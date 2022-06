Olivia Baglivi, de secundaria a protagonista y promesa del cine español

Disfrutar del momento aunque no tenga nuevos proyectos audiovisuales a la vista. Esa es la filosofía de la actriz Olivia Baglivi, una de las revelaciones del pasado Festival de Málaga, quien en los últimos años ha logrado pasar de papeles secundarios en series de televisión a protagonizar dos películas y un cortometraje.

“No tengo una película siguiente. Estoy tratando de disfrutar de la promoción de estas películas, de haber tenido la suerte de rodarlas, de aprender cómo funciona la promoción, las entrevistas… Y lo que tenga que llegar, llegará”, cuenta la actriz en una entrevista.

Baglivi, de 29 años, ha presentado esta semana en Tudela, en el marco del festival de cine y televisión Lo que viene, la cinta 'Libélulas', ópera prima del director Luc Knowles, que ya fue exhibida en el Festival de Málaga y logró los premios Zonazine a las mejores actrices ("ex aequo" con Milena Smit) y el premio del público.

En ella se mete en la piel de Álex, “una chica con unas circunstancias vitales difíciles”, “con una precariedad emocional bastante grande y sin modelo y referente a seguir”. Una joven que vive en el extrarradio de una ciudad, asediada por las drogas, la desestructuración familiar y la ausencia de posibilidades.

“Con Álex traté de trabajar mucho desde el cuerpo porque al final ella lleva los sentimientos mucho en el cuerpo, en el intentar moverse de resaca en resaca”, cuenta Baglivi, quien asegura que ha “disfrutado muchísimo las escenas duras”, muy frecuentes en la cinta.

El de Álex no es el primer papel complejo que le toca interpretar. “He trabajado mucho personajes de este tipo en teatro”, explica la actriz. Los escenarios fueron su puerta de entrada a la interpretación, pues su pasión arrancó de niña, cuando se apuntó con 13 años a clases. “Ahí tuve muy claro que lo que quería ser al 100% era actriz”, explica.

Aparcó así la danza, en la que se había adentrado desde muy pequeña, para formarse en actuación en escuelas como William Layton o el estudio Corazza, y comenzó a aparecer en distintas obras de teatro como 'Constelaciones familiares', 'La bella y el monstruo' o 'Caperucitas y lobos'.

Llegaron también los primeros papeles en televisión, pequeños papeles en series como 'Los simuladores', 'Doctor Mateo', 'Fugitiva' o 'Brigada Costa del Sol'. Apareció también en 'Cuéntame cómo pasó' y en 'Élite' y en cine tuvo un papel en la película de Zoe Berriatua y Alex de la iglesia 'Los Héroes del Mal'.

En 2020 le llegó su primer papel protagonista en la cinta 'Rosalinda' de Ramón Luque y un papel de secundaria en 'Las niñas de cristal' de Jota Linares. Y 'Libélulas', que ya tiene fecha de estreno en cines, el próximo 16 de septiembre.

Una cinta que fue una de las revelaciones de Málaga, la ciudad a la que, paradójicamente, Álex sueña escaparse. “Fue super poético lo de ir a Málaga y fue precioso, sobre todo por el 'feedback' de la crítica especializada. Salimos muy contentos. Se superaron todas las expectativas”, señala la actriz.

Baglivi también es la protagonista de un cortometraje que ha dado que hablar en las últimas semanas, 'Suelta', el debut tras las cámaras del actor Javier Pereira. En él la actriz se mete en la piel de una joven que sufre violencia sexual tras haber sido sometida a la sumisión química.

Sin proyectos audiovisuales, pero con muchas ganas de que lleguen, Baglivi se encuentra ahora de regreso en el teatro. “Me acabo de incorporar a una obra que se llama 'La gaviota o los hijos de' con Pablo Quijano. Me he involucrado en esta compañía porque son muy talentosos y hacen adaptaciones de textos muy interesantes. Además, estoy haciendo pruebas, deseando que me salgan más cosas”.