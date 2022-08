Ara Malikian regresará a Baluarte el próximo 12 de octubre

Ara Malikian actuará en Baluarte el próximo 12 de octubre dentro de su nueva gira 'The Ara Malikian World Tour'. El concierto será en la Sala Principal a las 19 horas y las entradas están ya a la venta en El violinista de origen libanésactuará enel próximodentro de su nueva gira 'The Ara Malikian World Tour'El concierto será en la Sala Principal a las 19 horas y las entradas están ya a la venta en www.baluarte.com y en taquilla al precio de 58 y 68 euros.

El concierto forma parte del nuevo tour que el prestigioso intérprete define como "el resultado" de la experiencia de "ver crecer" a su hijo: "Es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre". Según explica, "esta gira está llena de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües, este disco es eso que yo había olvidado y que es tan poderoso; la Magia de encontrar fascintantes cada día y cada senda, traigan lo que traigan".

El músico afincado en España y de ascendencia armenia ha visitado el auditorio pamplonés en varias ocasiones, la última en junio de 2021 con la exitosa gira 'Petit Garage'.