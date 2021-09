Quién es Rigoberta Bandini, la autora de 'A ver qué pasa', una de las canciones del verano

Paula Ribó González es el nombre real de la cantante española conocida como Rigoberta Bandini, que actúa esta sábado 4 de septiembre en el Parque del Runa de es el nombre real de la cantante española conocida como, que actúa estade Pamplona , en el marco del festival MAF (Mujeres al frente)

En 2010, fundó como con Paula Malia y Bàrbara Mestanza el grupo musical The Mamzelles, con quien publicó dos discos, 'Que se desnude otra', en 2012, y 'Totem' en 2014.

En 2019 lanzó su carrera como cantante en solitario bajo el nombre Rigoberta Bandini, en homenaje al escritor John Fante y al personaje de una de sus novelas Arturo Bandini.

En 2020, su single 'In Spain we call it soledad' se hizo viral en Spotify, otorgándole más de 200.000 escuchas mensuales.

En 2021, publicó su séptimo single en solitario, 'Perra', con un mensaje liberador y feminista que se ha convertido en todo un himno para sus fans.

Este verano ha participado con su canción 'A ver qué pasa' en la campaña publicitaria de la cerveza Estrella Damm.

CANTANTE Y ACTRIZ

La cantante es también actriz de doblaje y debutó poniendo voz a Caillou cuando tenía sólo 7 años. También ha doblado a las actrices Dakota Fanning, Emma Stone, Shailene Woodley o Elle Fanning entre otras y a diversos personajes en largometrajes de animación como 'El viaje de Chihiro', 'Brave' o 'Frozen'.