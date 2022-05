La soprano Sofía Esparza, premio Promoción del Talento Artístico

Desde hace tres años el Premio Príncipe de Viana tiene un hermano pequeño, el Premio Promoción del Talento Artístico, que en esta ocasión ha recaído en la soprano Sofía Esparza (Pamplona, 1994). La cantante de ópera recibió la noticia mientras se preparaba para cantar por la noche 'Carmen', de Bizet, con la Orquesta y coro de Radiotelevisión Española en el Teatro Monumental de Madrid, con lo que se le mezclaron los nervios y la alegría. “Me ha hecho muchísima ilusión, es muchísima felicidad, una alegría enorme haber recibido este premio”, señalaba.

Esparza ha actuado en escenarios de Italia, Francia o Georgia; ha compartido programa con cantantes como Plácido Domingo o Anna Pirozzi; y ha trabajado con directores de orquesta como José Miguel Pérez-Sierra, Sergio Alapont, Nicola Valentini, Jonathan Brandani o Lorenzo Passerini, entre otros, pero el de ayer era un premio especial porque se lo dan en casa. “Es algo que te llena porque yo voy por donde voy y llevo a mi casa por bandera, siempre”, asegura.

Todo empezó en el, cuando tenía seis o siete años e hizo de figurante en la ópera Il Trovatore de Verdi. “Hacía una cosa pequeñita, salía por ahí, pero con la música y con todo lo que era aquello me volví loca”, recuerda. Luego entró en un coro infantil para cantar en una ópera y desde entonces no ha parado. “He sabido siempre que me quería dedicar a esto”, asegura. La soprano ha completado su formación eny obtuvo, en su día, una beca para la Accademia di Alto Perfezionamento “Renato Bruson” de Busseto (Italia).