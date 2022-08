Un cuento para aprender a quererse

"Mira, mamá, ya se me están poniendo los ojos redondos”, se alegraba Meibing, hija de Mari Paz Jaurrieta Núñez, cuando tenía cinco años. Su madre le replicaba que tenía los ojos rasgados porque era así, a lo que Meibing, de origen chino, respondía: “Es porque tengo sueño. Cuando no estoy cansada mis ojos son redondos, igual que los tuyos”. Ahora, Meibing tiene nueve años y sabe que tener los ojos rasgados no es ningún inconveniente. Y para que nadie se sienta incómodo en la diferencia, su madre y ella han escrito un libro: 'Mariquita quiere ser especial'.

Este cuento infantil repasa las aspiraciones de una mariquita, entre las que se encuentra convertirse en sol y en mar. Sin embargo, el insecto solo es capaz de encontrarse a gusto siendo él mismo. El recurso de la mariquita no fue casual, sino fruto de una investigación que la convirtió en el símil más adecuado para protagonizar la historia. “Es un insecto súper pequeño que resulta hasta gracioso, hace cosquillas y da suerte. Pero la mariquita es también capaz de acabar con el pulgón de una producción, puede poner un millón y medio de huevos en año y medio de vida y es amarga de sabor, por lo que no tiene depredador. Una mariquita, a simple vista, no nos dice nada, pero es un animal impresionante. Y los seres humanos podemos parecer insignificantes, pero podemos tener un talento increíble”, explica Jaurrieta, educadora social de profesión. “Si valoras a un pez por su capacidad de trepar un árbol, el pez va a pensar toda la vida que es un inútil”, compara la madre de Meibing.

El proceso de llevar el cuento a las librerías “fue un cúmulo de circunstancias”, asegura Jaurrieta. El libro se articuló en el confinamiento, aprovechando que madre e hija coincidieron en casa las 24 horas del día durante varias semanas consecutivas. Mari Paz se topó en Facebook con un anuncio de Apuleyo Ediciones, que animaba a las personas que hubiesen escrito un libro a enviarles el texto. Tras contactar con la editorial, Mari Paz y Meibing quedaron satisfechas y dieron comienzo a un proyecto que se extiende hasta hoy y tiene visos de prolongarse aún más en el tiempo. 'Mariquita quiere ser especial' vio la luz en marzo de 2022 y en apenas cinco meses ha vendido todas las copias de su primera edición. “Ya hemos solicitado una nueva remesa”, asegura la educadora social. Además, presentarán el libro el próximo 21 de septiembre en la Biblioteca de Navarra, con hora aún por determinar.