El flamenco vuelve a tomar la calle

Carmen Linares, en Rafael Riqueni, en Pamplona, serán los dos grandes reclamos de la inauguración del La voz de la cantaora, en Tudela , y la guitarra de, en Pamplona, serán los dos grandes reclamos de la inauguración del Festival Flamenco On Fire , que por fin celebra una edición sin restricciones.

“Hay que hacer hincapié en recuperar la calle y la alegría, y que la gente disfrute”, señala Arturo Fernández, director del festival. Con el tema Lírica flamenca como hilo conductor, el festival se propone tomar las calles de Pamplona y Tudela del 24 al 28 de agosto, apostando especialmente por el ciclo de actuaciones Calles, balcones y patios.

Tudela concentrará la programación de los balcones el miércoles 24, tanto por la mañana como por la tarde. Como principal novedad, este año se incorporará el balcón del Palacio de Navarra en horario nocturno (miércoles a las 22.30 horas), con una actuación de Rafael Riqueni, considerado uno de los más grandes maestros de la guitarra flamenca. Al día siguiente, Riqueni volverá a actuar en el Palacio de Ezpeleta, que acogerá un ciclo de balcones vespertinos con cuatro actuaciones, del 25 al 28 de agosto. Este año no habrá conciertos en el balcón de La Mañueta, pero se recupera el emblemático balcón del hotel La Perla, donde también tendrán lugar cuatro actuaciones. “Como ya estamos en un festival sin restricciones, pensamos que era mejor idea ir a La Perla para facilitar la asistencia de la gente. El espacio de la Mañueta se nos quedaba pequeño, pero eso no quiere decir que el año que viene no vayamos a recuperarlo”, explica Fernández.

El festival también recupera el Ciclo Nocturno, que llevaba dos años sin celebrarse, con un tablao flamenco que servirá como clausura del festival, el domingo 28 en el escenario del Zentral. Además, este espacio también albergará por primera vez el programa Escenario Siglo XXI, dedicado al flamenco más disruptivo y vanguardista. Un ejemplo de ello será la “kinkidelia” del grupo Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, que también actuará el domingo.