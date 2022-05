Ruperto Mendiri, voz y guitarra del grupo Sable Starr: "Tenemos carácter musical, unos cuantos años y hemos hecho mucha música"

La banda underground pamplonesalanzó su primer EP, de título homónimo, en abril de 2021, una elegante carta de presentación con 4 canciones que completa ahora, un año después, con la publicación de su primer LP. 'Me tapas el sol' es una recopilación de 11 temas originales en inglés y en castellano con. Formada en 2018 por cinco excomponentes de otros grupos navarros -como Los Graves, Big Member, Plexus y Doubtful- o los bilbaínos The Ribbons, su consolidación como banda no llegó hasta agosto del año pasado, cuando protagonizó un concierto en Sarriguren dentro del ciclo Musicando, que organiza el Valle de Egüés en colaboración con el Gobierno de Navarra. Sable Starr está integrada desde sus orígenes por Ruperto Mendiri (voz y guitarra), Beatriz Catalán (voz y teclados) y Egoi Saraldi (voz y guitarra), a los que se han unido en los últimos años Izar Ganuza (batería) y Unai Amezketa (bajo).