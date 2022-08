AGENDA, EXPOS Y FIESTAS

MÚSICA

Fría Jane. Mirador parque de Yamaguchi. 20 h. Concierto del grupo navarro que interpretará un repertorio de melodías trufadas de toques indie rock de los 90. Ciclo ‘Enklaves’. Entrada libre.

Concierto DJ Piek. Terraza del Zentral en la Plaza de los Burgos. 19:30 h. Entrada gratuita.

Concierto de Holly Miranda. Zentral Café Teatro, Pamplona. 21 h. ‘II Edición Emmusikada’. Entradas: 16 €.

Luis Teruel & Iñaki Rodríguez en concierto. Carpa del Complejo Cultural de Barañáin. 20 h. Ciclo ‘Terraza con Arte’. Con clásicos de Stevie Wonder, Elton John, Billie Joel, Crover Washington Jr., Sting, etc. Dos músicos de la escena navarra confluyen en este dúo para rememorar algunos de los clásicos más importantes del repertorio del pop, jazz, rock y soul. Entrada libre hasta completar aforo.

Ara Malikian: ‘The Ara Malikian World Tour’. Plaza de Toros de Fitero. 22 h. Presentando su última gira. "...Esta gira es el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre. Esta gira está llena de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües, este disco es eso que yo había olvidado y que es tan poderoso; la Magia de encontrar cada día y cada senda fascinantes, traigan lo que traigan.”Entradas: 45 € pista / 40 € grada.

Tributo Aretha Franklin. Plaza de las Arcadas, Sangüesa. 23 h. La banda tributo ofrecerá un concierto en el que repasará los clásicos de la legendaria reina del soul, “con la impresionante voz de Noelia Álvarez al frente”, tal y como adelantan los artistas. Interpretarán también varios temas de la era Motown, además de improvisaciones. Programa ‘Kultur 2022’.

TEATRO

‘Encuentros, una comedia de encuentros, desencuentros y encontronazos’. Patio del Castillo de Cortes. 21.30 h. Espectáculo que presenta cuatro obras cortas que, juntas, ofrecen un abanico de encuentros y humor. Con Producciones Maestras. Ciclo ‘Con los pies en las nubes’. Entrada libre.

DANZA

‘Dentro, fuera o en ningún lugar’. Plaza Virgen de la O, Pamplona. 20 h. ‘Atardecer Pamplona-Festival de las Murallas 2022’. Con Danzai. Performance del automovimiento. Experiencia cinestésica. “Cuando menos te lo esperas surge la nada, un estado de vacío, no sabes si vas o vienes. A veces la masa te arrastra. Entonces sales, gritas, y todo vuelve a empezar”. Entrada gratuita.

CINE

‘Navarra International Film Festival (NIFF)’. ‘Las mañanas del NIFF’. 12 a 13:30 h. Diario de Navarra, c/ Zapatería. ‘NIFF y la mujer: Miradas de mujer en el cine’, con Paula Noya, Natalia Ardanaz, María Monreal, Amaia Merino, Belén Galindo + Brindis con Bodegas Ochoa. Proyecciones: Condestable. Sesión 9. 18 a 19.30 h. ‘Catorce’ (Paula Lorenzino) 13´ (Sección Oficial Cortometraje) Ficción. ‘Teslimat’ (Doğuş Özocutan) 11´ (Sección Oficial Cortometraje) Ficción (Turco). ‘Las cartas perdidas’ (Amparo Climent) 75´ (Sección Oficial Largometraje) Documental. Pasacalles Musical. 18:30 a 19 h. Desde la Catedral de Pamplona hasta el la Escuela Navarra de Teatro. Con Goxo Txaranga. Proyecciones-Escuela Navarra de Teatro-ENT, Pamplona. Sesión 10. 19 a 20:30 h. ‘Es mejor asi’ (Diego Saniz) 19´ (Sección Oficial Cortometraje) Ficción. Muestra REB IBEROFEST 93´; (‘Su Rider’ - 12´ España) (‘Maraña’ - 6´ México) (‘Canibalismo’ - 10´ México) (Vaca - 15´- España) (‘Diaz’ - 16´ México) (Kiriri (‘Silencio’. 26’, Paraguay) (‘Limbo’, 8´ Colombia). Condestable. Sesión 11. 20 a 21:30 h‘Los días que (nunca) fueron’ (Kevin Iglesias y Pedro Rivero) 11´ (Sección Cortometraje Español) Animación. ‘Ellie’ (Fernando Bonelli) 19´ (Sección Cortometraje Español) Ficción. ‘La bici’ (Antonio Oliete) 11´ (Sección Cortometraje Español) Ficción. ‘Leopoldo el del bar’ (Diego Porral) 5´ (Sección Cortometraje Español) Animación. ‘Sorda’ (Nuria Muñoz-Ortín y Eva Libertad) 18´ (Sección Cortometraje Español) Ficción. ‘O que queda de nós’ (Miguel Gómez Abad) 17´ (Sección Cortometraje Español) Ficción (Gallego). ‘Heart of gold’ (Simon Filliot) 13´ (Sección Oficial Cortometraje) Animación Sin diálogos. Escuela Navarra de Teatro. Sesión 12. 21 a 22:30 h. ‘Intentando’ (Juan Manuel Montilla -el Langui-) 15´ (Sección Cortometraje Español) Ficción. ‘Sin voz’ (Jiaje Yu Yan) 9´ (Sección Oficial Cortometraje) Documental, ficción Sin diálogos. ‘Flaggan (La bandera)’, (Elina Shalin e Inga Kempe) 11´ (Sección Oficial Cortometraje) Ficción (Sueco). ‘La palabra flotante’ (Fernando Souza y Pablo Curto) 15´ (Sección Oficial Cortometraje) Documental (Inglés/Japonés). ‘Xmall’ (Alba Gutierrez) 13´ (Sección Cortometraje Español) Ficción. ‘La banyera’ (Sergi Martí) 19´ (Sección Cortometraje Español) Ficción (Catalán). ‘Match’ (Edu Cardoso) 3´ (Sección Cortometraje Español) Ficción. ‘Inútil’ (Raquel Guerrero) 7´ (Sección Cortometraje Español) Ficción. Catedral de Pamplona. Sesión 13 h. 22 a 23:30 h. ‘Aura’ (Sonia y Miriam Albert-Sobrino) 3´ (Sección Oficial Cortometraje) Experimental (Gallego). ‘Plastik’ (Philip Rom) 3´ (Sección cine & cambio climático Cortometraje) Ficción Sin diálogos. ‘Big gigant wave’ (Marie-Julie Dallaire) 87´ (Sección Oficial Largometraje) Documental Canadá (Inglés/Castellano). Previa retirada de invitaciones.

Documental ‘Los acordes de la memoria’. Plaza Julián Mena de Puente la Reina-Gares. 21.30 h. Dirigido por Fernando Vera. Habrá presentación inicial y diálogo posterior con Arantza Lorenzo de Reizabal, coordinadora pedagógica del proyecto ‘La música de tu historia’; David Ezpeleta, neurólogo y secretario general de la Sociedad Española de Neurología; Joseba Arregui, presidente de la Fundación Felipe Lecea-Clínica psicogeriátrica Josefina Arregui-; Sandra Goldaraz, directora de Nexo Comunicación; y Raúl Madinabeitia, productor y creador del proyecto cultural.

Vídeo del Día del SIAIN 2022. Salón de actos del Centro Cultural de Noáin. 20:30 h. Proyección. Público joven y adulto. Retirar invitaciones en www.culturanoain.com o en las oficinas del Centro Cultural de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30.

CON NIÑOS

‘El bebé jefazo. Negocios en familia’. Parque Enamorados, Rochapea. 22 h. Ciclo ‘Noches de cine’. Entrada gratuita.

‘Meri, Mari eta Lari’. Centro Comunitario Salesianas, en el barrio de la Txantrea. 12 h. Teatro en euskera para público infantil y familiar. Consta de cuentos y canciones, escrito por Galder Pérez y creado junto con la actriz María Urcelay. Se trata de una propuesta de Harrotu, el servicio público de información, promoción de los derechos y la participación LGTBI del Ayuntamiento de Pamplona. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

‘Txus & Txu’. Plaza Consistorial de Villava. 20 h. A cargo de la Compañía Trokolo.

VARIOS

Atardeceres poéticos en Artajona. Cerco de Artajona. 20 h. Con el poeta Carlos Mestre y el músico Cuco Pérez. Entrada libre.

‘Cata Queso Roncal’. Oficina de Turismo de Roncal. 18:30 h. Gratuita previa reserva. Info OIT Roncal: 948 47 52 56, oit.roncal@navarra.es

FIESTAS

Aibar-Día de las Personas Mayores. 9 h. Concurso de tiro al plato en el Silo. Al finalizar, entrega de premios. 10 h. Txistorrada y pancetada popular en el parque Ipar Haizea para preparar el Kantuz. 12 h. Salida del Kantuz por las calles de la villa y salida de la txaranga por las calles del pueblo. 12 h. Misa de las personas mayores en la iglesia de San Pedro. 13 h. Homenaje a Martín Aznárez y a todas las personas que han cumplido 90, 91 y 92 años, en el club de jubilados. 14.30 h. Comida amenizada por la txaranga. 17.30 h Festival de pelota, primer partido de cadetes. 18 h Segundo partido de pelota. 19 h. Txistorrada popular en los bajos del ayuntamiento. 19.30 h. Primera sesión de baile con el grupo En Esenzia. En el descanso, música popular con los gaiteros de Sangüesa. Al finalizar, torico de fuego. 20.30 h. Recepción de autoridades y representantes políticos en el ayuntamiento. 21.45 h. Recorrido habitual de la txaranga por las calles del pueblo. 00.30 h. Segunda sesión de baile con el grupo En Esenzia.

Falces. 7:30 h. Cuesta del Pilón. Encierrillo con la ganadería de Eulogio Mateo de Cárcar. 8 h. Dianas con la Txaranga Gazte. 9 h. Cuesta del Pilón. Encierro del Pilón y posterior prueba de ganado. 10 h. Cuesta del Pilón. Encierro Txiki. 11 h. Plaza de la Cruz. Hinchables para todos los muetes y muetas hasta las 13:00 h. 12 h. Placeta Maya – Calle Echarri. Encierro de vaquillas. 13 h. Plaza de los Fueros. Pasacalles con la comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados por los Gaiteros de Falces. 13 h. Ronda por las calles con el grupo México Lindo, Sí Señor. 14 h. Plaza de los Fueros. Paella para todos, servida por la Corporación Municipal. El precio de 1 € se destinará a una ONG. 17 h. Plaza de la Cruz. Hinchables para todos los muetes y muetas hasta las 19 h. 19 h. Placeta Maya-Calle Echarri. Encierrillo de vacas. Vuelta al pueblo con la Txaranga Gazte. 20:15 h. Plaza de los Fueros. Concierto de música sudamericana con el grupo Pan con Chile. 21:45 h. Zona deportiva. Torico de fuego. 00:30 h. Plaza de los Fueros. Baile de la Era con los Gaiteros de Falces. Verbena con el Dj Mikel Sevillano, hasta las 04:00 h.

Los Arcos. 10 h. Alegres Dianas con la Charanga. 10.45 h. Chocolatada en el Ayuntamiento para todos los niños y niñas amenizados por la Charanga. Toma de posesión de la Corporación Infantil en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 11.15 h. La Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Dantzaris de Los Arcos acompañarán con la Charanga a la Corporación Infantil junto con el resto de niños y niñas hasta la iglesia Santa María en pasacalles por El Rancho, Bajera y plaza Santa María. 11.30 h. Ofrenda floral de los niños y niñas a Santa María en la Iglesia Parroquial, con asistencia de la Corporación Infantil. A continuación la Charanga y la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Dantzaris de Los Arcos les acompañarán hasta el Ayuntamiento. 12 h. Disparo del Cohete Infantil desde el balcón del Ayuntamiento por el alcalde infantil Juan Vallejo Ramos. A continuación, pasacalles con la Charanga hasta el frontón de Las Cercas. 12.30 h. Encierro infantil con toros de la ganadería de Severino Ortega. 14.30 h. Desencajonamiento del ganado bravo. 18 h. Encierro y vacas de la ganadería Estenaga con la participación de recortadores presidido por la Corporación Infantil. Plaza del Coso. 20 h. Marionetas. Pitu -Titu y el monstruo y animación con el grupo Birloque. Jardín Casa de Cultura. 20.30 h. Concierto con La orquestina Anarcoyeyé. Frontón de Las Cercas. 22 h Toro de Fuego en la Plaza del Coso. 00.00 h. Pasacalles nocturno con la Comparsa de gigantes y cabezudos y la Charanga. 01.00 h. Concierto del grupo Lord Byron. Plaza del Coso.

Mélida. 10:30 a 11:45 h. Imposición de pañuelos a todos los niños nacidos en el año 2019, 2020 y 2021 acompañados por los gigantes de Mélida. Tras esto, exposición de pancartas y entrega de premios a los ganadores del concurso de pancartas. En la plaza del ayuntamiento finalizado los actos, se ofrecerá un zurracapote a los asistentes. Y acompañados de la charanga El Encierro pasacalles hasta el Ayuntamiento. Concurso de pancartas Categoría de Adulto >18 años: 1º Premio: 150 € 2º Premio: 120 € 3º Premio: 100 € Categoría Infantil: 1º Premio: 120 € 2º Premio: 100 € 3º Premio: 80 €. 12 h. Lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas desde el balcón del Ayuntamiento y a continuación pasacalles con los gigantes y cabezudos que recorrerán diferentes calles del pueblo, con la charanga El Encierro. 15:30 a 17 h. Riau- Riau con la charanga El Encierro. 18 a 19 h. Encierro con la Ganadería Hnos Gracia. 19:30 a 20:30 h. Con la actuación. Ganadería: Hnos Gracia amenizado por la charanga El Encierro. En la Plaza. 21:00 h. Ronda con la charanga El Encierro. Pasacalles con los gigantes y cabezudos. Seguido de encierro simulado. 23 a 03:00 h. Fiesta Salou Conecction en la carretera. 01:00 a 02:00 h. Vacas en la Plaza con La Ganadería Hnos Gracia.

Santacara-Día de las Peñas. 12 a 13 h Encierro de reses bravas: Ganadería José Arriazu e Hijos de Ablitas. 15 Comida de peñas en el frontón municipal. 17:30 h Ronda de las peñas por los bares del pueblo con la Txaranga Strapalucio. 18:15 a 19:15 h Encierro de reses bravas: Ganadería José Arriazu e Hijos de Ablitas. 19:30 a 20:30 h Charlotada a cargo de las Peñas y vacas en la plaza. Premio de 150 € al mejor recortador de la tarde. 19:30 a 20:30 h Hinchables en el fosal para el público infantil. 20:30 h Ronda con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Santacara y la Txaranga Strapalucio. 21:30 h Toro de fuego infantil por el recorrido habitual (Patrocinado por Henar Moda y Complementos). 21:30 h Cena de las peñas en la Plaza de los Arcos. 22 h DJ en la Plaza de los Arcos para todos los públicos (Patrocinado por la Asociación Juvenil Araxa). 00:15 h Toro de fuego por el recorrido habitual. 00:30 h Ronda nocturna con Los Artistas del Gremio. 02:00 a 05:00 h Disco móvil en la Sociedad La Torre

Murchante. 11.30 h. Pasacalles de la Comparsa de Gigantes acompañados de los Gaiteros y Txistularis de Murchante, por diversas calles céntricas de la localidad y homenaje al Murchantino popular 2022. 12 a 14 h. Hinchables y juegos infantiles, en la zona infantil. Calle Mayor. 12 a 14 h. IX Concurso Mejor cesta de hortalizas de Murchante. Calle Mayor. Bases: 1. Podrán participar todas aquellas personas que cultiven hortalizas, o un familiar que los represente y que esté empadronado/a en Murchante. 2. Todas las cestas deberán llevar, mínimo cinco hortalizas o verduras diferentes, siendo opcional la decoración con frutas u otros elementos. 3. Cada cesta deberá llevar un sobre cerrado en el que figure dentro el nombre y apellidos de la persona participante. 4. El horario para presentar las cestas será de 12.30 a 13 h en la C/ Mayor. 5. El jurado estará formado por hortelanos de Murchante y una representación de la Cofradía de la Tostada de Ajo. 12 a 13 h. Suelta de reses bravas. Plaza de los Fueros. 12.30 h. Degustación de vinos de Murchante. Calle Mayor. 13 h. Encierro chiqui con toricos simulados (desde el ‘Paretón’ hasta el ‘Quesito’) y actuación de la charanga Las Peñas. Calle Mayor. 14.30 h. Comida popular, en la Carpa (Plaza de la Asunción). Precio: 15 euros. Nota: Será necesario retirar ticket en el Ayuntamiento (oficina de Alguaciles, en horario de 11 a 13 h y de 18 a 20 h). Plazo: Hasta el día 10 de agosto. Si alguna peña quiere que se le reserve sitio, deberá comunicar el nombre al retirar los tickets. 16 a 22.30 h. Conciertos. Carpa (Plaza de la Asunción). 17.45 a 19.45 h. Suelta de reses bravas con recortadores, amenizada por la charanga Las Peñas. Plaza de los Fueros. 18 a 20 h Continuación de hinchables y juegos infantiles, en la zona infantil. Calle Mayor. 20 a 21 h. Suelta de reses bravas. Calle Mayor. 21 h. Encierro chiqui con toricos simulados y a continuación, toro de fuego. Calle Mayor. 21.30 h. Subida de la charanga Las Peñas desde el ‘Paretón’ hasta el ‘Quesito’, para correr La Quesada y cantar el Dicen que en Murchante, y posterior bajada de la charanga (hasta la altura de la Caixa). 22.30 h. Pasacalles Discomóvil, a cargo de Reimy Soul Food, desde la Carpa (Plaza de la Asunción) hasta la zona de bares (C/ Mayor). 00.00 h. Concierto tributo a Estopa, a cargo del grupo Extopa. Calle Triunfante.

Tulebras. 11:30 h. En la Casa Consistorial, Imposición de pañuelos de fiestas a los niños y niñas tulebranos/as nacidos en 2021.11:45 h. Reparto de pañuelos en los bajos del ayuntamiento. 12 h. Desde el balcón de la Casa Consistorial, disparo del Cohete anunciador de las fiestas, amenizado por Charanga Riau Riau. Recorrido por las calles con los Gigantes. Acompañados por los Gaiteros de Cascante.18:30 h. Espectáculo infantil Batiburrillo. 20:30 h. Actuación Orquesta Albatros. 21 h. Chistorrada popular. 23 h. Verbena con la Orquesta Albatros. 23:30 h. DJ para la juventud.

Valtierra-Día del Niño. 11 h Lanzamiento del Cohete por la Corporación Infantil en el Ayuntamiento de Valtierra. A continuación, la Txaranga Los Incansables acompañarán a todos los/as niños/as que quieran participar, a la Iglesia donde se hará una ofrenda floral y posteriormente se acompañará a los/as niños/as al parque infantil. 11:30 a 13:30 h Parque infantil, Goming, Pista Americana, Hinchable Combo, Hinchables Caída Libre, Recinto Gigante de Ludoteca e Hinchables para los peques, en la C/ Valle del Roncal, C/ Valle de Salazar y Plaza de La Paz. 12:30 a 13:30 h Novillas añojas en la plaza, con la Ganadería Íñiguez de Arguedas. 16:30 a 17:30 h Concierto en la Plaza de los Fueros a cargo de la Orquesta Éxito. 17 a 19 h Parque infantil, Goming, Pista Americana, Hinchable Combo, Hinchables Caída Libre, Recinto Gigante de Ludoteca e Hinchables para los peques, en la C/ Valle del Roncal, C/ Valle de Salazar y Plaza de La Paz. 18 a 19 h Suelta de vaquillas en la plaza. 19 a 19:30 h Descanso. 19:30 a 20:30 h Suelta de ganado bravo en la carretera. 20:30 h Encierro. A continuación, txaranga desde la Plaza de Don Jesús Lasanta. Acompañará la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Valtierra. Al finalizar, toricos simulados por la carretera. 21:30 h Disco rocky y bocata lata, para los/as niños/as en la Plaza de la Paz. 23:45 a 00:45 h Concierto amenizado por la orquesta Éxito. 01:00 a 02:00 h Suelta de vaquillas en la plaza. 02:00 a 04:00 h Verbena a cargo de la misma orquesta.

Burlada. 9 h. Dianas: Burlata Herriko Gaiteroak y Burlatako Txistulariak. 11 h. Txupinazo infantil. Plaza de las Eras. 11 h. Pasacalles de la Corporación Txiki, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Larratz Dantzari Txiki Taldea, Burlata Herriko Gaiteroak, Gaiteros la Nogalera y Burlatako Txistulariak. 11.30 a 14 h. Parque infantil. La Nogalera. En caso de mal tiempo, se trasladará a Hilarión Eslava. 12 h. Actuación de Larratz Dantzari Txiki Taldea. Parque Municipal. 12.30 h. Pasacalles de la Banda de Música de Burlada. 17.30 a 20 h. Parque infantil. La Nogalera. En caso de mal tiempo, se trasladará a Hilarión Eslava. 18h. Chocolatada infantil. Carpa de la zona conciertos amenizada por la Txaranga Txogarima. Parking del Soto. 18 a 21.30 h. Espacio Joven (de 12 a 17 años). Ermitaberri. Espacio libre de alcohol. Atracciones y actividades para jóvenes. Dj Josu Rodriguez. 19 h. Kiki Ball (batalla de baile). Kiki House of Anunnaki. Plaza de las Eras. 19 h. Teatro familiar en euskera. Baserriko porrusalda. Plaza de Francisco Ardanaz Soldau. En caso de lluvia, se trasladará a la Casa de Cultura. 19 h. VII Torneo de Fútbol - Ayuntamiento de Burlada. U.C.D. Burladés-C.D. Infanzones. Campo de fútbol de Erripagaña. Acceso gratuito. 19 h. Distrito Federal. Bar Nahia. 20 h. Jauziak en la plaza de la Iglesia. 20 h. Angel Ocray. Amadeus & Zubizarra. 21.30 h. Encierro txiki. Salida por calle San Francisco. 22 h. Toro de fuego. Salida por calle san Francisco, tramo comprendido entre Las Lavanderas y Mokarte. 22.30 h. Espacio Conciertos en parking del Soto: Herdoil (22:30 h), Zea Mays (00:00 h). 23.00 a 02.00 h. Busca la furgoneta de Ai-Laket. Actividad preventiva de análisis de drogas. Gestión de placeres y riesgos. Parking del Soto, zona conciertos. 23 h. Epsilon. Bar Toskana. 00.00 h. Dj Alex. Plaza Francisco Zubiate “Parrita”. En caso de mal tiempo, plaza de las Eras.

Tafalla. 8 h. Encierrillo de los toros que correrán el encierro. 8.15 h. Dianas a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla y Grupo de Txistularis. 9 h. Encierro de toros. A continuación suelta de vaquillas. 10.45 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la Plaza de Navarra. 11 h. Ronda de la peña El Empuje que visitará la residencia de personas mayores de la zona norte de la ciudad. 12.30 h. Ronda del Grupo de Gaiteros de Tafalla acompañados de las bandas de Gaiteros Ezpelur, Haizaldi y Gaiteros de Tolosa. 13 h. Ronda de la peña El Empuje. 13.45 h. Actuación del Grupo de Gaiteros de Tafalla acompañados de las bandas de Gaiteros Ezpelur, Haizaldi y Gaiteros de Tolosa. Plaza de Los Fueros. 17.30 h. Café-concierto a cargo de Chuchín Ibáñez. Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián. Centro Cívico. 18 h. Concurso de recortes con Toros Ciudad de Tafalla. A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la peña El Empuje. 18 h. Concierto a cargo de Bamms. Pasadizo del Txistulari-C/ Mayor. 18.30 h. Espectáculo infantil bilingüe “Parranda a tutiplen” de Kiki, Koko, Moko. Patio de Escolapios. 19:30 h. Exhibición de Deporte Rural en la Plaza de Navarra. 20 h. Ronda de la peña El Aguazón. 21 h. Regreso de las peñas y banda de música desde la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra. 21.45 h. Torico de fuego. 22 h. Bailes regionales a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla. Plaza de Navarra. 22.30 h. Paseo Ereta. Zona junior: Desafío Warrior (pista hinchable 70 mts). 23.15 h. Atrio de Santa María. Proyección de cine infantil con la película Spirit indomable. Atrio de Santa María. 00.30 h. Actuación musical a cargo del grupo The Guateq´s. Plaza de Navarra. 00:30 h. Ronda de la peña El Cierzo.

Mendigorría. 12 h. Misa. 13 h. Aperitivo amenizado por la Txaranga de Mendigorría e imposición de pañuelos a mujeres ilustres de Mendigorría a cargo de Mendi Morea. 14:30 h. Comida de Mendi Morea en el frontón viejo. 14:30 h. Comida de la asociación de mujeres en el Centro Cívico. 16:00 h. Ronda con Goxo Txaranga. 18 h. Vacas de la ganadería Macua amenizadas por la Txaranga de Mendigorría. 20 h. The Trikiteens. 20 h. Toro de agua. 21 h. Bingo y baile de la Era con las Gaiteras de Mendigorría. Toro de fuego. 01:00 h. The Trikiteen.

Cabanillas-Día del Joven. 9 h. Diana con la charanga Riau Riau. 11:30 a 13:00 h. Encierros y Vaquillas de la ganadería Vicente Domínguez. 14 h. Comida Popular de garbanzos con cigalas y rape en la Sala de Cultura. Presentar ticket. 15:30 h. Concierto del Trío Valkiria en la Sala de Cultura. 17:30 h. Después del concierto Ronda con charanga Riau Riau. 18:30 h. Encierros y vaquillas de la ganadería Vicente Domínguez. 20:30 h. Encierro Simulado con vitorinos. 21 a 22 h. Baile con la orquesta The Garage en la Sala de Cultura. 22 h. Cena del Joven en la Replaceta. Imprescindible presentar ticket. 00:00 a 02:00 h. Ronda por los bares con Os Mozes. 02:00 a 03:30 h. Verbena con la orquesta The Garage en la Sala de Cultura. Seguido, DJ Juanra.

Lerín-Día de la Pochada. 13 h Pasacalles con la charanga Turrutxiki. 15 h Comida popular (pochada) en la calle Mayor de nuestra villa. 16 h Sobremesa amenizada por Los Artistas del Gremio. 17:30 h La charanga Turrutxiki animará nuestra conocida Calle Mayor. 18:30 h Vaquillas en la plaza de la ganadería Alfonso Basarte, de San Adrián. 20:30 h Ronda por la Calle Mayor con la charanga Turrutxiki. 21:30 h Toricos de agua. 22 h Torico de fuego. 01:00 h Verbena popular con la orquesta Ingenio en la carpa.

Monteagudo-Día del Hombre. 9 h. Dianas a cargo de la Charanga Ceda el Vaso. 10 a 10:45 h. Encierro de Capones en la calle, por el recorrido habitual, amenizado por la charanga “Ceda el Vaso”. Al terminar, Almuerzo Popular en la Plaza. 11:30 a 14:00 h. En la Plaza, las Peñas que lo deseen elaborarán la comida al gusto. Los expertos cocineros de cada peña harán gala de sus refinadas dotes culinarias. El Ayuntamiento sólo suministrará la bebida. 13 h. Degustación de Vinos en la Plaza, a cargo de la vinatería Rincón del Arpa, vales 1,5 € (vino a elegir + pincho) se pueden retirar en Ayuntamiento y Centro Cívico (Bar Adolfo). 14 h. Comida de Fraternidad de las Peñas, en la Plaza. 16 h. Café-Concierto con la Charanga. 16:30 h. Concierto en la Plaza a cargo de la Orquesta Boulevar. 17:30 h. Ronda de la Charanga con los hombres. 18 h. Suelta de Vaquillas en la calle de la forma tradicional hasta las 19:30 h. Ganadería Virgen de Sancho Abarca de Tauste. 19:30 a 21 h. Vacas en la Plaza con la ganadería Virgen de Sancho Abarca de Tauste. Encierro final desde los corrales de Calchetes. 21:30 h. Encierro Simulado Infantil y Toro De Fuego amenizados por la Charanga. 00:00 a 00:30 h. Encierro Nocturno de vacas, con la ganadería Virgen de Sancho Abarca de Tauste, en la forma tradicional. 00:30 h. Verbena en la Plaza a cargo de la Orquesta Boulevard.

Berbinzana-Día de las Cuadrillas. 13 h. Encierro txiki en el parque de las Eretas. 13.30 h. Concurso de calderetes y comida popular en el parque de las Eretas. 15 h. Entrega de premios y trofeos a los mejores calderetes. 17 h. Actuación de sobremesa en el parque con el mariachi Pancho Balbuena. 18.30 h. Ronda con la txaranga El Encierro desde el parque. 20 h. Macro discoteca Onda Futura en la plaza del ayuntamiento. 22 h. Bingo. 22.15 h. Torico de fuego. 23 h. Cena de bocatas en los bares. 01.00 h. Macro discoteca Onda Futura en plaza del ayuntamiento.

Amaiur. 11 h Mus relámpago. 12 h Gigantes por el pueblo. 14 h Comida popular. 17:30 h Juegos vecinales. 19 h Pasacalles con Matraka elektrotxaranga. 21 h Cena de jóvenes. 23 h Conciertos con Kamuts, Kilimak y Kaleko Urdangak.

Narbarte. 10 h Juegos infantiles. 11:30 h Almuerzo. 12 h Chupinazo. 12:30 h Kalejira con los trikitilaris Andrea y Goiatz. 16 h Bertiz Abentura Park. 18 h Chocolatada en la plaza. 19 h Fiesta de espuma. 00:00 h Gaupasa con Gabenara.

Ororbia-Txupinazo.12 h Cohete/Txupinazo a cargo de los Quintos y Txaranga Jaiak. Entrega de pañuelos. 15 h Comida Popular. 17 h Hostal Don Javier. Campeonato de Mus.17:30 h Musicarro con espuma y juegos. 16-20 h Juegos Infantiles. 20-22 h Pantxo Balbuena. 00:00-05:00 h DJ Jonsan. 05:00 h Música en la carpa.

Buñuel-Día de Los Ranchos y Fiesta Agarraos. Responsable del día: Ricardo Martínez Matillas. Ganadería Merino (Marcilla). 8:30 h. Encierro largo seguido de vacas en la calle. 10 h. Almuerzo popular en Plaza de los Fueros. 12 a 13 h. Vacas en la plaza. 11 h. Empezaremos a cocinar los ranchos en la Calle Miraflores (a la 14 h se cogerán las muestras de los participantes y a las 14:30 h entrega de premios y comer todos juntos). 16 h. Café concierto Mexicanas Zacatecas. Pabellón Polivalente. 17:30h. Desencajonamiento seguido de vacas en la plaza hasta las 18:45 h. 18 h. Talleres Titín el Mago. Patio de las Escuelas Viejas. 18:45 a 21:00h. Vacas en la calle seguido de encierro. Estarán animadas en todo momento por la Banda de Música de Buñuel, con un pequeño concierto después del encierro en la Plaza de los Fueros. A continuación encierro simulado y toro de fuego. 18 h. En la calle Vicente Oliver comienzo Gran Fiesta Agarra-West con conciertos, cena y DJs. Organiza peña los Agarraos y colabora Ayuntamiento de Buñuel: 18 h. Raúl Bobe 19 h. Unai Álvarez. 20 h. Joseba Deluxe. 22:30h. Milindris Band. Tributo a Melendi. 00:00 h. Aga-Row by Joseba Deluxe. 23 h. Verbena Tropicana Son en la Plaza San José de Calasanz.

Esquíroz. 13 h. Comida: Calderetes por cuadrillas. El Concejo aportará patatas, mesas y sillas para las personas participantes. 17 h. Ronda copera amenizada con la txaranga y concurso de disfraces. Se puntuará originalidad, ejecución, carroza y tema relacionado con el pueblo. 20 h. Orquesta London y Fiesta de disfraces. 22:15 h. Torico de fuego. 00:00 h. Orquesta London.

Morentin. 12 h Cohete anunciador de las fiestas, en honor a nuestro patrón San Andrés desde el balcón del Ayuntamiento. Lanzamiento de balones y caramelos y bombas japonesas. Imposición de "primer pañuelico" para los nacidos y empadronados en Morentin 2020-2021.12:15 h Chistorrada Popular, animada por la Txaranga El Garrafón. 16:30 h Ronda Copera acompañada por nuestros cabezudos, Dña. Lavandera y Don Carnicero. 18 h Salve en la Iglesia Parroquial de San Andrés. 19 h Lanzamiento de la "Alpargata". 21:45 h Torico de fuego. 22 h Cena popular. 01:00- Verbena a cargo de la orquesta Edelweiss hasta las 04:30 h.

Allo-Prefiestas.17 h Tomee de mus con premios para los ganadores, en el Paseo.

Biscarrués. 20 h Ronda de disfraces por las calles con la Charanga Chilindrón… con merienda por las casas para bailar y sangría bien fría gentileza de la comisión. Al acabar en la plaza Baile de disfraces infantil y adulto con premios. 23 h.Bocatería y mojitos en la barra. 00:30-05:00 h. Orquesta Triplekiss. Bingo. 05:00 h-... DJ Gusiluz

Zudaire. 12:30 h. Misa y ofrenda floral en honor al Beato Esteban de Zudaire, y a continuación lunch. 14:15 h. Piñatas y torico de agua para los peques. 17:30 h. Autocross. 21 h. Conciertos: Kenopsia + Los Zopilotes Txirriaos + La Inkilina. Cena de bokatas en la barraka. 22 h. Suelta del torico y disparo de fuegos artificiales. 23 h. Continuación de los conciertos. 03:00 h. Música con DJ Txumasketa. 04:00 h. Entrega de la Maglia Rosa al ganador del sprint.

ARTE

ÚLTIMOS DÍAS

Jesús Montes 2022. Casa Estudio Karakoetxea. Mirador del Baztan. Zigaurre de Ziga. Exposición de pintura. Playas, bodegones y paisajes de París, San Sebastián, Serra Morena, etc. Hasta hoy, de 17 a 20.30 h.

‘La fragua de Vulcano (Churrería La Mañueta)’. Palacio del Condestable. Una propuesta del fotógrafo pamplonés Pío Gerendiain, con 40 instantáneas de la trastienda de la conocida churrería. Hasta el 20 agosto. Horario: viernes, 9 a 14 y 17 a 21 h; sábado, 9 a 14 h.

‘De lo que nos une. Fiesta, cultura y tradiciones. De San Jorge a San Fermín’. Palacio del Condestable. Exposición que analiza el paralelismo entre los Sanfermines y la fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy. Hasta el 20 de agosto. Horario: viernes de 9 a 14 y de 17 a 21 h, sábado de 9 a 14 h.

‘El arte al servicio de la fiesta. La Casa de Misericordia y el cartel de la Feria del Toro (1959-2022)’. Palacio del Condestable. Recorrido a lo largo de más de 160 años de cartelería taurina en Pamplona... Hasta el 20 de agosto. Horario: viernes, 9 a 14 y 17 a 21 h; sábado, 9 a 14 h. Mañana, visita guiada.

‘La vida cotidiana en la Sangüesa medieval’. Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa. Hasta el 21 de agosto. Horario: martes a sábados, de 11:30 a 14 y 19 a 21 h. Domingo, de 12 a 14 h.

‘Instante Infinito, Tiempo Etéreo’. La Fábrica de Gomas, c/Fuente de la Teja 12, Pamplona. Exposición colectiva con 3 artistas de amplia trayectoria: Julio Pablo, María Cueto y Piluca Azparren. Hasta el 21 de agosto. Horario: viernes 12 a 13:30 h y 18 a 20:30 h. Sábado y domingo, 12 a 14 h.

ALGUNAS NUEVAS EXPOSICIONES

‘Burkide’. Antiguas Escuelas de Unzué/Untzue. Exposición de pinturas de Benito Goñi, ‘Burkide’. Son alrededor de 30 obras de diferentes formatos realizadas sobre distintos soportes, entre las que destacan retratos imaginarios, paisajes de la zona media y la localidad de Unzué y obras de abstracción y de carácter gráfico, todas ellas realizadas con técnica de pintura acrílica. Organizan el club de jubiladas y jubilados Arizu y el Ayuntamiento de Unzué. Inauguración sábado 20 de agosto a las 20 h. con un monólogo a cargo de Mari Carmen Bengoetxea. Horario: lunes a sábado de 19 a 21 h. Domingos y festivos, 12 a 14 y de 19 a 21 h.

‘AT, Experiencias con Litografía’. Galería CROMLECH, Plaza Santiago 11 de Estella-Lizarra. Exposición del trabajo de una veintena de artistas asistentes estos dos últimos años al Taller de Litografía, ATELIER, de Iñaki Rifaterra. Hasta el 19 de septiembre. Horario: agosto, de 17 a 20 h.; y en septiembre, de 10 a 13:30 hrs. Con motivo de la inauguración, hoy a las 19 h, habrá un concierto a las 20 h. del músico donostiarra Pelax junto con la pintura improvisada en directo de los artistas Iñaki Rifaterra y Alatz López Lameiro.

‘Miradas Peregrinas’. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra. Exposición fotográfica. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a viernes, de 18:30 a 20:30 h, Sábados: de 12 a 14 y de 18:30 a 20:30 h. Domingos y festivos, de 12 a 14 h.

‘40 años del Amejoramiento del Fuero (1982)’. Archivo Real y General de Navarra. Microexposición de agosto. Entre los documentos expuestos se encuentra un ejemplar de lujo del texto, así como las actas de las reuniones en las que se negoció. Horario: todos los días, de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.