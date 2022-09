Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

MÚSICA ANTIGUA

53ª Semana de la Música Antigua de Estella: ‘Es ella’. Hoy:

Egeria & Juan Andrés Pastor: ‘Ad loca sancta’ y ‘La ruta de las sirenas’. Salida desde la iglesia del Santo Sepulcro, Calle La Rúa de Estella-Lizarra. 12 h. ‘SMADE A Pie De Calle’. Lucía Martín-Maestro Verbo, voz y dirección. Fabiana Sans Arcílagos, voz, percusión y codirección. Ileana Ortiz Rodríguez, voz. Ana Escudero Sismondi, voz. Juan Andrés Pastor, periodista y poeta. Egeria, aventurera y escritora de ilimitada curiosidad, fue la primera mujer que realizó un viaje a pie desde la Península Ibérica hasta los Santos Lugares. De ese periplo dejó constancia escrita en su obra 'Itinerarium Ad Loca Sancta'. Emulando a esta mujer excepcional, nos ponemos en la piel del caminante medieval, que busca recorrer los pasos de la intrépida peregrina en un viaje introspectivo, entre lo pío y lo mágico, donde se enfrentará a los retos y desafíos que lo aguardan en la ruta. Entre ellos, se encuentran las melodiosas voces de las sirenas, cuya esencia simboliza la creación artística femenina a través del canto, a la vez que encarnan las vanidades y los placeres mundanos…

Silvia Márquez: ‘Carte Blanche’. Santa Klara Eliza, Estella-Lizarra. 17 h. Sin apelar a justificaciones innecesarias ni trazar ejes temáticos concretos, esta ‘Carte Blanche’ reúne algunas de las más bellas creaciones para tecla que han conocido los siglos sin otro fin que disfrutar de la belleza de la música instrumental y sentir el abrigo de una arquitectura sonora magistralmente construida. Entradas: 12 € (6 € con carné joven).

Los Afectos Diversos: ‘Canto di Bella Bocca’. Iglesia de San Miguel de Estella-Lizarra.19 h Director: Nacho Rodríguez, Armelle Morvan, soprano. Carmen Botella, soprano. Jorge Enrique García, alto. Diego Blázquez, tenor. César Polo, tenor. Jesús Garcia Aréjula, bajo. Laura Puerto, clave y arpa de dos órdenes. Juan Carlos de Mulder, archilaúd. Calia Álvarez, viola da gamba. El primer libro de madrigales de Barbara Strozzi es una verdadera joya olvidada. En él, la compositora hace una declaración expresa de intenciones, mostrando su enorme capacidad, y revelándose como una creadora excelente, dotada de un sorprendente dominio técnico, una gran inventiva y un amplio registro de recursos expresivos que desembocaban en una genialidad sin límites. Más que una mujer compositora, es uno de los nombres fundamentales del siglo XVI italiano. Entradas: 12 € (6 € con carné joven).

FESTIVAL NAK

VIII Festival de Música Contemporánea de Navarra/Nafarroako Musika Garaikidearen Jaialdia-NAK 2022: ‘Del mito al logos’.HOY:

‘Montaje de sintetizadores modulares analógicos’. CTL Formación Imagen y Sonido. 9 a 14 h. y 16 a 18 h. 16 plazas. Taller Befaco. ’NAK Didáctico’. Actividad en colaboración con CTL y Estudios Arión. Acceso libre con inscripción previa.

Concierto ‘Ícarus’-La búsqueda del conocimiento. Baluarte. 20 h. Elenco artístico: Julián Elvira (flauta Prónomo, flauta subcontrabaja y flaudamio), Eduardo Costa y, Ana Torralba (flautas y tubos) y Julián Ávila (producción y difusión de sonido electrónico). Alternancia entre música barroca con influencias de la antigüedad clásica y músicas de vanguardia, incluyendo electrónica e instrumentos de nueva invención, como son la flauta Prónomo -por Elvira- o el flaudamio. Espectáculo multidisciplinar, que plantea la búsqueda del conocimiento a partir de la curiosidad, en la figura de Ícaro, queriendo ascender a lo alto para salir del laberinto. Pero también es la reflexión, el ingenio y la razón para conseguir alzar el vuelo, en la persona de Dédalo… La pieza se presenta en tres actos: el laberinto, el vuelo de Ícaro y la caída. ‘NAK Conciertos’. Entradas: 15 €.

SALÓN CÓMIC

XIII Salón Internacional del Cómic de Navarra. Civivox Condestable. 11 h. Taller intensivo ‘Proceso creativo de una novela gráfica’, con Jaime Martín (2,5 horas). A partir de 16 años. Plazas limitadas. Inscripciones a través de tizacomic@gmail.com

MÚSICA

Alpheus + Los Retrovisores-’Festival Beltza Weekend’. Zentral Pamplona. 19:30 h. Vuelve el festival Beltza Weekend dedicado al soul, rhythm&blues y los sonidos de raíz jamaicana tras dos años de obligado parón por la pandemia. Lo impulsa la asociación Gautxoriak Soul Club. Con Alpheus, el cantante londinense cuyo carisma es capaz de robar el alma de quien escuche su rocksteady y ska; y Los Retrovisores, con ‘Me olvidé de ti’... Entrada de día: 25 € + gastos, taquilla: 27 € + gastos. Abono 2 días: 46 € + gastos.

Shake! (Barcelona)-‘V Festival Beltza Weekend’. Mesón del Caballo Blanco, h. Entrada libre.

‘II Kuartolegua Fest’. Parque Erreniega de Zizur Mayor, frente a la Casa de Cultura. Conciertos de pop folk. 20:30 h Lemon y Tal. 21:30 h Beietz!. Entrada libre.

Xtasy: ‘Eye of the storm-Tour 2022‘. Plaza España de Villafranca. 00.00 h. Concierto prefiestas.

Willson & Willsonetis: ‘Tributo a Fito’. Plaza de los Fueros de Abárzuza. 20 h. En este concierto homenaje a un grande del rock, Fito Cabrales, Willson & Willsonetis repasa todos los grandes temas que componen la historia de este personaje Desde Platero y Tú, hasta Fito & Fitipaldis, han sido innumerables las canciones que han sido convertidas en himnos de varias generaciones de amantes del rock. Willson & Willsonetis, desde la admiración y el respeto, le rinden tributo para disfrutar de una noche de auténtico rock & roll. Programa ‘Kultur 2022’.

Concierto de Korrontzi. Frontón de Donamaria. 20 h. ‘Dorre-Aldia 2022’. Entradas: 12 €

DANZA

Exhibición de Bailes Afrolatinos. Plaza Rafael Alberti, Ansoáin. 18 h. ¿Bailamos otra vez? No te pierdas la séptima edición de ‘SalsAnsoain’. Ven y disfruta de los ritmos afrolatinos.

‘Festival Ribera en Danza 2022’-Castejón. Plaza España. 19.30 h. Denis Santacana & Víctor Fernández, con la obra ‘Encuentros’; Idoia Rodríguez & Rafael Arenas, con la pieza ‘Henko’; y LookAtThingsDifferent, con ‘Somos’. Entrada libre.

TEATRO

Óscar Terol: ‘Mundos para lelos’. Escuela Navarra de Teatro, c/San Agustín 5, Pamplona. 19 h. Ciclo de humor ‘Date pRisa’. En este espectáculo, Terol pone de manifiesto la realidad de un mundo que se nos muestra incomprensible a todas las personas. Resaltando como único objetivo el poder llegar al final del día habiendo pasado lo más inadvertido posible a las miradas y críticas de los demás, intentando ocultar, en todo momento, nuestro “yo tonto” que se puede manifestar, en cualquier momento del día, para arruinarnos la vida. Terol nos revelará el gran tesoro: no existe el listo integral, ni el inteligente a tiempo completo, todos escondemos miserias y crucigramas son resolver en nuestro interior. Entradas: General 11 €. Anticipadas y Personas en paro: 9 €. Con carné joven: 6 €.

CINE

‘Belle’. Casa de la Juventud, Pamplona.18 h. De Mamoru Hosoda. Ciclo ‘#Cinetag. Suzu es una joven de 17 años que, tras perder a su madre, se traslada a vivir con su padre a las afueras de la prefectura de Kochi. Con el corazón roto y distanciada del mundo, descubre ‘U’, un espacio virtual en el que asume el rol de ‘Belle’. Tras la proyección, charla coloquio sobre el filme. Entrada libre.

EN FAMILIA

‘Teatro ambulante’. Fachada del Teatro Gayarre, Pamplona. Pases a las 12, 12.30, 13 y 13.30 h y 17.30, 18, 18.30, 19, 19.30 y 20 h. En su interior tendremos ‘Mucho más que magia, mucho más que versos’ de Alejandro Revuelta, el mentalismo y la poesía de uno de los mentalistas más especiales de nuestro país que nos dejará asombrados a través de la palabra y de sucesos inexplicables. El mentalista que sorprendió a millones de espectadores en Got Talent España. A partir de 5 años con el acompañamiento de un adulto. Entrada libre.

‘Mapamundistas 2022-Taller con Raquel Asensi: ‘Dibujar con arcilla’. Batán de Villava. 11 a 13 h. Para niños y niñas a partir de 7 años. ‘Tentare' con Raquel Asensi-Taller todos los públicos. 17 a 20 h. Actividades gratuitas con inscripción previa en www.mcp.es/actividades.

Taller infantil ‘La vuelta al mundo en 8 obras’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 10:30-13 h. Taller dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años (sin acompañamiento de adultos). Tomando como referente la novela de Julio Verne ‘La vuelta al mundo en 80 días’, los participantes conocerán ocho obras de la Colección MUN y de la exposición de Álvaro Laiz y después programarán su propia vuelta al mundo, que plasmarán de manera artística en un calendario. Precio: 6 €.

‘Txus and Txu’. Plaza de Arandigoyen. Si no, en lugar cubierto. 18 h. Con el grupo Trokolo Teatro.Ciclo ‘Ecos de Otoño a Tierras de Iranzu’.

Cuentacuentos Diverxa. Orgi. 12 h. En castellano. ‘Festival de Cuentacuentos del Bosque de Org’.

Cuentacuentos ‘The Enchanted Frog’. Orgi. 12 h. En inglés. ‘Festival Cuentacuentos Bosque de Orgi’.

Jornadas de las Tres Culturas-Tudela. 11 a 12:30 h Taller de cerámica neolítica para niños de 6 a 12 años. Centro Cultural Castel Ruiz. Inscripciones: SAC Ayuntamiento. Gratuito. Máx: 20 niños.

EVENTOS

Conmemoración del Privilegio de la Unión-Pamplona. Actos hoy:

Orquesta de Cámara Paulino Otamendi: ‘Una fiesta en la corte del rey Carlos III’. Palacio del Condestable.12 h. Obras de autores como Tielman Susato, Claudin de Sermisy Tourdion, Juan de Anchieta, Stefano Squarzina, Haendel o Vivaldi. Entrada libre, previa inscripción en el 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Mercado Medieval de los Tres Burgos-Pamplona. Plaza del Castillo y Paseo de Sarasate. Viernes, sábado y domingo. Habrá 70 puestos, con quesos, embutidos, chocolates, pastas, licores, miel o infusiones; hasta la bisutería, cuero, vidrio, trabajo de madera, jabones, platería, cestería, lana, etc. y dos puestos de comercio justo. Horarios: viernes 17 a 21 h y sábado y domingo de 10 a 14 h y de 17 a 21 h.

ARTE

Visita guiada expo ‘Primus circumdedisti me’. Planetario de Pamplona. 11 h. Para mayores de 7 años. Conjunto de maquetas y escenas marítimas que nos narran la expedición marítima de Magallanes-Elcano, reproduciendo la primera vuelta al mundo en la historia. Actividad gratuita.

XV Encuentro Poético, Pictórico, Fotográfico, Escultórico y Musical por la Paz. Planetario de Pamplona. 18 h. Organiza Paz-Pax, Arte y Cultura-España. Poesía: Maritxé Abad i Bueno, Mari Callealta, Iñaki de Miguel, Teresa Ramos, Daniel Otegi, Natxo Barberena, Blanca Eslava, Isabel Rivas, Pedro Rodríguez, María Cano, Isabel Blanco, Cristina Liso, Isabel Hualde, Marina Aoiz, Ana Martínez Mongay, Tasús Burguete, Alejandro Arzayus, Josu Moracho, Mari Pau González, Juan Calero, Héctor J. Rodríguez, Tomás Casado. Rapsoda: María Luisa Gorriz. Pintura: Natxo Barberena, Conchi Ororbia, Oskar Paternain. Escultura: Paloma Portillo, Pablo Juarros. Fotografía: Daniel Otegi. Collage: Bernardo Ballaz. Acompañamiento musical: Unai Otegi (flauta travesera) y Edurne Arzoz (arpa). Coordina: Tomás Casado. Idea Original: Maritxé Abad I Bueno y Mari Callealta Torres. Entrada gratuita.

VARIOS

Pancartazo Síndrome de Dravet. Fiesta Solidaria organizada por la Peña Los del Bronce. En la Peña: 10:30 a 11.30 h ¿Qué es el Síndrome de Dravet?'. Ponente: Dr Rubén Hernandez (CIMA). Plaza Santa Ana, Pamplona.11:30 a 12:30 h Zumba Con Itziar Valls y su equipo Zumba Love Pamplona. 11:30 a 13:30 h Cabezudos de Barañain. 11:30 a 13:30 h Pintacaras con Maikampanilla. 12:30 a 13:30 h Chuchín Ibáñez. 13:30 a 14:30 h Escuela de Baile Ravel. Comida Peña Los del Bronce, previa inscripción. 16 h Alber Moon. 17 h La Vieja Guardia (Huesos, Brujos y Ja Fans). 18 h Desversiones Rock Band. 19 h Erel & Kuni. 20 h Maldita Amusia. 21 h Impedanzia. Durante el evento habrá juegos infantiles/adultos y batukada.

Fiesta Clausura programa ‘Milagrosa: eskuz esku/Codo con codo’. 10 h Minitorneo de pelota entre equipos juveniles y un minitorneo de frontball. Frontón de la ikastola Hegoalde. Con la colaboración de la asociación deportiva y cultural Oberena. 12 h Visita guiada por el barrio de la mano de Javier Mangado, en la que se contarán curiosidades y anécdotas de la Milagrosa. Inscripción gratuita en www.pamplonaescultura.es, tfno. 010 o la red Civivox. 13 h Baile con la Asociación Pamplona Swing. Plaza Felisa Munárriz y en otras plazas y calles de la ciudad. Por la tarde: patio Civivox Milagrosa. 17 h Juegos para público infantil, dinamizados por la Asociación Integración Sin Fronteras y dirigidos a menores de 4 a 12 años, en compañía de una persona adulta. 19.30 h Desfile de Moda Madre Coraje-Colección Otoño 2022. 20.15 h Concierto en directo de Rawan Diallo.

VI Rally fotográfico Desenfoque Burlada. Desde la Plaza Francisco Zubiate ‘Parrita’. 9 h. Organiza: Asociación Fotográfica Desenfoque.

XIX. Cantamañanas International Urban Art 2022. Huarte. 8 al 11 de septiembre. Festival de Arte Urbano, centrado en las disciplinas del muralismo. Se realizarán 7 murales, con 2 artistas internacionales originales de Navarra pero residiendo en EE UU, varios artistas profesionales de mucha calidad de otras ciudades, también artistas navarros y con la participación de artistas urbanos jóvenes de Huarte. Artistas: SGUZ (Huarte). Malmö (Elizondo). Teze (Huarte). Corte (Huarte). Jon Zabalegi (Villava). IMSE (Philadelphia). Toser (Pamplona). Saoka (Philadelphia). Lur (Huarte) Music Corner. Organiza: Colectivo Cantamañanas. Colabora: Ayuntamiento de Huarte. Además, hoy sábado, 17-02:00 h. Zakua. Moreira, Reimy, Citrus, Kifwana, Txino Dj. 5 DJ de música funk, hip hop, electrónica para crearán un espacio musical junto a una pequeña barra.

Encuentro Paloteados de la Ribera-Ribaforada. 16 h Recepción Grupos en Ribaforada Arena. 17:30 h Pasacalles por Ribaforada hasta La Plaza. 20:15 h Bailables en la Plaza con Tuterako Txistulariak. 18 h Acto Central en la Plaza. 00:00 h Verbena en el Ribaforada Arena.

Visita guiada a la fábrica artesanal de Pacharán Azanza con cata de variedades de pacharán. Abarzuza. 17 h. 1 hora/ 4 €. Info: licoresazanza@llanosmail.com o 948 520 040 Programa ‘Kultur 2022’.

FIESTAS

Alsasua-Prefiestas. Foru Pl. Fueros. 19-01:00 h. ‘II Sukarrafest’. Taldeak: Meriur + Legalize Murder + Cavan + Mendikoa + Ealain.

Aniz-Día de Basaburua. 8 h Travesía de montaña. 11 h Campeonato de mus. 12 h Deporte Rural infantil. 14 h Comida popular, amenizada por Hauspolariek.

Artajona-Día del artajonés ausente. 11 h Deporte rural de Zurgai Herrikirol Taldea en la plaza de los Fueros. 13 h Encierro de la ganadería Hnos Ganuza por la calle Barredinda. 14 h Ronda de vermut con los gaiteros de Artajona y txaranga Forristar. 18 h Vacas de la ganadería Hnos Ganuza por la calle Hospital. 18:30 h Encierro por la calle Hospital. 18:45 h Vacas con homenaje aniversario Gorka Roncal amenizadas con gaiteros de Artajona y txaranga Forristar. 19:50 h Típicas meriendas con Bingo en la Plaza de los Fueros. 20:15 h Festejo taurino en Plaza de los Fueros. 21 h Encierro por la calle Hospital. 21:15 h Encierro por la calle Barredinda. 21:45 h Bailables en Plaza de los Fueros. 22:15 h Torico de fuego por la calle Hospital. 22:30 a 23 h Poteo con txaranga Forristar y cabezudos por Calle Hospital. 23 a 03:00 h Barraca con conciertos en la pista de las escuelas viejas.

Artica. 10 h Dianas en el pueblo con Haizeberri Gaiteros. 11-14 h Gigantes y Cabezudos Comparsa de Artica, con Haizeberri gaiteros. 12-14 h Hinchables, tren turístico… Por las diferentes plazas de Artica. Recinto ludoteca, pintacaras, tren infantil, futbolín humano, barredera, pista pedaleo, looping bikes, balanz bikes, pista de fútbol con 6 donuts gigantes y juegos de habilidad. 11-14:30 h Scape Truck. Plaza Central de Artica Inscripciones a través de www.eventbrite.es, en grupos de 5 personas.. Edades de 10 años en adelante. Los niños que se inscriban de 10-13 años tendrán que ir acompañados por un adulto. Mayores de 14 años pueden inscribirse en grupos de 5 personas. Acudir media hora antes al lugar para recibir las indicaciones necesarias. 14:30 h Calderetes en la carpa. 16:30-17:30 h Monólogo en la Carpa: ‘Esto no es serio’, con Nerea Garmendia y Carolina Noriega. 17:30 h Entrega Trofeos del mus y chinchón, en la carpa. 16-19:30 h Scape Truck. 15:30-18:30 h Hinchables, tren turístico… 18:30-19:30 h Fiesta de la Espuma Central (en el lado de la Escuela Infantil Municipal). 20-21 h Actuación grupo Lord Byron. 21-21:30 h Bailes Populares con Haizeberri gaiteros Plaza Central de Artica. 21:45 h Karrikiris (Toricos con ruedas). 22 h Doble Toro de Fuego. Plaza central Artica. 22:30-00:00 h DJ Mikel Lizarbe. En el interior de la carpa. 00:30-03:00 h Actuación grupo Lord Byron.

Asarta. 10 h. Limpieza y Almuerzo en la sociedad. 13 h. Comienzo del Campeonato de Mus Relámpago. 19.30 h. Música en directo a cargo de Risky Bet. 21 h. Bingo popular. 22 h. Cena popular en la sociedad Azkarro. 00.30 a 05.00 h. Gran verbena hasta la madrugada. 05.00 h. Recena Popular.

Azagra-Gaupasa. 12:30 h Encierro Por el recorrido de costumbre, con la colaboración de los bares (Urrea, Jubilados y piscinas. 13:30 h En la fuente, sesión de vermú amenizada por Puro Relajo. 18:30 h Grandes emociones y nuevos desafíos con el Encierro del ganado. (Ganadería Estenaga de Espronceda. 19:30 h En la Plaza, Capea amenizada por la txaranga. 20:30 Verbena infantil con la Orquesta En Esenzia para bailotear y gozar. 21:30 h En la fuente, suerte de un nuevo Bingo exprés, organizado por la Asociación Juvenil Ibarrea. 21:45 h Alegre y divertido Torico de Fuego para provocar nuevas emociones. 00:30 h En la plaza, Vacas. Última prueba con las astadas, animadas por la Banda Mendizarra. 01:30 h Entonación del Pobre de Mí acompañados con la Txaranga Malababa hasta las 03:30 h. 01:45 h En la fuente, Verbena popular y juerga global con la Orquesta En Esenzia, después, apagón festivo.

Caparroso-Día de los Calderos.10:30 h Dará comienzo el Concurso de Calderos, en la carpa de la zona de bares. 11 a 14 h Parque Infantil en el patio del colegio. 14:15 h Recogida Platos Participantes, para que el jurado valore. 14:30 h Comida de Calderos. 15:45 a 17:30 h Concierto de Sobremesa con el grupo Relocos. 18 h Encierro de Reses Bravas desde La Cabrería, a cargo de la ganadería Pedro Domínguez. 19:15 h Capea en la plaza. Premio al mejor recortador de la tarde, 150 €. Exhibición de recortes con Chichas Team. 20:30 h Ronda de Gigantes, acompañados de la charanga. 00:00 h Tradicional Pobre de Mí, que dará por finalizadas las fiestas del 2022. 00:30 h Bailaremos en la carpa con el DJ Mikel Sevillano.

Cáseda. 11 h Pasacalles con Gigantes y Cabezudos de Cáseda, acompañados por los Gaiteros y comparsas de Aibar y Noáin. 13:15 h. Encierro de toricos de ruedas para los más pequeños. 14 h Lanzamiento de bombas japonesas. 16 h Café concierto a cargo de la orquesta Nova Saturno. 17 h Deporte Rural con Saralegui. 18:30 h Encierro de vaquillas de la ganadería de Miguel Reta, amenizada por la txaranga Txurrumuski. 20:15 h Bombas japonesas. 20:30 h Baile de la Era, con los gaiteros de Cáseda. 21 h Primera sesión de baile con la orquesta Nova Saturno. 22:15 h Torico de fuego. 22:30 h Fuegos artificiales, lanzados desde el puente sobre el Río Aragón. Pirotecnia Caballer. 23 h Cena popular en el Frontón Municipal. Colabora el Ayuntamiento. 01:30 h. Segunda sesión de baile con la orquesta Nova Saturno. 05:30 h Disco móvil para todas las edades en la Plaza del Mercado.

Cintruénigo-Día de la Mujer. 7 h. Dianas con la Charanga la Unión por los bares hasta la plaza de toros. 8 h. Desayuno con Vaquillas en la Plaza de Toros. 9 h. Dianas por la Banda de Música desde la Plaza de Toros. 11 h. Entrega de flores a las ancianas de la Residencia por la Junta de la Asociación de Mujeres Alhama. 11 h. Encierro de reses bravas, a cargo de la Ganadería Adrián Domínguez de Funes. 11:30 h. Ronda Jotera por la Escuela de Jotas Aires del Alhama con la participación de una selección de joteros de la Ribera. Salida desde Capuchinos hasta la Residencia de ancianos. 11:30 h. En el Ayuntamiento, entrega del Premio Alhama 2022 a la mujer destacada de Cintruénigo. Seguido, Homenaje a la cirbonera más longeva, a la más joven (nacida antes del 2 de septiembre) y a las cirboneras ausentes, por la Asociación de Mujeres Alhama. 11:30 h. Nombramiento de Alcaldesa y Corporación Femenina. 12 h. Disparo del Cohete, acompañamiento de la Charanga La Unión hasta la Ofrenda Floral a la Virgen en la Parroquia. A la salida Riau-Riau hasta Los Paseos con la Charanga La Unión. 12 h. Vermú Electrónico en la Casa Loygorri. 12-14 h. Parque Infantil con hinchables, en el patio del Colegio Otero de Navascués en Avenida de Rubio. 14:30 h Comida Popular de la Asociación de Mujeres Alhama. 16 h. Parque Infantil con hinchables, ludoteca, etc. en el patio del Colegio Otero de Navascués de Avenida de Rubio. 16:45 h. Salida de la Charanga La Unión por el recorrido del encierro. 17 h. Encierro de reses bravas, a cargo de la Ganadería Adrián Domínguez de Funes. 18 h. Concurso de Recortadores en la Plaza de Toros. 18 h. En el Hogar del Jubilado, Guateque años 60-70 con DJ Marcus. 18:30 h. En el Parque de Capuchinos, actuación para los más pequeños de Gorgorito y sus amigos de Maese Villarejo. 18:30 h. Salida de la Charanga la Unión acompañando a las Mujeres desde la estación de autobuses hasta Los Paseos. 19 h. Old Music Festival en la Casa Loygorri. 20 h. Pasacalles con la Banda de Música, la Charanga y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, desde la Plaza de Toros a la del Ayuntamiento y El Gigantón. 20:45 h. Encierrillo Infantil a cargo de la ganadería Grillete Miura desde la Plaza del Ayuntamiento. 21 h. Torillo Embolado de Fuego en la Plaza del Ayuntamiento. 21:15 h. Danzas de la Tierra en el quiosco, con el Grupo de Gaiteros. 22 h. Verbena en Los Paseos con Tallarina On Tour. 04:00 h. Pasacalles con la Charanga La Unión desde los Paseos, al finalizar Tallarina On Tour.

Elbete. 9 h Dianas. 14:30 h Zikiro en el frontón (las txartelas estarán disponibles el 3 de septiembre en la plaza de Elbete a partir de las 19 h). Después bailables. 21 h Xingerjatea. 22 h Sorteo. 22:30 h Bizphiru pelau. 02:00 h Dj Aimar.

Fitero-Día del Bolo. 11:15 h. Entrega de premios a los ganadores del concurso de la portada del programa de fiestas y nombramiento, como fiteranos populares 2022, a la Asociación Taurina de Fitero Fitoro. 12 h. En la Plaza de las Malvas, disparo del cohete anunciador de las fiestas 2022. Seguidamente dará comienzo el tradicional Bolo por las calles de costumbre, acompañado de la comparsa de gigantes y cabezudos de Fitero, los gaiteros de Tudela y la charanga Riau-Riau. Tras “el Bolo”, la comparsa de gigantes y cabezudos de Fitero y la escuela de jotas de Fitero bailarán, en la plaza de las Malvas, “la Jota de Fitero”, obra musical del fiterano Lorenzo Luis. 16:45 h. En el campo municipal de fútbol “El Olmillo”, y amenizado por la charanga Riau-Riau.partido de fútbol de primera regional: C.D. Calatrava-C.A. Monteagudo. Antes del inicio del partido, acto de entrega al C.D. Calatrava de una placa conmemorativa en el 50 aniversario de su refundación. 18:30 h. Pasacalles de la charanga Riau-Riau por la calle Mayor. 19 h. Encierro corto de la ganadería Hermanos Gracia Blasco, de Fustiñana. 20 h. Encierro infantil en el paseo San Raimundo. 20:15 h. Toro de fuego en la plaza de las Malvas. 20:40 h. Salida de la Corporación Municipal hacia la Iglesia Parroquial, con la Comparsa de Gigantes y cabezudos y la Banda de Música dirigida por su titular Jesús Soria Magaña, para participar en los actos religiosos vespertinos del día de la Patrona. 20:45 h. Novena en honor a la Excelsa Patrona de Fitero, la Virgen de la Barda, seguida del Santo Rosario cantado por las calles de la localidad y solemne Salve a 4 voces mixtas, obra de J. Prieto. 00:00 h. Encendido de la tradicional hoguera en el paseo de San Raimundo, a cargo de los Fiteranos Populares 2022: Asociación Taurina de Fitero, Fitoro. 00.15 h. Ronda a cargo de charanga Riau-Riau, desde el paseo San Raimundo, por la calle Mayor.

Gazólaz. 8 h Auroros Zizur Mayor. 11:30-13:30 h Hinchables.14 h Comida popular (Concurso de postres). 17 h Campeonato de mus y parchís. 17 h Campeonato de futbolín y ping pong. 20 h Toro de fuego. 20-22 h Música disco. 00:30 -04:30 h Dj Montxi.

Gorraiz. 10 h Concurso de calderetes y paellas en carpa pequeña. 10 a 14 h y 16 a 20 h Zona Videojuegos-E-Games en el Octógono (Open Space). FIFA 22, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros, Just Dance 2022 y Realidad Virtual. Torneo de Mario Kart 8 Deluxe a las 11 h. Las inscripciones al torneo se realizarán en el mismo evento, de forma previa a comenzar, hasta el límite de plazas disponibles. Trofeos para 1er y 2º puesto en el torneo! Edad: a partir de 10 años. 11 a 14 h Hinchables y zona recreativa en Plaza del Palacio. 12 a 14 h Laser Tag con obstáculos en Parque Juan Pablo II (detrás de la iglesia). A partir de 12 años. No se necesita inscripción previa. Acercaros para jugar una partida: acecha a tus oponentes, apunta, dispara'y ¡escóndete para que no te disparen a ti! 14 h Entrega premios concurso calderetes y paellas Comida de calderetes y paellas en carpa grande. 16 h Taller de circo en carpa pequeña. 16.30 h Campeonato relámpago de mus en la carpa grande. 17 a 21.30 h Hinchables y zona recreativa en la Plaza del Palacio. 17.30 h Pinchada de vinilos en la Plaza del Palacio. 21.30 h Toro de fuego. Recorrido: salida de la parroquia San Esteban, por Avenida de Egüés hasta la rotonda de entrada al aparcamiento posterior de la Plaza del Palacio. 22 h Lanzamiento de fuegos artificiales desde el parque. 23 h Concierto Nuria, en la carpa grande. A continuación, música pinchada desde la barra hasta las 04:00 a.m.

Legasa-Loyari Eguna. 20 h Chupinazo y repique de campanas. 21 h Zopak.

Lerín-Fiesta de La Cadena. 11-13 h Karts a pedales y juegos familiares en la calle Baigorri. 12 h Lanzamiento del Cohete iniciador de la fiesta desde la báscula municipal. 12.15 h Acto de entrega de una placa homenaje al matrimonio más mayor de La Cadena: Romualdo San Juan y María Bermejo. 12.30 h Comparsa de gigantes y cabezudos con los gaiteros de Lerín. 13 h Degustación de pintxo y vino en la fábrica "El Agricultor". Precio 3 €. Beneficios para la ONG La gota de leche. de Pamplona. 18.30-20 h Vacas de la ganadería de Teodoro Vergara con la txaranga Turrutxiki. A continuación, verbena con La Orquestina.

Luquin. 12.30 h Juegos infantiles. 13 h Pochada popular. 17 h Carrera ciclista "Juniors y cadetes". 17 h Ronda copera y Postres con Batukada. 20 h Orquesta Edelweiss. 22 h Torico de fuego. 01:00 h Raimundo El Canastero. 02:30 h Bingo. 03:00 h Orquesta Edelweiss. 06 h Recena. 06:30 h Pajuero.

Milagro-La Paella. 8 h Dianas con la charanga de Milagro desde el casino. 8:30 h Caldico popular en la calle Dos de Agosto. 9 h Encierro desde la calle Dos de Mayo de novillos toros con la ganadería Ustarroz. 11-13:30 h Parque infantil en el patio de las escuelas. 12 h Suelta de reses bravas por el recorrido de costumbre.13 h Encierro chiqui y toros de agua. 13:15 h Charanga acompañada por los Gigantes de Milagro. 14 h Paella popular en el Pabellón La Cereza. Se dispondrá de mesas y sillas para comer en el mismo lugar. Recoger el ticket en el club de jubilados (cada ticket equivale a una ración de 5 €. El Ayuntamiento subvenciona 3 € y cada comensal abonará 2 €). 17-19:30 h Parque infantil en el patio de las escuelas 18:30 h Suelta de vacas en la calle y capea en la plaza. 20:30 h Bajadica. A continuación Toro de Fuego. 00:00 h Verbena a cargo de la orquesta Welcome Band.

Monreal-Día del niño y del joven. 9 h Dianas. 10:30-12:30 h Parque infantil en el frontón nuevo: barredora, castillos hinchables, tobogán rampa… 12:30 h Comparsa con los Gigantes Bustintxuri desde el frontón nuevo. 14:30 h Comida popular infantil en el Centro. 16:30-18:30 h Parque infantil en el frontón nuevo: barredora, castillos hinchables, tobogán rampa… 17:30 h Electro Txaranga Matraka desde el frontón viejo. 20-22 h Baile de disfraces infantil amenizado con Dj Álex Pardos. ¡Todos los niños y niñas disfrazados tendrán premio! 22:15 h Torico de fuego en la Plaza del Mercado y calles próximas. 22:30 h Cena de la juventud en la Plazuela del Ayuntamiento. 00:30 h Actuación Rockalean que saldrá de la Plazuela del Ayuntamiento y acompañará a los jóvenes hasta el frontón viejo. 02:00- 06:00 h Macro Discómovil con Dj Álex Pardos en el frontón viejo.

Peralta. 8:30 h. Dianas con la charanga El Garrafón. 9 h. Encierro de Novillos-toros de la ganadería Conde de la Corte de Badajoz. 11:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Oscar Bretos de Villafranca. 12:30 h. Concentración de gigantes en conmemoración del 75 aniversario de la comparsa. Gigantes de Falces, Funes, Marcilla y Santacara. Salida de la comparsa de gigantes y cabezudos acompañados de gaiteros. Recorrido: San Miguel, Irurzun, Calle Mayor, Bajadero, Irurzun y Ayuntamiento.13 h. Música en la plaza principal con el grupo Mariachi Imperial-Elegancia Mexicana”. 13 h. Apartado de los toros que se lidiarán por la tarde. 16:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Oscar Bretos de Villafranca. 17:30 h. Salida de mulillas desde la plaza principal hasta la plaza de toros. 18 h. Novillada de la ganadería Conde la Corte de Badajoz para los novilleros: Joselete, García Corbacho y Javier Poley. A continuación, salida de las peñas con la charanga El Garrafón. 20 h. Espectáculo infantil en la plaza de los Fueros. “Fábrica de sueños” con Kinser producciones teatrales. 21 h. Música en la plaza principal con la orquesta “Nueva Etapa”. 21:30 h. Torico de fuego por la calle Irurzun. 22:15 h. Baile de la era en la carpa municipal organizado por la asociación juvenil Azkoiengo gazteria. 00:00 h. Fiesta ‘Last Party’ con los D.J. Dubi e Íñigo Armañanzas en la plaza de los Fueros. 00:00 h. Conciertos de rock en la carpa municipal, con Mosh, The Lio y Suizidio Kolectivo organizados por la asociación Azkoiengo gazteria. 00:30 h. Verbena en la plaza principal con la orquesta Nueva Etapa.

San Adrián. Desde las 12 h. 3ª Feria de Cerveza Artesanal. Organiza: Peña El Moscón Actuaciones musicales a lo largo de toda la jornada. 23:30h. Ronda nocturna con la Charanga Ascape.

Sesma-Fiestas de la Juventud. 12 h Actividades infantiles, organizadas por la APYMA. 12:15 h. Inicio de la preparación de los calderetes en los toriles. 14:30 h. Concurso de calderetes. Los degustaremos en la Calle de la Iglesia. 18 h. Encierro con la ganadería Pincha. 19:30 h. Actuación musical. 21:30 h. Toro de fuego, con la colaboración de la cuadrilla Los Divinos. 00:30 h. Sesión DJ.

Tajonar. 11 h Herri kirolak infantil en el parque. 13 h Campeonato de ping-pong con sartenes en el frontón. 14:30 h Calderetes por cuadrillas en el frontón. Es necesario apuntarse de antemano. 17 h Música con Los Habituales. 18 h El Arca de Noé. 20 h Bailes latinos en la Plaza con Alber. 20:30 h Cena infantil. Es necesario apuntarse de antemano. 21 a 21:45 h Música con Dj Markel. 22 h Toro de fuego en el campo de fútbol. 22:30 h Cena autogestionada en la carpa. 23:30 a 05:30 h Dj Markel.

Viana. 13 h. Chupinazo a cargo de la Residencia Nuestra Señora de Gracia y Centro de Salud, seguidamente pasacalles con la txaranga Gazteberri y Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 14 a 15 h. En la Plaza de los Fueros, actuación matinal a cargo de la Orquesta Cíclope. 17.15 h. Partidos de pelota. 1er Partido. Agirre – Morgaetxebarria & Larrazabal – Eskiroz. Estelar. Laso - Elizegi & Peña Ii - Aranguren. Entrada anticipada 20 €. Venta en Oficina de Turismo Taquilla 25 €. 18 a 19 h. En las Ruinas de San Pedro, espectáculo infantil ‘La magia de tu imaginación’ por el Mago Iceman. La Canica Roja. 18 a 19.30 h. En la Calle Serapio Urra, animación a cargo de la txaranga Gazteberri. 19.30 h. En los bajos del Ayuntamiento, degustación Bocatitas de jamón y pimiento verde, organizada por el Club Lirena y con la colaboración del Ayuntamiento de Viana. 20 a 22 h. En la Plaza de los Fueros, bailables a cargo de la orquesta Cíclope. 22 h. En la Plaza de los Fueros, sorteo del Club Deportivo Vianés y 2 toros de fuego. 00.00 h. Encierro nocturno de reses bravas a cargo de la ganadería Bretos Fernández de Villafranca. 00.00 a 04.00 h. Gran verbena a cargo de la orquesta Cíclope.