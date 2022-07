Un error de 'Jurassic Park', desvelado casi 30 años después del estreno de la película

Los errores en el cine son comunes. A veces se encuentran fácil y rápido pero en otra ocasiones pueden pasar casi 30 años hasta que algún espectador se da cuenta del gazapo. Es lo que ha ocurrido con ‘Jurassic Park’, la primera cinta de la saga de los dinosaurios que dirigió Steven Spielberg y se estrenó en 1993.

Se trata de un error a la vista de todos pero que hasta la fecha nadie había encontrado. O no lo había hecho público, como sí ha ocurrido con un usuario de la plataforma Reddit. Este aficionado compartió hace dos años su hallazgo tras ver la película once veces. No es tan fácil apreciarlo pero una vez que lo sepas no podrás dejar de verlo.

escena en la que los raptores entran en la cocina, donde se han refugiado los nietos de John Hammond. En un momento de la película, un raptor abre la puerta para entrar en la cocina y cuando se detiene durante unos segundos se puede ver cómo un integrante de la producción El problema ocurre en la, donde se han refugiado los nietos de John Hammond. En un momento de la película, un raptor abre la puerta para entrar en la cocina y cuando se detiene durante unos segundos se puede ver cómo un integrante de la producción extiende la mano para cogerle la cola

Hay que recordar que Steven Spielberg fue un pionero en el uso de la tecnología. En 'Jurassic Park' utilizó la combinación de imágenes generadas por ordenador (CGI) y muñecos. Estos últimos eran controlados por operadores, y aquí puede estar la clave del error en un proyecto tan innovador y complejo.

Más allá de este fallo, la película tuvo un éxito arrollador. Su estreno, en el año 1993, generó un total de 900 millones de dólares en todo el mundo. El largometraje ha sido uno de los más aclamados de la historia reciente del cine y el primer episodio de una saga cinematográfica que 30 años después sigue llenando salas de cine.

Este mismo año se ha estrenado el que parece el fin de la saga: ‘Jurassic World: Dominion’. Tras los sucesos de ‘Jurassic World: El reino caído’, ahora los dinosaurios han tomado el control de la Tierra y los humanos tendrán que aprender a convivir con ellos mientras que un nuevo problema dificultará todavía más esta convivencia. Owen Grady y Claire Dearing unirán su fuerzas junto con la ayuda del famoso paleontólogo Alan Grant, la doctora Ellie Satler y el Doctor Ian Malcolm para resolverlo.