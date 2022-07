Una historiadora asegura que "las mujeres han sido invisibilizadas en los museos"

"Las mujeres han sido invisibilizadas en los museos a través del lenguaje y de las imágenes", algo que es "derivado de la sociedad patriarcal y la discriminación femenina", ha afirmado a Efe la doctora en Historia por la Universidad de Zaragoza Carmen Delia.

Delia (Zaragoza, 1982) pronuncia este viernes la conferencia "Manos de mujeres: una aproximación a la mujer y a la cerámica en época romana", dentro de la jornada inicial de la XIV Feria Nacional de Alfarería y Cerámica NACE, que se celebra en el municipio riojano de Navarrete hasta el próximo día 17.

Ha explicado que en esta charla tratará "los museos y la representación igualitaria de mujeres y hombres porque, a fin de cuentas, una de las formas más fáciles de poder acceder al material (histórico) es a través de los museos y espacios patrimoniales".

Este material es "lo que nos está representando en la sociedad y lo que nos habla del pasado, pero, claro, tiene que ser de una manera igualitaria", y "la relectura de las piezas, en muchos casos, es necesaria para que nos hable desde la realidad: las mujeres existen", ha precisado.

Ha destacado que esta realidad, "desde hace 30 años, se está investigando muchísimo más a fondo gracias a los estudios de género y a la historia de las mujeres".

"Vivimos en una sociedad en la que hay un poso patriarcal muy potente y, por desgracia, eso ha influido mucho en que la ciencia se viera, muchas veces, con ojos androcéntricos, es decir, centrándose, principalmente, en la mirada del hombre, que era la persona que podía transmitir toda la información de la historia", ha subrayado.

Delia ha asegurado que "ha habido muchísimas figuras que la historia ha ocultado, en muchos casos, por desgracia, de manera deliberada", y "eso no ha ayudado a que en los museos se realizara una representación real y realista de la historia y su devenir, así como de todos los testimonios que hablaran de mujeres y hombres".

Ha apuntado que, "ahora mismo, los museos se están ocupando también de esa labor de representar a las mujeres y a los hombres, pero no solo a través de los objetos, sino también a través del texto", porque "el lenguaje que se acostumbra a utilizar de una manera más cómoda es el masculino genérico, que invisibiliza a las mujeres".

Además, esta historiadora ofrecerá "una aproximación acerca de la relación entre la mujer y la cerámica en la Época Antigua", ya que "Roma es de los testimonios, a lo mejor, más cercanos que hay en Hispania, aunque tampoco son muchos".

"Me ha resultado muy complejo poder localizar epitafios donde se hablara de una mujer que hubiera tenido un trabajo relacionado con la cerámica, por ejemplo, una artesana", y de hecho, hasta la fecha, "no he podido localizar ninguno", ha subrayado.