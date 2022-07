Maluma cierra en Santander su gira europea ante más de 10.000 personas

Maluma cerró su gira por Europa. Más de 10.000 personas se dieron cita anoche en la campa de La Magdalena de Santander para asistir al concierto con el quecerró su gira por Europa.

Con este multitudinario concierto, en el que durante más de dos horas el cantante colombiano interpretó sus grandes éxitos, se abrió además el festival Magdalena en Vivo 2022, que vivirá el 26 de julio su segunda jornada, que tendrá como protagonistas a Simple Minds y MClan.

Maluma hizo sonar en su concierto algunas de las canciones que lo lanzaron al estrellato mundial y lo catapultaron a las primeras posiciones de las listas de ventas de todo el planeta, además de repasar intensamente 'Papi Juancho', el disco que da nombre a la gira que lo ha traído hasta Santander como cierre de sus shows en suelo europeo en una noche que quedará para el recuerdo.

En el repertorio incluyó temas como 'Corazón', '11PM', 'Mojando asientos' o 'Borro cassette', y recordó también a todas las víctimas de la pandemia con una canción a capella junto al público.

Además, en la recta final del espectáculo, que coincidió con los fuegos artificiales de la Semana Grande de Santander, Maluma puso a bailar a todos con 'Vente pa cá', 'Chantaje' o '4 Babys', para cerrar el show con un bis extendido de 'Hawai', ha informado en un comunicado la organización.

Durante todo el show, Maluma no dejó de dirigirse e interactuar con el público. "Ustedes, mi gente, son el motor de mi vida. Si ustedes no dejan de aplaudir, yo no dejaré nunca de cantar", aseguró.

Previamente, la primera jornada del festival había arrancado con el productor, músico y DJ urbano venezolano Mike Cerdá, cuyo nombre artístico es DJ MkC, y que fue el encargado de animar al público que esperaba a Maluma.

Este artista internacional ha trabajado con varios ganadores de Premios Grammy y actualmente es director musical y DJ del autor de 'Felices los cuatro', con quien ha colaborado en los arreglos de varios discos y giras.