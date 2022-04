Ángeles González-Sinde: “Nuestro audiovisual va muy por detrás del país”

La gente en la calle en España no es como la que encontraba de pequeña la cineasta y guionista Ángeles González-Sinde (Madrid, 7 de abril de 1965, 57 años). “El país está conformado por personas de muchísimos orígenes, con muchísimas formas distintas de ver la vida, lenguajes distintos, idiomas distintos, apariencias distintas, creencias distintas... y para mí nuestro audiovisual va muy por detrás del país y parece que seguimos viviendo en la España de 1977, cuando no había prácticamente ningún latinoamericano, ni europeo, ni personas del Este, ni subsaharianas... Un mundo mucho menos globalizado que el que vivimos”, señaló este martes en Pamplona quien presidió la Academia de Cine y fue ministra de Cultura. Lo hizo en la primera sesión del ciclo Mujeres creadoras organizado por el Instituto Navarro para la Igualdad e IPES Repensar la cultura: viejos problemas, nuevos escenarios (o viceversa), en un diálogo con la historiadora y especialista en cine y género Natalia Ardanaz sobre el estado del sector audiovisual, la importancia de los contenidos audiovisuales desde la pandemia, las consecuencias de esta revalorización social, la adaptación del sector a la crisis...

En la vuelta a la presencialidad de este ciclo, la pandemia marcó los primeros pasos de la charla, y respecto a si ha supuesto oportunidades al sector audiovisual, “siempre en crisis, moribundo” en España, declaró que esta ha modificado los hábitos de lectura, de percepción del ocio, de valoración de los espectáculos en vivo. “Y nos dimos cuenta de que la cultura necesita de la comunidad, que tiene sentido si lo compartes con otros y que lo perdimos con la pandemia, con la que se intensificó un uso muy individual que ya se hacía antes de las pantallas y los dispositivos, de ver las películas o las series a demanda cuando nos conviene y sin mediación de sala y taquilla”, señaló la cineasta, que el 27 de mayo estrena El comensal, rodada en Pamplona el año pasado.

Fue la de González-Sinde una intervención que plagó de interrogantes, como el habitual en ella de por qué vemos lo que vemos. O qué se está haciendo, cómo se puede mejorar, cómo quieren que percibamos el mundo, quién elige por nosotros cuando nos sentamos ante una plataforma y cómo una persona llega hasta lo que le interesa, convirtiéndose en “muy importantes” los prescriptores: medios de comunicación que informan sobre cultura y quienes ven “todo ese enorme caudal de estrenos semanales (25-30 entre series y películas)”. Unos hábitos como usuarios “que condicionan la manera en que se escriben las historias”, con códigos que marcan las plataformas y de los que no puede salirse quien crea porque tendrán muy difícil ver su serie producida o encontrarla en buena posición.

Duda de que consumir diferente nos esté llevando a esa imagen que teníamos al principio de Internet de enorme libertad, de encontrar todo lo que quisiéramos, sin intermediación. “Hay más intermediación que nunca. La cartelera es muy abundante, pero da la sensación de que te ofrecen lo que más visionados y eco tiene. La pandemia nos ha hecho saltar muchos años pero por sí misma no ha hecho nada diferente”.

Convencida de que “es más fácil encontrar en literatura más originalidad o autenticidad” por ser los riesgos de producción de un libro mucho menores que una película o una serie, para ella el problema del cine y del audiovisual en general “es que es muy caro: hace falta gente, muchos procesos, recursos que no son los de un escritor”. El cine se considera “una industria de alto riesgo”. “Con cada película y serie estás haciendo prototipos” y “no hay ensayo y error”.

LAS MUJERES Y LOS MÁRGENES

Y sobre la situación de las mujeres en el audiovisual, si bien hay muchas más directoras que hace diez, doce, quince años..., siguen siendo muy pocas. “Las cifras no son altas, como tampoco en otros ámbitos como el periodismo o la banca, donde está el poder. Las mujeres vamos alcanzando puestos altos de poder cuando estos no son atractivos para los hombres. No me importa mucho. Me importa lo que decía Michelle Bachelet [expresidenta de Chile]: cuando una mujer entra en política, cambia la mujer; pero cuando muchas mujeres entran en política, cambia la política”.

Considera que “hay cosas que culturalmente” no acompañan a las mujeres para ser directoras “y menos ahora en esta hiperfeminización, mitificación de la sexualidad y exceso de feminidad” que a ella le sorprende “mucho” -la importancia del cuerpo, de la indumentaria, del maquillaje...-. “Hay cualidades que siguen sin ser femeninas ahora y tal vez menos que antes: el liderazgo, la iniciativa, la autoritad... Para ser directora de cine debes tener una voz creíble, igual que tertulianas. Pero tal vez lo que hay que cambiar son las estructuras, porque si el juego es que, para ser directora hay que gritar y ser muy mandona y chula, no me compensa, no soy así, no creo en ese tipo de relaciones. Si ser jefe es eso, no me va”.

Escuchó el otro día a Julia Otero decir en una entrevista que las mujeres pagan un precio muy alto cuando se equivocan, y animó a estudios de cómo la crítica se ha comportado con las directoras, “la exigencia y la autoexigencia” que estas se imponen. “Mi teoría es que a veces las mujeres que hacen cosas tienen un nivel de éxito mayor porque se lo han pensado mucho. ¿Qué echan en el agua que nos hace tener tanta inseguridad? Las mujeres nos movemos bien en los márgenes, y si el mundo fuera más como los márgenes, estaría mejor”.