Treinta y dos años en once esculturas

Josetxo Santos Odériz (Pamplona, 1947) se define como “un creador de lápiz, papel y goma, con el ordenador como mero ayudante” y remarca la importancia de lo humano en el arte. Tanto que ha añadido un refrán al ya de por sí extenso refranero español: “Humano y arte, es buena parte”. El escultor navarro comenzó su carrera artística utilizando madera, se labró su reputación con el alabastro y en los últimos tiempos ha experimentado con los filamentos que dan forma a las impresiones 3D. Son estos dos últimos materiales los que componen las once piezas escultóricas de la exposición que el artista inauguró el pasado viernes 9 de septiembre en la recién abierta galería El punto rojo, regentada por su hermano, Miguel Santos Odériz (Pamplona, 1951).

Santos dedicó su vida profesional a la enseñanza de artes plásticas y a la edición de libros de texto, aunque en 1990 decidió explorar nuevos horizontes y compaginar su labor docente con el moldeo de esculturas, a pesar de no haber contado nunca con un taller propio. “Cuando estoy en ese rollo, se me pasan las horas volando”, afirma Santos sobre las largas sesiones de creación de obras artísticas. No obstante, reconoce que el comienzo de una escultura siempre es complicado: “Me cuesta coger la hoja en blanco, pero es como un reto, y al final solemos formar una amistad entre las hojas, el lápiz y yo”. Una relación en la que no tienen cabida más personas, porque “en el momento creativo tengo que estar completamente solo”.

A pesar de que el artista comenzó su carrera escultórica con maderas “porque me encantaba que me sorprendieran las vetas”, pronto dio un giro hacia el alabastro, el material que predomina en sus creaciones. “Me llaman la atención las ‘vetas’ del interior del alabastro, que no se pueden tocar pero se ven con la luz”, asegura Santos. En los últimos años, el escultor ha decidido acercarse al siglo XXI con el empleo de la impresora 3D como herramienta para la creación de obras. Aunque el empleo de nuevas tecnologías no implica que el proceso sea más rápido o sencillo. “Procesar cada boceto en el ordenador cuesta entre cuarenta y cincuenta horas. Y luego queda repasar las obras e imprimirlas, que cuesta un tiempo parecido”, afirma.

El esfuerzo para sacar cada obra adelante es arduo, pero Santos asegura que nunca ha sido su objetivo obtener beneficios económicos a partir de sus creaciones: “Si buscas solo lo material, te puedes morir con ello y no se entera nadie. Además, soy horrorosamente malo poniendo precios. ¿Cómo voy a valorar yo los cientos de horas que he dedicado a cada obra? Siempre sufriré en esas situaciones”. Por eso, el artista es partidario de centrarse en valores humanos, sobre todo en su familia. “Mis hijas son un gran apoyo, y los nietos, más”, sentencia.