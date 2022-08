Música de bienvenida para los nuevos alumnos de la Universidad de Navarra

La música, dice Borja Quintas, director de la Orquesta Sinfónica Universidad de Navarra, “es el lenguaje abstracto más palpable, universal y directo”. Tal vez sea esta universalidad lo que permite entrelazar en un escenario la cultura española y uruguaya a través del hilo de la melodía de violines, contrabajos, trompas y otros tantos instrumentos.

Este martes a las siete y media en el Museo Universidad de Navarra, la Orquesta Sinfónica Universidad de Navarra y la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre, procedente de Uruguay, sacarán a relucir conjuntamente su música en un concierto de bienvenida a los nuevos alumnos de la Universidad de Navarra. “Era una idea desde que se fundó la orquesta, para que los alumnos que vengan a la Universidad vean que también el arte y la música son una pata fundamental de la institución”, dice Quintas. Los vínculos de la orquesta uruguaya y Navarra surgieron gracias a su concierto en el MUN en el año 2015, desde entonces y tras la fundación de la orquesta del museo, se buscó una segunda visita. “Aprovechando la gira que la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre ha hecho por Europa y Canarias, lo que hicieron fue añadir una parada al final para cruzarse con la Orquesta Sinfónica Universidad de Navarra y hacer un programa conjunto”, declara Quintas.

EL CONCIERTO

“El concierto está planteado en dos partes: una es básicamente música española, que va a dirigir el maestro Borja Quintas y una segunda parte que voy a dirigir yo, que es un programa mucho más latinoamericano”, explica Ariel Britos, director de la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre. Los músicos de ambas orquestas se juntarán para tocar obras del repertorio latinamericano como Tosar, Gardel, Piazzola y Márquez, dejando espacio también para las obras del español Manuel de Falla.

La preparación se ha llevado a cabo a lo largo de los tres días previos al concierto, con dos ensayos cada día de casi ocho horas en total, un proceso que, en palabras de Britos, “muy bueno, rápido, efectivo y concreto, con los músicos realmente enfocados”. “Me ha sorprendido —añade— la velocidad con la que ha evolucionado la preparación”.

Eduardo Buxens

Buena parte del aprendizaje recae en la tarea de ambas orquestas de imbuirse en la música del otro. “Aprovechamos estas instancias para aprender de la gente que ha mamado desde la cuna este tipo de música (española) y esperamos poder aportar a los españoles nuestra cuota de conocimiento de nuestra música nacional y latinoamericana”, apunta Britos.

La sintonía de los músicos de las dos orquestas ha sido inmediata tal y como lo indica Borja Quintas: “Lo más bonito es ver como la primera vez que se sientan y no se conocen de nada están hablando desde el minuto uno, se sientan ya contrapeados, están todos con todos”. Tal fue así que en una de las noches los músicos locales les hicieron una visita a la banda uruguaya por el casco histórico de Pamplona.

“Estamos haciendo un intercambio muy bonito, con gente de nuestra misma edad y compartiendo tanto música española como latinoamericana”, comenta Gastón Caballero, contrabajista de la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre.

“La experiencia está siendo muy buena. Es una idea muy chula traer gente desde Uruguay que está haciendo la gira por Europa y que acaben aquí. Son muy buenos, da gusto tocar con ellos”, dice Elías Alegría, contrabajista de Orquesta Sinfónica Universidad de Navarra.

Tanto los navarros como los uruguayos destacan el conocimiento que estás extrayendo del otro. “En mi caso, que estaba solo en la sección de contrabajos, ellos me están ayudando a aprender a tocar de otras formas”, asegura Alegría. No es el único integrante de la orquesta navarra que se está nutriendo de esta nueva experiencia musical. “Nunca había tocado música latina y me parece que es una pasada; en cuanto a ritmo, cuando lo tocas, te entran ganas de bailar. Es totalmente distinto a lo que habíamos tocado en la orquesta”, asegura Álvaro Martín, violonchelista.

Pero también sucede a la inversa, como es el caso de la violinista uruguaya Magdalena Britos, quien valora como un “enriquecimiento” estos días. O el también violinista Luciano Ramón que explica que se trata de un “repertorio que nunca habíamos tocado, difícil y es un desafío para nosotros”. Además, Caballero destaca que durante el paseo nocturno por la ciudad les “tiraron conceptos de por qué Falla escribió esto y qué es lo que quiso buscar el compositor” con respecto a las obras que estaban practicando. “Creo que hay muy buena conexión entre Uruguay y España, en esta ocasión, Navarra”, expresa Caballero. El concierto estará abierto a toda la ciudad y el precio de la entrada general es 12,5 euros y 10 euros para alumnos con código de descuento.