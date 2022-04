La vida del Gayarre contada en una hora

Teatro Gayarre. Pisar la misma superficie sobre la que han estado personajes ilustres genera en el cuerpo una sensación extraña. Es como si la suela de zapato conectará el lugar con la mente para imaginar qué hacía el famoso que fuera en ese momento exacto. A partir de la semana que viene, en Pamplona se va a poder visitar de forma gratuita un espacio que cumple a la perfección esa sensación: el

Por este lugar que cumple el próximo martes noventa años desde que se asentara en Carlos III pasó Paco Martínez Soria cuando era un chaval, concretamente en los Sanfermines de 1932. También lo hizo años después con su propia compañía para interpretar La ciudad no es para mí , una obra aclamada por los pamploneses durante las fechas festivas de julio. No solo vino él, también cantó Montserrat Caballé para dejar alucinados a los miembros de la Sociedad Filarmónica. Aquella Caballé llegó a Pamplona hundida porque no le salía trabajo.

Seis meses después, como explica el dramaturgo Víctor Iriarte, estaría recibiendo una ovación de veinte minutos y consolidándose como estrella internacional. Y también estuvo Sabicas en julio de 1982. “El hombre que cambió la historia del flamenco”, añade Iriarte. Todo esto lo contó el también crítico teatral en cinco minutos y sin entrar en detalle. Siendo exactos, durante la presentación del aniversario que tuvo lugar ayer en el mismo Gayarre, el también crítico teatral citó seis artistas más: Rostropóvich, Yehudi Menuhin, Carlos Cano...

buxens

“Me podría tirar cinco, seis, diez horas hablando del Gayarre”, confesaba entre risas encima de ese escenario casi centenario. Para el próximo martes a las siete de la tarde, Iriarte ha preparado un espectáculo llamado Crónica de un aniversario en el que el pamplonés, con la ayuda de los actores Neus Vives, Sergio Albillo, Javier Baigorri y Jaime Malón, de la Compañía Teatrapo, harán un repaso durante una hora a esas nueve décadas de actividad. “Voy a relatar la historia del teatro por décadas”, informaba junto a Grego Navarro, gerente del teatro. Durante el espectáculo, en el que habrá sorpresas, “sonarán músicas de cada época seleccionadas por Santi Echeverría” y habrá una iluminación diseñada por Santos García Lautre. Sobre las tablas del Gayarre, lugar de la rueda de prensa, había elementos representativos del teatro. Capas, pelucas, bigotes o un asado, por ejemplo. Son todo objetos que podrán ver los curiosos que acudan a las visitas guiadas y a las jornadas de puertas abiertas gratuitas organizadas por el centro para la próxima semana.

“Grego me dijo: ya te limpiaremos el escenario para la actuación... pero le dije que no, que las colocaran todas porque no hay mejor escenografía para lo que vamos a hacer”, reía Iriarte, autor del libro conmemorativo del 75 aniversario del Teatro Gayarre en 2007 y del reciente ejemplar que repasa la historia de la compañía El Lebrel Blanco.

“Creíamos que, ahora que estamos saliendo de la pandemia, era buen momento para agradecer la fidelidad de los pamploneses durante estos años”, justificó Grego Navarro. Desde la organización consideran que abrir las puertas del teatro a todo el público ayuda a que ciudadanos que tengan “la fantasía” de sacarse una fotografía desde el escenario se pueda cumplir. “Es algo que generalmente solo pueden hacer los actores que pisan el escenario”, comentaba la gerente.

Además de la propia visita, el objetivo de estas actividades es acercar el teatro a todo el mundo, enseñar los trucos del escenario y mostrar las técnicas que no se ven y que son “imprescindibles”. Durante el espectáculo preparado por Víctor Iriarte también se trabajará sobre la idea de compartir teatro. “Durante los últimos meses aquí se ha hecho un proyecto muy entrañable llamado Comparto teatro”, reconoció el dramaturgo, que según Grego Navarro es “la persona que más sabe del teatro”. Ese proyecto consiste en que profesionales de las artes escénicas comparten en el canal de YouTube del Teatro Gayarre su experiencia con el espacio pamplonés.

“Hemos preparado para el acto un recopilatorio de siete minutos basado en frases de personas que participan en el proyecto”, adelantaron. “Son vídeos muy interesantes y quiero acercarlos a personas que no saben que existe este trabajo”, apuntó Iriarte. En los vídeos han participado Patxi Larrea, Ángel Sagüés, Ana Maestrojuán, José Mari Asín, Ignacio Aranguren o Marta Juániz, entre otros.

El acto estrella para celebrar el noventa aniversario finalizará con la apertura de una “cápsula del tiempo”, un baúl en el que se podrán depositar toda clase de objetos que tengan relación con el teatro. “Todas las personas de Pamplona que han venido al Gayarre tienen algo que les ha tocado la fibra”, indicaba el dramaturgo. “Pueden compartir con nosotros recuerdos, objetos, mensajes...”, aclaraba Navarro. La idea es que dentro de diez años, en el centenario, se abra ese baúl y salgan a la luz esos elementos relacionados con el teatro que tanto han marcado a sus propietarios. También se reconocerá a Ander Solano Ugarte, ganador del cartel conmemorativo.

Habrá otras actividades además de las ya citadas para la semana que viene. Por ejemplo la proyección ininterrumpida de la película Pamplona, finales del siglo XIX en el zaguán del Gayarre. “Cualquiera que esté paseando por Carlos III podrá entrar a ver la proyección”, invitaba la gerente. El filme de veinte minutos cedido por la Filmoteca de Navarra que cuenta con textos de Juan José Martinena y voz de Javier Asín narra “las transformaciones de la ciudad como por ejemplo la implantación del teatro en el Ensanche”. “Ya se proyectó aquí cuando se celebraban en octubre los 125 años de la primera proyección de cine en Pamplona”, indicaba Grego Navarro. La pieza se repetirá del 3 al 6 de mayo de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Para la ocasión, Alberto Cañada, responsable de la filmoteca, ha cedido una serie de fotografías en las que los artistas mandaban dedicatorias a sus seguidores años atrás. “Hay una de María Guerrero”, añadió Grego Navarro sobre unas dedicatorias que solían ir dirigidas a los Zozaya.

EL GAYARRE POSTPANDEMIA

Aprovechando el fin de mascarillas obligatorias en interiores, la gerente del teatro aprovechó para hablar de unos días a los que le han prestado “mucha atención”. “El viernes con El Arrebato se llenó, la mitad llevaba mascarilla y la otra mitad no, el sábado sí que se la puso más gente”, informaba. “El público está siendo prudente, vemos la luz al final del túnel”, decía Navarro sobre dos años que “han sido de aprendizaje, esfuerzo y búsqueda de mantener activa la programación”.

Grego Guerrero se mostró muy contenta con la respuesta de los pamploneses durante este tiempo de crisis sanitaria. “El público respondió muy bien, nosotros no tiramos la toalla y, en vez de tirar por tierra toda la programación, la retrasamos”, indicaba. Esta jugada le salió bien al teatro. “El 95% de las personas mantuvieron la entrada”, aportó. Es decir, Pamplona apostó por esperar y confiar en la gestión de un espacio cultural que “vio compensado el esfuerzo realizado”.

El próximo martes harán 90 años desde que se inaugurara el Gayarre con un acto que duró cuatro horas y media aún empezando a las 22.30. Esta vez la cita durará una hora, pero valdrá por todo ese tiempo. El centenario está cerca y los pamploneses lo saben porque para ellos el teatro es “mucho más importante” de lo que parece. El Teatro Gayarre, el “cuarto de estar” de Pamplona.