Pamplona pone música a su flora

Los pamploneses pondrán el ejemplo de los ‘clavelitos’ para decir que la flora de la ciudad ya tiene música, pero esto va mucho más allá. Desde este jueves dos grupos de aficionados a la botánica, a la música y, en general, a la naturaleza se congregan por la mañana y por la tarde en la Sala de Armas de la Ciudadela. Su objetivo es localizar las especies florísticas del recinto, contar cuántos ejemplares hay y atribuirles una melodía.

Posteriormente, todo este trabajo enmarcado dentro del ciclo PRESS PLAY! y coordinado por integrantes de Nomad Garden y Antropoloops verá la luz en un mapa interactivo público.

LA DINÁMICA

Son las once de la mañana y en la planta baja del espacio pamplonés se reúnen Mónica, Sofía, Laura, Javier y Ángel. Se han enterado de la actividad por las redes o por la web de cultura del consistorio y les ha atraído la idea de juntar botánica y música. El primer ejercicio que tienen que hacer es salir al exterior y buscar la especie marcada en un mapa de la Ciudadela repartida por los coordinadores. Son mapas distintos.

A Mónica Prado Villalobos, vecina de Pamplona desde hace dieciocho años y natural de Ciudad de México, le ha tocado un mapa con un punto cercano al Polvorín. Se acerca y observa. Es un haya. La actividad anima al participante a observar la morfología del ejemplar y marcar las características. “Es un espacio que me gusta por la sombra”, comenta Prado. Ella es etnobotánica. Un campo de estudio que analiza las relaciones entre el ser humano y las plantas. Tiene dudas de la especie que es, pero le gusta la actividad. “Es una forma muy poética de acercarse a tus parques”, reflexiona confesando que ya ha participado en otras actividades similares. “La Mancomunidad organiza talleres sobre cómo cuidar huertos, semillas y tal... pero hacen falta más”, apunta. Cerca, observando otra especie, está Ángel González Fernández, un leonés que vive en Pamplona desde hace cinco años y se considera “rata de ciudad”. Después de localizar su planta, lo que tiene que hacer es enumerar los ejemplares de la misma repartidos por todo el pentágono de la Ciudadela. “Es una actividad muy interesante, me gusta la combinación de tecnología, naturaleza y cultura”, comenta reconociendo que en León no hay tanta oferta como aquí.

“La idea fundamental es descubrir cómo la mayor parte de las especies vegetales presentes en la Ciudadela proceden de otras regiones del mundo”, explica Rubén Alonso Mallén, organizador e integrante de Antropoloops. “Lo que hacemos desde KLEOS es pensar que las plantas y las especies pueden tener una memoria que está formada por recuerdos musicales de expresiones tradicionales de esas zonas de las que proceden”, añade dejando ver que a la flora investigada en la Ciudadela se le atribuirá una melodía determinada al término del taller.

“Me faltó tiempo para observar más, me he quedado hipnotizada viendo el árbol que me ha tocado”, reía una participante al terminar el tiempo de búsqueda y volver a la Sala de Armas para comenzar a insertar en la web los datos. Cada uno tiene su portátil y una cuenta en un portal mapeobotánico para ello.

AÑADIR LA INFORMACIÓN

En la pantalla les sale un buscador. Tienen dos opciones. O poner el nombre de su especie, si saben cuál es, o aportar datos sobre la morfología de ese ejemplar que han buscado. Después de introducir varios datos consiguen dar con la especie. “Ahora tenéis que señalar en el mapa con puntos las zonas donde se encuentran esos ejemplares”, apuntan los organizadores. Y poco a poco el mapa se va pintando. Coge el aspecto de la imagen de encima.

“Yo tengo la falsa acacia”, dice Javier Aisa Gómez de Segura. “Proceden de los Apalaches”, añade una información que será clave. “Yo un haya, aquí hay muchas en la selva de Irati”, comenta Nuria. “¿Y hay algún folclore típico en la zona?”, pregunta un coordinador de la actividad tratando de sacar contenido para el objetivo final de crear un “collage sonoro” para atribuir a cada planta. Según Alonso, “buscan siempre generar relatos sonoros basadas en remezcla asociadas a las regiones”. A partir de hoy, día en el que acaba el taller, la Ciudadela sonará a Norteamérica, tendrá narraciones de indios, sonidos mediterráneos o melodías asiáticas. Lo que en un momento fue un elemento bélico que cercaba una población, hoy en día y gracias al laboratorio KLEOS se convierte en una vía de unión con diferentes puntos de la geografía mundial. Todo gracias a las plantas y a la música. “La mezcla de esas músicas puede ser apasionante”, confiesa Aisa sobre lo que pretende ser un “gran vial radiofónico” que será accesible para todos los interesados.

Un proyecto similar al elaborado en Sevilla, San Sebastián y Las Palmas

Nomad Garden y Antropoloops ya han llevado a cabo este proyecto en otros parques repartidos por el país. En concreto, han trabajado en el jardín Cosmopólita de Sevilla, entre otros, ciudad de la que radica la idea, en el parque Doramas de Las Palmas de Gran Canaria y en el parque Cristina Enea de San Sebastián. Lo que difiere a la Ciudadela con todas estos espacios naturales es en la forma que se está desarrollando la actividad. Hasta la fecha, los resultados obtenidos han sido fruto del trabajo de los profesionales organizadores. Sin embargo, Pamplona está resultando un “laboratorio”, como asegura Rubén Alonso Mallén, músico, arquitecto de formación e integrante de Antropoloops. Un laboratorio porque esta vez los resultados tienen que ver con los talleres abiertos a todo el público. Los pamploneses pondrán la música.