández de la Puebla (E.T. Écija) y Cayetano López (E.T. Málaga). Regreso de la Ilunberriko Txaranga, mozos y mozas a la Calle Mayor. 18 h “Gorgorito en el fondo del mar”. Marionetas de Maese Villarejo en la Plaza Santa Catalina. 19.30-20.30 h Verbena en la Galería con la Orquesta Titanes. 21.15 h En las Arcadas, Bailes Populares con los Gaiteros de Sangüesa. 22 h Toros de Fuego. A continuación Subidica al Prau con la Ilunberriko Txaranga. 23.30-02.20 h Baile Joven. Discomóvil Diapasonic con Djs locales en el Prau. 01.20 h Jota vieja y Bajadica del Prau con la Ilunberriko Txaranga. 01.45-04.45 h Verbena en la Galería con la Orquesta Titanes.

Viana-Día del Jubilado. 10.30 h. Pasacalles con los gaiteros de Viana y Comparsa de Gigantes y Cabezudos por las calles de la Ciudad. Comienzo en la Residencia de Ancianos. 11 h. Misa en honor de los jubilados. La comisión de festejos impondrá el pañuelico a Crisanta Gonzalo Gómez y Bruno Caballos García. A continuación en los bajos del Ayuntamiento reparto de pastas. 11.30 h. En la Plaza de San Pedro, encierro simulado hinchable “El Torico”. 13 h. Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería Estenaga. 14 a 15 h. En la Plaza de los Fueros, matinal a cargo de Alegría Ribera. 15 h. En la Sala de San Pedro, Comida de jubilados. 17 h. En las Ruinas de San Pedro, marionetas ‘La isla del tesoro’. La Canica Roja. 18 h. Plaza del Coso. Exhibición- taller con lobos. 19.30 h. En los bajos del Ayuntamiento degustación de Tortilla de patatas. Organizada por el grupo de mujeres Anea, con la colaboración del Ayuntamiento de Viana. 19.30 h. Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería Estenaga. 20 a 22 h. En la Plaza de los Fueros, verbena a cargo de Jolgorio Mix. 22 h. En la Plaza de los Fueros, sorteo del Club Deportivo Vianés y seguidamente 2 toros de fuego. 22.30 h. Desde el Colegio Ricardo Campano, fuegos artificiales. Pirotecnia Tomás. 00.00 a 01.30 h. En la Plaza de los Fueros, verbena a cargo de Coctail Tributov.

Zirauki/Cirauqui-Víspera. 13 h Disparo del cohete anunciador desde el balcón del Ayuntamiento. Entrega de pañuelico en el Ayuntamiento a las niñas y niños nacidos durante los años 2019, 2020 y 2021. A continuación la Txaranga Galtzarra animará la plaza. 14-15 h Concierto vermouth con la orquesta Azabache. 17 h 1ª Ronda Campeonato de mus en los porches de la plaza.18-19:30 h Concierto a cargo del Dúo Imperial. 20 h Salve de Hilarion Eslava en la iglesia San Román. 20:30-22 h Primera sesión de baile a cargo de la orquesta Azabache. A continuación, baile de la Era y Primer Torico de Fuego. 01:00-04:00 h Verbena con Azabache.