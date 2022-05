Amaia Romero: "Una colaboración con Chill Mafia sería muy guay"

En diciembre, Spotify puso su cara en una lona gigante en medio de Times Square. Mientras tanto, en Yamaguchi le dedicaban una placa por la canción que llevaba el nombre de la ciudad japonesa. Pero todo este exotismo de la cantante Amaia Romero (Pamplona, 1999) radica en su Pamplona natal. En el parque de la capital, en la jota navarra y en su familia.

A medianoche, en el perfil de Amaia de la plataforma musical sueca se lanzaba su segundo álbum: 'Cuando No Sé Quién Soy'. El disco, que está compuesto por diez canciones, cuenta con la participación del artista Rojuu en la canción 'Quiero Pero No' y la colaboración de Aitana en 'La Canción Que No Quiero Cantarte'. Hasta la fecha se habían dado a conocer varios temas del nuevo proyecto, algunas incluso se habían filtrado, pero la espera hoy, viernes 13 de mayo, ha llegado a su fin.

Amaia habla con Diario de Navarra sobre el disco, su vida, su Pamplona y sobre el panorama musical de la Comunidad foral.

¿Sabe ya quién es? En el disco dice que no.

No muy bien, la verdad. Ahora siento que he ganado más confianza y seguridad, pero bueno, creo que la vida es una búsqueda continua de uno mismo. Ahora soy más consciente de todo.

El disco habla de dudas, incógnitas en su vida, amor... ¿lo ha hecho así por algo en concreto?

No hay algo en concreto que me haya llevado a hacer un disco así. Es simplemente el momento de mi vida en el que me encuentro, cómo me siento...

¿Cuál es ese momento?

Una etapa de cambio.

Habrá recibido ya las primeras reacciones de los fans. ¿Está contenta con el resultado final o cree que ha faltado algo?

He visto algunos comentarios, creo que en general está gustando bastante. Estoy muy contenta.

Es un poco pronto para hacer una valoración general.

Cuando hayan pasado más días y lo miré con otra perspectiva haré una valoración más más elaborada. Siento que ha quedado bastante redondo. No me gusta pensar qué cambiaría porque ya no se puede. Si ha sido así, es por algo.

Vuelve a cantar con Aitana desde OT2017, ¿cómo ha sido trabajar con ella?

Estoy súper contenta. Es una de las canciones más divertidas del álbum, me hace mucha ilusión.

Sin embargo, Aitana no aparece en el videolip, ¿por qué?

Está haciendo muchísimas cosas y fue imposible grabar por tema de agenda.

¿Cómo recibió la noticia de la placa en Yamaguchi?

Tengo muchísimas ganas de ir ahí en persona, verlo y sacarme unas fotos. Me hizo una ilusión increíble tener una placa en Japón. Es bastante fuerte.

Les tendrá que dar un concierto, al menos la canción.

Sería increíble tocar en Yamaguchi -ríe-.

La historia de la canción 'Yamaguchi' se basa en el parque de Pamplona, su casa. ¿Viene mucho?

No voy mucho, pero cuando voy me encanta. En Pamplona me siento muy segura, es como que no me puede pasar nada malo. Pero bueno, últimamente no estoy teniendo mucho tiempo.

He visto en el calendario de su gira que se queda libre Sanfermines, supongo que aprovechará.

A ver, voy a mirar el calendario ¡Es verdad! ¡Se me queda libre San Fermín! Algún día habrá que ir. Todos no, que es muy intenso.

En Pamplona hay varios artistas emergentes con mucho talento, ¿sigue el panorama musical de Navarra?

Conozco a gente. Sí que lo sigo. Por ejemplo Chill Mafia, que están ahora muy bien. Pamplona es una ciudad bastante musical, es mí percepción. Hay mucha gente que hace música.

¿Se animaría a hacer algo con este grupo?

A mí me encantaría, la verdad. Una colaboración con Chill Mafia sería muy guay.

La última. Yo no sé qué es 'motomami'. Rosalía dice que eres una 'motomami', ¿qué es?

Para mí es... es que no sé decirte, la verdad. Rosalía sabrá. Yo sí que me considero 'motomami' -ríe-.