Un tesoro judicial del siglo XV al XIX

Sabían que en 1786 los vecinos de Pamplona ya ponían precio de alquiler a sus balcones para ver los toros? Resulta que el señor Tomás de Ribas, un maestro carpintero de la ciudad, había recibido una denuncia del Ayuntamiento por “cobro abusivo de alquiler de barreras y tendidos de la Plaza del Castillo de Pamplona para ver las corridas de toros durante las fiestas de San Fermín”. Al señor le sentó mal esa multa y decidió apelarla al “regimiento de Pamplona”.

El equipo de Scriptum S.L. liderado por Mercedes Chocarro, técnica superior de archivos, lleva trabajando desde 1992 para que esta tarea resulte sencilla y esté disponible para todos los investigadores y curiosos que quieran bucear por procesos judiciales desarrollados en Navarra entre los siglos XV y XIX. El trabajo para publicar las más de 300.000 fichas ha sido una inversión del Ejecutivo foral de 3,7 millones de euros durante ocho legislaturas, como informó ayer Iñaki Apezteguía, director general de Cultura. “Se incorporan al debate historiográfico unas fuentes documentales de gran contenido informativo sobre multitud de cuestiones históricas protagonizadas por los navarros”, añadió. Hay que decir que la información que aparece en la web son fichas descriptivas que aportan fecha del proceso, número de folios, serie, lugar, contenido y el número de referencia. “Entrar en detalle, lógicamente ya es una labor de patrimonio documental, no, pero sin esta herramienta y sin estas posibilidades es como buscar una aguja en un pajar”, comentaba Félix Segura, jefe de Sección del Archivo. O sea, para analizar y estudiar el juicio completo hay que acudir al Archivo.

“Gracias a la incorporación progresiva de esta información, en estos momentos se cifra en 8.000 las investigaciones que los procesos judiciales reciben en consultas”, informó Apezteguía durante la rueda de prensa de presentación del estudio finalizado. De esta manera, Tribunales reales pasa a ser la serie documental más consultada del Archivo real y General de Navarra junto a las escrituras notariales. Según el jefe de Sección, llegan “a diario” peticiones de reprografía e información de investigadores de las universidades navarras, europeas y americanas.

PROCESO Y TEMAS

Lo que enriquece más este trabajo ideado en 1992 por Carlos Idoate y Juan José Martinena, responsables del Servicio y del Archivo de Navarra por aquel entonces, es que los contenidos de los documentos no están enfocados solo a lo relacionado con el ámbito penal. “También ofrece cuestiones sobre vida cotidiana de los navarros, costumbres, religiosidad, relaciones sociales, transacciones comerciales, genealogía, heráldica, nobiliaria, toponimia...”, enumeraba Segura.

Segura quiso agradecer a la empresa Scriptum S.L. ya que “licitación tras licitación han sido la garantía o han aportado la dosis necesaria para la estabilidad, la calidad, el rigor y la profesionalidad para llevar a buen puerto este trabajo”. Cuando empezaron pusieron en marcha el proyecto, el concepto de “informática” quedaba muy lejos de la realidad social de la época. “A principio de los noventa, la informática comenzaba a implantarse en algunas áreas de la administración pública y en algunos de los grandes proyectos archivísticos europeos”, apuntaba Segura reconociendo el mérito del equipo.

En las sillas del salón donde se presentaba el trabajo estaban junto a varios de los 170 volúmenes totales trabajadores como Mercedes, Rosa, Miguel, Loli, Beatriz , Berta, Susana o Montse, como citó el jefe de Sección. Estos profesionales escuchaban atentamente el discurso de Mercedes Chocarro. “Ha funcionado un equipo muy coordinado, constante y que ha cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales”, reconocía ella. Los integrantes de esta plantilla que ha trabajado durante treinta años reúnen tres características. “Son licenciados en Historia y Geografía, tienen formación archivística a través de másteres universitarios y poseen conocimientos acreditados de Paleografía y Diplomática, Historia de Navarra, historia de las instituciones...”, citó orgullosa. Según ella, “el equipo ha desarrollado un método de trabajo definido, depurado y sistemático”.

Por lo que respecta a los tiempos del trabajo, desde Scriptum S.L. informaron de que el proyecto “se ha elaborado en 14 fases por concurso público, que se pueden agrupar en dos periodos”. Estos dos comprenderían del año 1992 al 2009 y de 2012 a 2019. En el primer fragmento trabajaron a razón de 17.000 procesos anuales y en el segundo con 5.000 al año.

Todos estos hurtos, denuncias, asesinatos, broncas y, en general, formas de vida que han ido descubriendo poco a poco no se habían tratado de describir nunca. Nadie había tratado de desgranar estos procesos de los Tribunales Reales. “La empresa Scriptum ha contribuido a dar un salto metodológico de 250 años”, reflexionaba la técnica superior en archivos. Chocarro aseguró que “hoy no se puede hacer historia de Navarra entre los siglos XV y XIX sin consultar la base de datos de Procesos de los Tribunales Reales”.

Treinta años después, Navarra recoge los frutos de una inversión millonaria que gracias a la constancia, el orden de trabajo, la profesionalidad y la pasión de los involucrados ha culminado de la mejor manera posible. Y esto es propiedad de todos los navarros.

NO LO VALORAMOS

Por Lucas Domaica

Mañana nos seguirán dando guerra las chorradas de siempre, las que un gobierno hace y otro quita a los cuatro años sin pararse a pensar. El Archivo de Navarra ha conseguido el apoyo económico del Gobierno foral para ordenar y sacar a la luz 344.000 fichas de procesos judiciales ocurridos entre el siglo XV y XIX. 3,7 millones de euros. A diario acuden a él investigadores de todo el mundo en busca de hechos ocurridos aquí. Vienen por algo. Porque es de los mejores que existen, si no el mejor. Y es de todos. Pero no se valora lo suficiente. Se han puesto de acuerdo hasta los que nunca se ponen. Pongámonos también el resto para conocerlo de dentro. No hace falta ser investigador para interesarse.