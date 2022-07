El mundo taurino protagoniza la exposición "Sanfermines 2022"

El esperado regreso de los Sanfermines no solo se deja sentir en la calle y en el ánimo de las pamplonesas y pamploneses. Los artistas también se suman a esta ilusión a través de unas pinturas que sirven para realzar la plasticidad de la figura del toro y evocar las corridas o los encierros. Y, siguiendo la tradición que mantenía antes de la suspensión de las fiestas hace dos años, la galería Michel Menéndez abre la puerta a 'Sanfermines 2022" , una exposición en la que 20 artistas de toda España muestran su visión de San Fermín y la fiesta en torno al toro.

A lo largo de 28 obras, la exposición se convierte en un recorrido por distintos estilos pictóricos, pues no faltan referencias al realismo, la figuración, la abstracción y el arte contemporáneo. La muestra se completa con un guiño a la historia a través de una pintura del siglo XIX. Se trata de una obra de Charles de Séchant, artista nacido en París en 1803 que, a través de "Combat de taureaux a Pampelune" refleja una corrida de toros de 1829 cuando se celebraban en la Plaza del Castillo.

GENIOS Y ANIMALES

"Sanfermines 2022" es un recorrido por la creatividad y la diversidad y presenta un diálogo entre obras llenas de pinceladas definidas, sutiles y técnicas hasta otras piezas en las que fluyen los trazos espontáneos. Pero, sobre todo, es un canto al color, con obras como "Mujer y tauromaquia", de Gabriela Rad; "A las 5 de la tarde", de Equipo Línea Viva; o "En la curva de Mercaderes", de Héctor Salazar, que ha creado unas figuras, que él denomina “genios” con las que plasma su percepción de los Sanfermines. “Los Sanfermines los veo como la representación más sublime de lo que es la lucha interior del ser humano. Pinto para representar mis conflictos interiores”, indica el artista que también considera que las figuras que tanto le identifican le permiten adentrarse en la búsqueda del equilibrio entre lo material y lo espiritual. “Este equilibrio debe regir la vida de todas las personas. Lo muestro pintando esos seres entre humanos y etéreos”.

eduardo buxens

Si los “genios” identifican a Héctor Salazar, el toro acompaña la trayectoria de Toro Tribal, nombre artístico de José García Ramírez, quien lleva 30 años dedicado a la pintura taurina. “Desde pequeño me impactó la imagen del toro. El toro transmite fuerza y a la vez nobleza. Y esa dualidad es lo que me atrapó”, señala el pintor que transita entre el hiperrealismo y la abstracción y que dice no ponerse límites. “Estoy en una faceta más suelta, me siento más liberado, con trazos más expresivos y me acerco a la abstracción sin prejuicios”. El pintor añade que nunca se cansa de llevar al lienzo la figura del toro. “No me interesa solo la lidia, hay más cosas. Cada toro tiene un encaste y una morfología que te permite un abanico de posibilidades pictóricas”.

eduardo buxens