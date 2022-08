QUÉ VER Y HACER EN PAMPLONA Y NAVARRA EL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO

CHARLAS

‘De la tierra a la Gloria, un camino de luz’. Civivox Condestable. 19 horas. Conferencia-taller que recorrerá la historia de las vidrieras como muros translúcidos que acompañan al devenir de la arquitectura. Ponente: Enrique Barrio Solórzano, artesano vidriero burgalés que ha participado en la restauración y conservación de vidrieras en espacios referenciales como el Monasterio de las Huelgas de Burgos, en la Catedral de esa misma localidad, o las seos de Astorga, Menorca u Orense.Ciclo 'Done Jakue Bideak guztiontzat-Camino de Santiago, de todos para todos'. Organizan: Asociaciones en Navarra de Amigos del Camino de Santiago y Ateneo Navarro.

‘Relatar la peregrinación y el culto de Santiago: el liber Sancti Jacobi’. Arizkunenea.19 horas. Ponente: Julia Pavón. ‘Camino de Santiago, de todos para todos'.

‘La evolución del Camino de Santiago a través de las guías peregrinos’. Casa de Cultura de Los Arcos. 19 horas. Ponente: Rubén García. 'Camino de Santiago, de todos para todos'.

‘Iconografía musical en las iglesias del Camino de Santiago’. Casa de Cultura de Estella. 19 horas. Ponente: Enrique Galdeano. ‘Camino de Santiago, de todos para todos'.

‘Arquitectura moderna en el Camino de Santiago’. Casa del Almirante de Tudela. 19 horas. Ponente: Javier Torrens. ‘Camino de Santiago, de todos para todos'.

MÚSICA

Thursday´s Pussy Dogs. Plaza Compañia, Pamplona. 20 horas. Powertrio rock. Apadrina: Terminal. Ciclo ‘Salas de Música en la Calle’.

Maykel Blanco y su Salsa Mayor. Zentral Pamplona. 20 horas. Concierto. Maykel Blanco, director de su orquesta Salsa Mayor, es un músico de inigualable talento, digno y fiel exponente de la cubania en cada una de sus obras. Perteneciente a la generación de músicos cubanos que apostó por defender los valores de la música popular cubana, sin dejar por ello de renovarla con una refrescante sonoridad contemporánea, convirtiéndolo en un artista único en su clase con el objetivo de hacer bailar a la gente. Maykel Blanco, sin duda alguna, ha logrado con su arte y obra ocupar un destacado lugar de referencia dentro del ámbito musical cubano e internacional como fiel continuador de la riqueza de la música popular cubana, donde algunos lo han calificado como ‘La máquina musical de Cuba’. Entradas: anticipada 24 € + gastos, taquilla 30 €.

TEATRO

Taxio Ardanaz & Marta Ramos-Yzquierdo. Mirador del Museo de Navarra. 20 horas. Performance plástica y textual. Ciclo ‘9 Soles’. En su acción colaborativa titulada 'El hambre', Taxio Ardanaz y Marta Ramos-Yzquierdo hacen referencia a los “Indiani Metropolitani”, grupos de jóvenes que en la Italia del 1977, reivindicaban una forma de vida y de resistencia pacífica, irónica y festiva mediante la palabra y la performance. El propósito de la intervención es relacionar a estos revolucionarios que aparecieron en un contexto de precarización laboral con la figura del artista actual que también opera desde el margen del sistema, reflexionando así sobre su rol en la sociedad contemporánea. Entradas: 10 con derecho a consumición.

CON NIÑOS

‘Retablos mecánicos’. Fachada del Teatro Gayarre, Pamplona. 11:30-14 y 17:30-20:30 horas. Las máquinas de bar han salido a la calle y se han encontrado con los títeres! De la mano de la compañía Peus de Porc, este espectáculo ofrece la oportunidad de manipular títeres intentando ganar la partida a vuestro contrincante. Diferentes rutinas pondrán a prueba vuestras habilidades. Para ello se dispondrán de varios escenarios en miniatura de títeres de guante que pueden ser manipulados por el público mediante palancas y botones como las máquinas de bar antiguas. Los retablos funcionan por partidas. Una pareja de jugadores se baten a palos mediante las palancas y el público puede disfrutar de la partida como si viera una representación de títeres. La estética de los retablos es al estilo de los escenarios en miniatura de Punch & Judy ingleses (con diferente combinación de colores para cada teatrillo) y las máquinas toman un estilo retro con la combinación de madera y hierro. Cada retablo representa una rutina diferente inspirada en el teatro de títeres tradicional. Actividad para todos los públicos. Entrada libre.

JUVENTUD

Masterclass de ‘Bordado textil: customiza una camiseta’. Casa de la Juventud, Pamplona. 19 horas. Leyre Monge profesora de la Casa, impartirá la sesión. El objetivo es dotar al alumnado de las herramientas necesarias para dar una segunda vida a las prendas, en este caso decorándolas mediante diseños originales y personales a través del bordado. Ciclo ‘Cada día un plan’, destinado a jóvenes de 14 a 30 años.

FIESTAS

Ablitas-Día del Niño y de las Quintas. Charanga Ablitas. Ganadería: José Arriazu e Hijos. 9 h Alegres Dianas, amenizadas por Gaiteros de Ablitas. 12 h Cohete desde el balcón del antiguo Ayuntamiento, en la Plaza de los Fueros, a cargo de la Corporación Infantil. Amenizado por la Charanga, los Gaiteros, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos que desfilarán por diferentes calles. 13 h Encierro Txiki con Reses Mansas desde la antigua carnicería de la C/ Mayor hasta la Plaza y seguido, vuelta a la C/ Mayor para volver a repetir el recorrido. ¡¡Becerras!! 13 h La Charanga acompañará con su música el “rato del vermú” por los bares de la localidad. 14.30 h Comida Infantil en la Carpa Municipal, para los peques en edad escolar (infantil y primaria). Al finalizar, continuará la fiesta del grupo de animación El Mago Tutan. 16 h: Parque Infantil con hinchables en la Carpa Municipal. 16 h Kaipi Concierto a cargo de la charanga en la Placeta de San Antón. El ayuntamiento repartirá kaipiriña. 18 a 20.30 h Vaquillas en la Plaza. Al finalizar las vaquillas se gratificará al aficionado que haya realizado la mejor faena. 18 a 20.30 h Vaquillas en la c/ Iglesia y c/ San Antón, amenizadas por Gaiteros de Ablitas. Encierro desde la Vicera a la Plaza y vuelta a la Vicera para finalizar (Vicera-Plaza-Vicera). 20.30 h: Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la C/ Iglesia hasta la Vicera, desde donde se realizará la salida del Toro de Fuego hasta la Plaza de los Fueros. 22.30 h Especial Cena de Quintas en la Carpa Municipal. A continuación, la charanga acompañará a las Quintas la subida desde la Carpa hasta la Plaza. 00.00 h Especial Tributo a Estopa Extopa en la Plaza de los Fueros.

Berriozar. 14:30 h Comida de Cuadrillas. Pista llargi. 16 h Entrega de Premios. Concurso Cartel de Fiestas y reconocimiento a personas y colectivos destacados 2022. Ayuntamiento. 16:45 h Imposición de pañuelos a niños y niñas nacidas en 2021. Ayuntamiento.17:45 h Salida al Chupinazo. Salida: Pista Ilargi. 18 h Chupinazo. Plaza Eguzki. Lo lanzan las Direcciones de los centros educativos públicos de Berriozar. 19 h Actividad Infantil. Pasacalles con el grupo Zumarracatillo. Salida desde Plaza Eguzki. Bailables con la Banda de Música. Plaza San Esteban. Final Torneo Interpeñas. Campo de fútbol 20 h Verbena: Meteoro. Plaza Eguzki. 21:45 h Bailes Populares con Gaiteros de Berriozar. Plaza Eguzki. 22 h 2 Toros de Fuego. Paseo Basoa. 22 h Cena Itinerante. 24:30 h Zumba. Parque Ilargi. 01:00 h D.J. Garrote. Parque Ilargi.

Cascante-Día del Deporte. 8:30 h Alegres dianas por las calles. Amenizadas por la Banda Municipal de Cascante. 9 h Encierro de reses bravas de la ganadería Teodoro Vergara de Falces. Recorrido corrales de la Victoria a Plaza de los Fueros. Habrá magdalenas y mistela en la puerta del Ayuntamiento para todos.10 h Tiro al Plato en el Campo de tiro Virgen del Moncayo. Se degustará un almuerzo popular entre los asistentes. Organizan: Ayuntamiento y Cazadores Deportivos de Cascante. 11:45 horas: Encierro Chiqui. 12:15 h En la Plaza de los Fueros Deporte Rural. 13 h Vermouth musical con la Txaranga Udekasi. 17:30 h Espectáculo infantil en la Placeta de Bobadilla a cargo del Mago Tinin. 19 h Encierro de reses bravas de la ganadería Teodoro Vergara. La Bajadica y recorrido Calle de la Victoria a Plaza de los Fueros. 20:30 h Bailes regionales con los gaiteros en la Plaza Sánchez. 21:15 h Concierto en la Plaza de los Fueros de Stylo Music Show. 00:00 h Encierro de reses bravas ganadería Teodoro Vergara. Recorrido Calle de la Victoria a Plaza de los Fueros. 01:00 h Verbena popular en la Plaza de los Fueros, amenizada por el cuarteto Stylo Music Show. Nota: Retroarcade. Casa de Cultura. 18 a 00:00 h

Lumbier-San Ramón. 8 h dianas por las calles de Lumbier. 9 h Recorrido de los Gaiteros de Lumbier por las calles de la localidad. 11.30 h Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados de los Gaiteros de Lumbier. 12 h Celebración Eucarística en honor a nuestro Patrón, San Ramón, con asistencia de la Corporación Municipal, acompañados por la Comparsa de gigantes y cabezudos, Gaiteros y la Txaranga de Lumbier. 14 h Txaranga por las calles de la Villa. 17 h Actuación Musical en la Residencia San Isidro. 18.30 a 20.30 h Hinchables en la Plaza de Santa María. 18.30 a 20.30 h Encierro con reses bravas de la Ganadería Domínguez, por la calle Mayor. 20.30 h Verbena Txiki en la Plaza Mayor, con la Orquesta Nueva Alaska. 20.30 h Txaranga por las calles de la Villa.22 h Torico de Fuego y Baile de la Era, con los Gaiteros de Lumbier. 23 h DJ Juvenil en la Plaza Mayor. 00.30 a 03.30 h. Verbena con la Orquesta Nueva Alaska. 03.30 a 05.00 h DJ Locales en la Plaza Mayor. Sesión a cargo de Mikel Goñi Otero.

Obanos-Día del Pueblo. 10 h. Encierro Infantil Seguido de chocolatada y bombas japonesas. 10 h. Tiro al Plato. En Muskarmendia. 11:30 h. Salida de la Comparsa de Gigantes la Obanesa acompañada por Gaiteros Zubiondo. 14:30 h. Comida Popular de sidrería con Sidrería móvil Patxi en el frontón. 16 h. Monólogos a cargo de Alex Rabanal. 18-20 h. Encierro. Vacas a cargo de la Ganadería Ganuza de Artajona. 21-22:30 h. Primera sesión de Baile con Orquesta Impakto. 22:30 h. Torico de Fuego. 01:00-04:00 h. Segunda sesión de baile con Orquesta Impakto.