Erel & Kuñi, grupo de rap: “Tocar en San Fermín es un punto de inflexión en nuestra carrera”

Dos jóvenes de la Txantrea y de la Rotxapea, de 21 y 20 años, que llevan toda la vida juntos y que empezaron a rapear en 2017. Estos son Rubén Lapuente Núñez (Erel), estudiante de ADE en la UPNA, y Unai Cantero Górriz (Kuñi), estudiante de Historia y Periodismo en la Universidad de Navarra, que forman un grupo de rap desde el año 2019. Juntos, han dado un gran paso en su carrera musical, conseguir tocar en San Fermín en la Plaza de los Fueros.

¿Cómo y cuándo nace Erel & Kuñi?

Todo empieza cuando hacíamos batallas de gallos, ya que empezamos más o menos a la vez, en el año 2017. Cuando había competiciones por parejas nos apuntábamos juntos y vimos que teníamos mucha química juntos. Llegó un momento en el que las batallas nos llamaban menos que la música y coincidió con que sacamos nuestro primer tema juntos, “Ángel y Demonio”, que llegó a 10.000 visitas y tuvo bastante éxito. Unos meses después nos llamaron para nuestro primer concierto en Zentral, en octubre 2019. Ninguno tenía suficientes canciones para cantar en solitario así que decidimos ir juntos.La cosa fue genial y ,después de otro concierto en la Ciudadela en 2020, decidimos hacer el grupo de una forma más oficial, pero ya éramos Erel & Kuñi antes, solo que ahí empezó nuestro camino profesional.

¿Cuáles han sido sus referentes musicales?

Kuñi: Yo empecé a escuchar rap por Eminem, pero Canserbero siempre ha sido mi referente y siempre lo va a ser. Ahora escucho muchísimo rap, por ejemplo a Fernando Costa. Pero Il Pekeño y Ergo Pro me han marcado mucho, sobre todo en los conciertos, son dos raperos muy distintos en el escenario y me fijo mucho en ellos.

Erel: Yo cuando empecé a escuchar rap me gustaba mucho más el español, no me molaba en inglés. Porque a mí lo que más me gusta es que me transmita y entender lo que estoy escuchando. Por ejemplo, escucho a Eminem y es una locura, pero no entiendo lo que dice. Cuando más me enamoré del rap fue con Ayax y Prok y Natos y Waor. Los que más me motivan son estos últimos, porque yo veo a dos chavales que han empezado en casas okupas y ahora están en la cima y me impulsan a seguir.

¿Cómo se sienten ante su concierto de San Fermín?

Es más emocionante como pamplonica que como rapero. Como artistas nos vendría mejor tocar el 8 de julio a las 12 de la noche en una sala llena, pero como pamplonicas, vamos a tocar en la plaza más grande de nuestra ciudad enSan Fermín. Lo ‘malo’ es que no somos del todo conscientes. Hasta el momento en el que estás ahí quizás no te das cuenta, pero de momento, estamos bastante tranquilos.

¿Alguna vez pensaron que llegarían aquí juntos?

Kuñi: Yo soy un tío muy soñador, pero nunca me había imaginado seriamente que tocaríamos en la Plaza de los Fueros en San Fermín. En 2019, estábamos los dos viendo el concierto de Ayax y Prok y le dije: “¿Te imaginas que un día toquemos aquí?”. Y ahora míranos.

Erel: Yo sabía que si en algún momento llegaba iba a ser con él. Sueño con tocar en muchos sitios, pero si eres realista ves que es difícil.

¿Qué supone esto en su carrera?

Es un punto de inflexión, es la subida de escalón que necesitábamos. También nos ha servido para darnos cuenta de que el trabajo tiene su recompensa. Tras dos años de pandemia en los que nos han cancelado casi todos los conciertos, tener actuaciones por Navarra y tocar en San Fermín, es increíble.

¿Hay presión antes del concierto?

Kuñi: Yo no me suelo poner muy nervioso, hasta los 20 minutos previos creo que estaré tranquilo. No tenemos nada que perder, si hacemos lo que siempre hemos hecho, no tenemos porqué preocuparnos.

Erel: Yo me meto presión, porque sino, no lo voy a hacer igual de bien. Seguro que habrá gente que estará esperando a ver qué escucha, gente que tenga salas en las que podamos tocar algún día. Todos los conciertos son un pasito, pero si este nos sale bien, puede ser un gran paso para los dos.