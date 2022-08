Javi Robles, de las salas de Pamplona a tocar para más de 20.000 personas en Argentina

Javi Robles presentaba sus nuevas canciones en la sala Rockollection de Pamplona ante unas 60 personas. Menos de 2 años después, el músico navarro (Etxauri, 1994) saltaba el charco y actuaba para más de 5.000 personas en Villa Ballester (Buenos Aires) en el marco de una gira que, como telonero de Las Pastillas del Abuelo y Los Pérez García, dos de las bandas más punteras de Argentina, le llevó a tocar ante más de 20.000 espectadores acompañado sólo por una guitarra. En noviembre de 2020,presentaba sus nuevas canciones en la saladeante unas 60 personas. Menos de 2 años después, el músico navarro (, 1994) saltaba el charco y actuaba para más de 5.000 personas en Villa Ballesteren el marco de una gira que, como telonero de, dos de las bandas más punteras de, le llevó a tocar ante más de 20.000 espectadores acompañado sólo por una guitarra.

Pero, ¿qué ha ocurrido durante esos 22 meses para pasar de un público minoritario a uno masivo en Sudamérica?

LA ‘MANO’ DE IBAI LLANOS

Ibai Llanos organizó en junio de 2020: Ibaivisión. En él, el conocido streamer seleccionaba a un músico de cada comunidad autónoma para que el público eligiera a su favorito. El escogido por Navarra fue Robles. La explicación comienza en un concurso on line queorganizó en junio de 2020: Ibaivisión. En él, el conocido streamer seleccionaba a un músico de cada comunidad autónoma para que el público eligiera a su favorito. El escogido por Navarra fue Robles.

“Es ahí cuando tuve un subidón mediático. De contar apenas 500 seguidores en Instagram pasé a tener más de 2.000, y mi música llegó a bastante público de Argentina, Perú… Esa fue la puerta de entrada a Latinoamérica, donde varios streamers empezaron a poner mi música en sus listas y la cosa fue creciendo poco a poco hasta lo de este verano”, expone.

CRUCE DE VERSIONES

“A raíz de lo de Ibaivisión me hice amigo de un argentino a través de las redes sociales. Él me fue recomendando grupos y uno de esos grupos era Los Pérez García. Hice una versión de uno de sus temas y su teclista contactó conmigo por Instagram para decirme que le había gustado mucho. Después, también a través de las redes sociales, me escribió el teclista de Las Pastillas del Abuelo para preguntarme si podía hacer una versión de uno de mis temas”, explica el de Etxauri.

“Mantuvimos la relación y, en enero, el teclista de Los Pérez García me dijo si quería abrir para ellos los días 5 y 6 de agosto. Le dije que tenía que mirar el coste del vuelo a Argentina porque es caro, y me contestó que no me preocupara. Pocos días después volvimos a hablar y esos dos conciertos ya se habían convertido en 6 o 7 con los dos grupos y otro mío en solitario y el vuelo pagado”, cuenta Robles.

MILES DE PERSONAS COREANDO SUS CANCIONES

Una vez allí, el músico navarro afrontó una pequeña gira de 7 conciertos en 15 días, dos como telonero de Las Pastillas del Abuelo –una banda que por su vigésimo aniversario va a llenar 20 veces el Luna Park de Buenos Aires, con capacidad para 8.000 personas-, dos más para Los Pérez García con aforo agotado, otros dos con bandas locales y otro en solitario.

Robles describe así lo que se encontró en los conciertos: “Yo sabía que había gente en Argentina que escuchaba mi música, pero lo que ha sucedido ha sido una sorpresa, mucha gente conocía mis canciones”.

Dan fe de ello los numerosos vídeos que se pueden encontrar en redes sociales, en los que se ve cómo miles de personas corean uno de sus temas en el club Alemán de Villa Ballester.

Este jueves, el músico de Etxauri volverá a tocar en Pamplona en el escenario del Caballo Blanco, esta vez ante un público mucho más numeroso que el que hace apenas dos años le acompañó en el Rockcollection. Y, como siempre, acompañado sólo por su guitarra y su voz.