Blue Jeans: "Ahora puedo jugar con la mente del lector y dejar pistas falsas"

El escritor Blue Jeans ha firmado en Zaragoza su nueva novela, ‘Los crímenes de Chopin’, una obra de misterio e intriga con influencias de Agatha Christie que le permite “jugar con la mente del lector, dejar pistas falsas y crear sospechosos” y con personas con las “que no tienen nada que ver”.

El también escritor de ‘La chica invisible’ o ‘El Campamento’ ha compartido en una entrevista cómo son las adaptaciones a la gran pantalla de estas dos obras y ha asegurado que su decimoquinta novela ha surgido “de no dormir bien”, pero “es una historia complicada con un final feliz”.

Es su decimoquinta novela. Esta vez es de misterio, suspense y ambientada en Sevilla. ¿Cómo comienza a elaborar esta nueva historia?

He entrado en la dinámica de sacar todos los años un libro, incluso en pandemia dos. Mi trabajo es así y, de momento, la cosa no ha ido mal. Tengo muchas historias en la cabeza, así que el tema de la creatividad bien. Con ‘La chica invisible’ cambié los libros de corazoncitos, pero no dejé de lado lo juvenil. El eje principal ahora es una investigación policial con muertes y asesinatos. Estoy muy a gusto con esta historia y, básicamente, surge en un día de insomnio en el que no podía dormir en pandemia. De no dormir bien, ha salido una historia que se ha hecho real.

En la novela se pregunta qué se siente después de haber matado a alguien. ¿Cómo se debe sentir una persona después de haber cometido un crimen?

Te puedo decir cómo se puede sentir alguien a nivel de ficción. Tiene que ser una sensación extraña y no debe ser fácil. La gente que mata tiene que hacerlo porque no está bien o por desesperación o defensa. Yo no puedo saberlo porque no he matado ni voy a matar a nadie nunca, pero me siento bien cuando lo hago en la ficción, hay un crimen planeado y cuadra todo.

El protagonista firma sus delitos con una partitura. ¿Cómo firmaría en su caso?

Con una gorra (entre risas). Sería demasiado obvio… Lo de la partitura está bien. Se me ocurrió que en todas las casas a las que acudía el protagonista sonara alguna partitura de Chopín, pero dejar el ordenador encendido no cuadraba. Entonces era mejor que las dejara. A lo mejor yo firmaría con una página de un libro o con alguna historia que haya escrito.

Desafía al lector para que averigüe quién es el culpable del asesinato antes de que lo diga. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cuál es el feedback que está recibiendo ante esta propuesta?

Todo viene de mi pasión por Agatha Christie. Yo cuando leía los libros intentaba averiguar quién era el culpable antes y siempre se las apañaba para liar la historia de tal manera que nunca diera con el asesino o los culpables. Eso es lo que intento con el lector ahora. Busco jugar con su mente, dejar pistas falsas, crear sospechosos… Es un juego entre el lector y yo. Además, lo están recibiendo muy bien los lectores. Da gusto ver cómo se lo terminan el día que sale a la venta o cómo están esperando en la puerta de una librería para comprarlo. Está saliendo todo muy bien e incluso fue uno de los libros más vendidos. Pero a mí lo que me interesa es lo que piensa el lector.

¿Qué otras reflexiones se pueden encontrar en estas páginas?

Aparte del eje que es la investigación policial, hay otros personajes con su propia historia, personalidad y experiencias. Hay situaciones de todo tipo, desde la persona de Niko que tiene una infancia difícil porque su abuelo se dedicaba a robar y había perdido a sus padres. Es un personaje con una personalidad complicada por las situaciones que ha vivido. Después está Triana, una chica sevillana, muy echada para delante y con mucha fuerza, pero que también ha visto cómo su padre moría cuando ella era adolescente. Tenemos una periodista joven que se encuentra de buenas a primeras con una exclusiva de la noticia del año, pero también observa lo difícil que es no expresar tu opinión y no seguir una línea editorial. Luego, está Celia, la detective privada que quería ser escritora y es una luchadora.

Si tuviera que resumir este libro en una o dos frases. ¿Cuál sería?

Una historia complicada con un final feliz, diría.

En estos últimos libros, como ha comentado, ha dejado atrás los corazoncitos. ¿Quiere seguir en esta línea?

Siempre he tenido la etiqueta de amor adolescente, pero realmente nunca ha sido solo eso. He tratado temas tan importantes como el "bullying", los trastornos alimenticios, el sexo, la identidad, las autolesiones, el mundo virtual… Pero al final siempre te preguntan por qué este se queda con esta o al revés. Entonces, bueno, me apetecía salir de esa zona de confort y, como suelo leer novela negra, era lo que mejor pegaba. No sé qué va a pasar en el futuro. No es fácil hacerse un hueco en la literatura juvenil. La marca Blue Jeans está muy consolidada, pero no cierro puertas a nada. Estoy muy contento con lo que estoy haciendo y me siento muy respaldado, tanto por la editorial como por el lector. Ya veremos qué pasa en el futuro, aunque la cosa no está para hacer muchos planes.

Alguna de sus novelas van a saltar a la gran pantalla. ¿Qué le gustaría ver? ¿Hay algo que no puede faltar?

‘La chica invisible’ está muy avanzado, así que por mucho que diga no hay marcha atrás. Yo confío en Morena Films y en la productora británica que ha comprado ‘El campamento’. Van a hacer buenas series y, aunque van a existir diferencias con los libros, lo entiendo. Hay guionistas, un director y unos actores que interpretarán la historia y la harán suya, pero la esencia seguro que sigue ahí. A mí me corresponderá ser un poco el enlace entre el lector y la productora o el producto final.

Por último, ¿qué hay de Blue Jeans en los libros y de los libros en Blue Jeans?

Para mí los libros son todo, me han cambiado la vida por completo. Si no hubiera sido un buen lector o escritor, no hubiera ganado la seguridad y la confianza que tengo. Ya sé lo que hago y no me siento perdido como antes. De mí en los libros hay sentimientos, pensamientos, sensaciones y hay cosas que no pienso y no he experimentado, aunque a veces se piense que todo lo que se lee lo siente el escritor. No es así. Los libros te permiten jugar con personas que no tienen nada que ver contigo o no piensan como tú.