Germán San Martín, músico: “El piano es un transductor de emociones”

Lleva más de 20 años componiendo y tocando y es ahora con 40 cuando publica su primer su primer disco en solitario titulado 12 nanas para Matthew. A Germán San Martín le conocimos con Kerobia, como fundador del proyecto junto a Xabi Fernandez. Pero nha grabado y actuado junto Anni B. Sweet, Tulsa, Russian Red, The Cabriolets (el grupo de la malograda Bimba Bosé) y más de 20 grupos locales, desde Muy Fellini a Souvenir pasando por Reina Republicana o Gregario de Luxe. En 2018 entró a formar parte en Con X the banjo y ahora continúa con Alejo Huerta. Desde 2012 es el teclista de El Drogas. Ahora quiere transmitir registros musicales diferentes en los que su reciente paternidad ha sido fundamental.

Siempre ligado al pop y al rock, pero ahora nos presenta 12 nanas para Matthew…

Esta obra no quiere tener otras expectativas que a las personas que la escuche les pasen cosas y sientan… por eso tiene una expectativa emocional. Llevo 35 años tocando el piano y esta obra es una narración musical de lo que me ha pasado. El piano es un transductor de emociones y mi modo de comunicación en la música.

Una narración de su historia…

Cuando nació mi hijo justo al principio del confinamiento nos tocó estar recogidos en el hogar. Y Sentí la necesidad de reunir canciones ya escritas y crear otras, concebidas para mi hijo y su madre, mi compañera. Empezaron a sonar en casa. Tenemos el piano ubicado en nuestro dormitorio. Y se ha convertido en la banda sonora en la crianza del peque.

¿Busca que el público sienta y que descubra a través de su música sus propias emociones?

En mi caso mi familia, mi trabajo como ingeniero en MTorres y el piano son los tres pilares de mi vida. Me dan la base emocional para buscar la libertad creativa, para poder elegir los proyectos musicales en los que voy colaborando y para ser lo más feliz posible. Y esa búsqueda la traduzco en emociones a través del piano. Son nanas alegres pero también se expresan emociones más tristes. Hay más pausa e incluso silencio. Creo que a través de esta música se vislumbra la esperanza o la paz. Pero si los oyentes experimentan otras emociones me parecerá perfecto. Lo importante es que les pasen cosas.

¿Quería que fuera la banda sonora de su hogar?

Lo ha sido. La música además tiene una función terapéutica, tengamos o no enfermedades. Tuve una conversación muy interesante con El Drogas -que me decía que compuso la nana Cordones de mimbre para su madre enferma de Alzheimer, y tuvo un resultado maravilloso. Estos enfermos olvidan casi todo pero no las músicas que les han acompañado, ni las nanas. La nana en muchos casos personaliza épocas concretas y recuerdos muy importantes. En mi caso han ido naciendo gracias al patrocinio emocional de mi hijo.

¿Evocan lugares concretos?

Mi compañera y yo tenemos mucha vinculación con Valdizarbe. En mi casa el piano está frente una ventana desde la que vemos el monte Perdón. Al tocar y componer desde ese lugar me vienen constantemente recuerdos de ese valle y de mi abuela. El lugar, la familia, las emociones, lo vivido, todo está presente en el disco.

¿Le ha liberado esta experiencia?

Me siento satisfecho con el trabajo. Para mí han sido muy importantes los colaboradores. He contado muchísimo con mi círculo musical más cercano y han ayudado mucho para que la obra salga como esperaba. Mikel Salas, es un compositor muy sabio y es como mi consejero. Alejo Huerta es el productor del disco y mi compadre musical. Txus Maravi. Hermano en la escena y con el que tengo una enorme conexión. Javi Goñi por su trabajo de estudio y mezcla. Y Enrique Villareal, un tipo maravilloso y humilde.