Aluvión de cine español, Avatar o Spielberg, al rescate de la taquilla otoñal

Con la taquilla en lo que va de año a un 65 % de la media recaudada entre 2015 y 2019, según datos de la consultora Comscore, el otoño puede ser la tabla de salvación de los cines en este 2022 y trae un aluvión de cine español, secuelas de Black Panther y Avatar, el biopic de Marilyn 'Blonde' o lo último de Spielberg y de David O. Russell.

El último cuatrimestre suele reservarse para el cine español más potente y entre los más esperados este año figuran los nuevos trabajos de Paco León, Carlos Vermut, Alberto Rodríguez, Jaime Rosales, Carlota Pereda, Isaki Lacuesta o el debut en la dirección de Juan Diego Botto, con Penélope Cruz como protagonista.

SEPTIEMBRE: DE PACO LEÓN A ANA DE ARMAS EN 'BLONDE'

En septiembre Paco León estrenará, en cines y después en Netflix, su versión libre y contemporánea de 'El mago de Oz', 'Rainbow', protagonizada por Dora Postigo, mientras que Alberto Rodríguez ofrecerá su visión sobre la multitudinaria fuga de la cárcel Modelo de Barcelona de 1977 en 'Modelo 77', con Miguel Herrán y Javier Gutiérrez al frente del reparto.

'En los márgenes', un filme sobre desahucios, es la opera prima de Juan Diego Botto, con una protagonista y productora de lujo, Penélope Cruz. Y 'Oswald, el falsificador', un documental de Kike Maíllo sobre Oswald Aulstia Bach, artista catalán perseguido por el FBI por una de las mayores tramas de falsificación de arte de las últimas décadas.

También este mes llegan esperados títulos internacionales como 'No te preocupes querida', un thriller psicológico dirigido por Olivia Wilde ('Súperempollonas'), con dos de los actores jóvenes más aclamados del momento, Florence Pugh y el polifacético Harry Styles.

David Cronenberg presentará su inquietante y distópica 'Crímenes del futuro', en la que Viggo Mortensen y Léa Seydoux practican un espectáculo en vivo de cirugía corporal con Kristen Stewart a la zaga. Y Ana de Armas demostrará sus dotes de Marilyn en 'Blonde', la adaptación de la biografía de Joyce Carol Oates.

Sony propone una versión extendida de la taquillera 'Spiderman no way home' para celebrar el 60 aniversario del superhéroe. Y una perla musical, 'Moonage daydream', documental sobre la figura y el legado de David Bowie, dirigido por Brett Morgen.

OCTUBRE: ALICE GOULD, DWAYNE JOHNSON O LA SAGA 'HALLOWEEN'

Bárbara Lennie dará vida a Alice Gould, la investigadora ingresada en un psiquiátrico en la novela 'Los renglones torcidos de Dios' (1979), que Oriol Paulo lleva a la pantalla. Y Nahuel Pérez Biscayart será Ramón González, superviviente de los atentados de Bataclán, en 'Un año, una noche', de Isaki Lacuesta, que compitió en la Berlinale.

Jaime Rosales cuenta con Anna Castillo en su séptimo largometraje, 'Girasoles silvestres', sobre una joven madre que busca el amor y lucha para proteger a sus hijos y Carlota Pereda habla de acoso en 'Cerdita', una opera prima que debutó en Sundance.

También se estrenan en octubre la adaptación de 'La piel del tambor' de Arturo Pérez Reverte y una comedia de carretera de Álex de la Iglesia, 'El cuarto pasajero', con Blanca Suárez, Alberto San Juan y Ernesto Alterio.

Desde Estados Unidos llega una nueva entrega de la saga de terror 'Halloween', la segunda que dirige David Gordon Green y en la que cuenta de nuevo con la mítica Jamie Lee Curtis. Y también la incursión de Dwayne Johnson en el universo DC Cómics con 'Black Adam', dirigido por Jaume Collet-Serra.

Otro español, Javier Bardem, pondrá voz al protagonista de la cinta de animación 'Lilo, mi amigo el cocodrilo', mientras que Viola Davis será una guerrera africana en la epopeya histórica 'La mujer rey' y Saoirse Ronan -la Jo de 'Mujercitas'- investigará junto a Sam Rockwell un asesinato múltiple en medio de una producción de Hollywood en 'Mira cómo corren'.

Además, Prime Video lanzará 'Argentina 1985', un filme de Santiago Mitre protagonizado por Ricardo Darín sobre la investigación de los crímenes de la dictadura militar.

NOVIEMBRE: SPIELBERG, EL CASO WEINSTEIN O 'BLACK PANTHER'

Christian Bale, Margot Robbie o Robert de Niro son sólo algunos de los nombres del estelar reparto de 'Amsterdam'. El nuevo filme de David O. Russell ('El lado bueno de las cosas', 'La gran estafa americana') es una historia sobre tres amigos envueltos en una trama secreta en la América de los años 30.

Spielberg estrenará 'The Fabelmans', un filme inspirado en su propia infancia, con Michelle Williams y Paul Dano. Russell Crowe se pondrá en la piel del boxeador Jem Belcher en 'La forja de un campeón' y Carey Mulligan y Zoe Kazan serán las periodistas del New York Times que destaparon el escándalo Weinstein en 'Al descubierto'.

La secuela de 'Black Panther' también llega en noviembre, como tributo al fallecido Chadwick Boseman, así como 'Enhola Holmes' 2, con Millie Bobby Brown y Henry Cavill en clave victoriana.

En cuanto al cine español, será el mes de Carlos Vermut con 'Mantícora', una historia "de amor y monstruos"; Rodrigo Sorogoyen con el thriller rural 'As bestas'; Pilar Palomero con 'La maternal', su segunda película tras el éxito de 'Las niñas' o de Cesc Gay con la comedia coral urbana 'Historias para no contar'.

Ya en diciembre y con los últimos estertores del otoño llegarán la secuela de 'A todo tren' de Santiago Segura, el nuevo filme de terror de Jaume Balagueró, 'Venus', o la esperada nueva entrega de 'Avatar', ambientada más de una década después de la primera película.

Se esperan también para los próximos meses, pero aún no han fijado su fecha definitiva, la ganadora de la Palma de Oro de Cannes, 'Triangle of sadness' de Ruben Östlund o algunos de los que competirán en Venecia, como 'Bones and all' de Luca Guadagnino, 'Tar' de Todd Field, o 'Bardo' de Iñárritu.